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Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь
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О KIA K900

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КИА К900

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Цены
от 2 969 900
до 4 399 900
Kia K900 2019 вид спереди
Kia K900 2019 вид сбоку
Об управляемости не думаешь, потому что автомобиль все делает своевременно и незаметно, словно вышколенный официант
Kia K900 2019 вид сзадиKia K900 2019 салон
Kia K900 2019 приборная панель
Виртуальные приборы настолько качественны, что смотрятся как аналоговые
Kia K900 2019 часы
Роскошный элемент интерьера – швейцарские часы Maurice Lacroix
Kia K900 2019 беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка уже не роскошь, а просто необходимый аксессуар
Kia K900 2019 отделка двери
Металлизированная отделка выглядит дорого и стильно
Kia K900 2019 переднее кресло
В высших комплектациях водительское сиденье настраивается по 20 направлениям
Kia K900 2019 задний диван
У правого заднего кресла больше регулировок, чем у левого
Kia K900 2019
Функции комфорта управляются с центрального подлокотника
Kia K900 2019 задняя шторка
Задняя шторка имеет электропривод, в то время как боковые шторки механические
Kia K900 2019 багажное отделение
Запасное колесо является базовым оборудованием
Kia K900 2019 двигатель
Модификации с 8-цилиндровым двигателем предрекают всего 3% продаж
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA К900 3.3 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA К900 3.3 2019

Видимо, неспроста ездовая презентация новинки прошла в Швеции – там тоже не любят выставлять богатство напоказ

Как только начался тест-драйв KIA K900, Стокгольм накрыла волна оттепели, сменившая снегопады и морозы. При этом о реагентах в Швеции, похоже, слыхом не слыхивали – знай, посыпают гранитную крошку. Ну и соли немножко. Так что дороги в столице этого северного государства превратились в смесь жуткой колейности и вытрясающей душу гребенки. Причем сам асфальт ровный, а колейность и гребенка образовались изо льда. Самое то, чтобы проверить комфорт подвески и надежность управления нового флагмана KIA.

Именные особенности

К900 – идеологический преемник седана Quoris. Точнее, так его называли в России, в то время как на большинстве рынков мира он известен именно как К900. Словом, подумали в российском офисе KIA, посовещались со штаб-квартирой в Корее и решили больше не выделяться. Мол, флагман модельной линейки марки создал себе репутацию, стал однозначно узнаваем, а посему и название у него во всем мире будет одинаковое. Впрочем, во всем, кроме Кореи, где у седана на два ноля меньше, там его зовут К9.

Модель второго поколения построена на новой платформе. Длина автомобиля увеличилась на 25 мм, ширина – на 15 мм, высота не изменилась, а колесная база выросла на 60 мм. То есть передний и задний свесы теперь меньше, это улучшило пропорции представительского седана, а увеличившаяся колесная база обеспечила больший простор в салоне. Кузов стал жестче, что обещает повышение комфорта и управляемости.

Благодаря новым звукоизоляционным материалам для щита моторного отсека, задней перегородки пассажирского салона и пола значительно усилена шумоизоляция. Появился новый виброзащитный слой на потолочной панели, а на ветровое стекло и стекла передних дверей наклеена специальная звукоизолирующая пленка. Даже колесные диски – и те получили специальные вставки, действующие как резонаторы и поглощающие звук от дороги. Есть также система активного шумоподавления.

В нашей стране К900 предлагается с двумя вариантами силового агрегата. Оба двигателя бензиновые атмосферные. Первый, 6-цилиндровый, имеет объем 3,3 л и развивает мощность 249 л.с. Второй мотор 8-цилиндровый 5-литровый 413-сильный. Коробка передач у всех модификаций автоматическая 8-диапазонная, привод исключительно полный (в отличие от заднеприводного предшественника). А вот от пневматической подвески, которой оснащалась модель предыдущего поколения в «старших» комплектациях, решили отказаться. Мотивируют это тем, что современные электронные амортизаторы (у более дорогих комплектаций) работают ничуть не хуже.

Конечно, новинка получила множество электронных ассистентов – таких, как контроль слепых зон, функция удержания в полосе, система контроля пространства при движении задним ходом, активный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и многие другие.

Свет и тени

Первое, на что обращаешь внимание в салоне, это великолепное качество всех материалов. Тут K900 ничуть не уступает лучшим моделям представительского класса, а кое-кого и превосходит. Кожей великолепной выделки обшиты не только сиденья, но и карты дверей, а также передняя панель. Многие клавиши покрыты гальваникой, создающей металлический эффект и приятно холодящей руку. Деревянный шпон с открытыми порами тоже к месту. Салон словно обволакивает водителя благодаря дизайнерскому элементу в виде линии, переходящей на двери с передней панели, на которой красуется швейцарский хронометр Maurice Lacroix.

Колдуя над салоном, инженеры уделили особое внимание взаимодействию человека и автомобиля. Результатом стал крупный 12,3-дюймовый сенсорный монитор, управлять которым можно и джойстиком рядом с селектором коробки передач. Меню интерфейса понятное и логичное – инструкции не требуется. Если приблизить руку к клавишам в верхней части передней панели, они начинают светиться ярче. Еще интереснее фоновая подсветка, наполняющая салон светом в одной из семи цветовых тем, созданных по мотивам игры света и теней в различных естественных средах: в лесу, океане, небе и под северным сиянием. Всего же можно выбрать из 64 оттенков! Элементы подсветки расположены в 16 разных зонах – на потолке, в области ног, в дверных панелях…

Подумали создатели автомобиля и о такой проблеме, как падение мелких предметов между сиденьем и центральным тоннелем – на кресле имеется специальный выступ, закрывающий щель. Такое я видел лишь однажды – в старом добром Mercedes-Benz W140. Само сиденье отличное: имеет довольно мягкий наполнитель и множество регулировок, включая настройку боковой поддержки и верхней части спинки. Геомет­рия посадки хорошо выверена, хотя лично для меня она высоковата.

Сиденья второго ряда не менее удобны, чем впереди. Здесь можно отрегулировать наклон спинки и ее изгиб в плечевой части, настроить подушку по углу наклона. Правда, левый пассажир последней настройки (регулировки наклона подушки) лишен. Но и без того посадка удобна. Проблема в другом – под передними креслами совершенно нет места для ступней. И климатическая система у задних седоков почему-то однозонная, что для этого класса странно. А на дверях шторки, пользоваться которыми приходится вручную. Это, в общем, несложно, но ныне в представительском классе уже у всех электропривод, включая родственный Genesis G90, с которым KIA К900 делит платформу.

Согласно потребностям

В соответствии с концепцией модели новый К900 создан как для владельцев, управляющих автомобилем лично, так и для использования с наемным водителем. Мне за рулем интереснее, поэтому сначала сажусь за баранку, чтобы протестировать 6-цилиндровую модификацию. Двигатель работает плавно и неслышно и на холостых оборотах, и в движении. Мотор реагирует на подачу топлива линейно, без пауз и провалов. Ускорение кровь не будоражит, но тяги вполне достаточно во всем диапазоне разрешенных в Швеции скоростей (до 130 км/ч). Не вызывают нареканий и тормоза – их работу не замечаешь.

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Управляемость точная, немецкая, при этом седан отвечает на повороты неострого руля своевременно и без нервозности. Информативность у баранки приемлемая – ровно такая, чтобы не обращать на этот факт внимания. Собственно, в К900 об управляемости и не думаешь – просто машина все делает так, как от нее и ожидаешь. Единственное, за что хотелось бы пожурить седан, это необходимость подруливаний при движении по прямой. Впрочем, в день теста дул сильный ветер, и можно списать это на него. Но позже, когда машина появится в России, мы проверим все еще раз.

Не вполне удалось оценить и плавность хода. Потому что ледяная гребенка на улицах Стокгольма способна вывести из себя любой автомобиль, а за городом дороги были практически идеально гладкими. На гребенке же трясло сильно, причем 6-цилиндровая версия за счет 18-дюймовых колес была немного мягче, чем 8-цилиндровая, которой по штату полагаются 19-дюймовые «катки». Но в целом версия с V8 мне понравилась больше – в поступи этой модификации есть представительская солидность. Она стабильнее на прямой, руль у нее чуть тяжелее, а в работе подвески присутствует легкая вальяжность, которой недостает варианту с 6-цилиндровым мотором. Плюс неисчерпаемый запас мощности под капотом.

Затем я пересел на второй ряд, и проблемы управляемости перестали меня волновать в принципе. Только желательно, чтобы справа-спереди никто не сидел, тогда можно сдвинуть переднее сиденье до упора и развалиться по-королевски. Так что на KIA K900 и в самом деле одинаково удобно ездить и за рулем, и на втором ряду. Автомобиль доступен у российских дилеров по ценам от 2 969 900 до 4 399 900 рублей, что для представительского класса почти даром. Добавьте сюда невиданную для других брендов гарантию, составляющую 7 лет или 150 000 км пробега, и поймете, что нужно быстрее звонить в автосалон.

    

Технические характеристики KIA К900 3.3

Габариты, мм

5120х1915х1505

Колесная база, мм

3105

Диаметр разворота, м

11,94

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

470

Снаряженная масса, кг

2059

Тип двигателя

V6 бензиновый

Рабочий объем, см³

3342

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

347/5000

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная
автоматическая

Шины спереди/сзади

245/50 R18

Макс. скорость, км/ч

240

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,4

Расход топлива (средний), л/100 км

10,5

Объем бака, л

77

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