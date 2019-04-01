Видимо, неспроста ездовая презентация новинки прошла в Швеции – там тоже не любят выставлять богатство напоказ

Как только начался тест-драйв KIA K900, Стокгольм накрыла волна оттепели, сменившая снегопады и морозы. При этом о реагентах в Швеции, похоже, слыхом не слыхивали – знай, посыпают гранитную крошку. Ну и соли немножко. Так что дороги в столице этого северного государства превратились в смесь жуткой колейности и вытрясающей душу гребенки. Причем сам асфальт ровный, а колейность и гребенка образовались изо льда. Самое то, чтобы проверить комфорт подвески и надежность управления нового флагмана KIA.

Именные особенности

К900 – идеологический преемник седана Quoris. Точнее, так его называли в России, в то время как на большинстве рынков мира он известен именно как К900. Словом, подумали в российском офисе KIA, посовещались со штаб-квартирой в Корее и решили больше не выделяться. Мол, флагман модельной линейки марки создал себе репутацию, стал однозначно узнаваем, а посему и название у него во всем мире будет одинаковое. Впрочем, во всем, кроме Кореи, где у седана на два ноля меньше, там его зовут К9.

Модель второго поколения построена на новой платформе. Длина автомобиля увеличилась на 25 мм, ширина – на 15 мм, высота не изменилась, а колесная база выросла на 60 мм. То есть передний и задний свесы теперь меньше, это улучшило пропорции представительского седана, а увеличившаяся колесная база обеспечила больший простор в салоне. Кузов стал жестче, что обещает повышение комфорта и управляемости.

Благодаря новым звукоизоляционным материалам для щита моторного отсека, задней перегородки пассажирского салона и пола значительно усилена шумоизоляция. Появился новый виброзащитный слой на потолочной панели, а на ветровое стекло и стекла передних дверей наклеена специальная звукоизолирующая пленка. Даже колесные диски – и те получили специальные вставки, действующие как резонаторы и поглощающие звук от дороги. Есть также система активного шумоподавления.

В нашей стране К900 предлагается с двумя вариантами силового агрегата. Оба двигателя бензиновые атмосферные. Первый, 6-цилиндровый, имеет объем 3,3 л и развивает мощность 249 л.с. Второй мотор 8-цилиндровый 5-литровый 413-сильный. Коробка передач у всех модификаций автоматическая 8-диапазонная, привод исключительно полный (в отличие от заднеприводного предшественника). А вот от пневматической подвески, которой оснащалась модель предыдущего поколения в «старших» комплектациях, решили отказаться. Мотивируют это тем, что современные электронные амортизаторы (у более дорогих комплектаций) работают ничуть не хуже.

Конечно, новинка получила множество электронных ассистентов – таких, как контроль слепых зон, функция удержания в полосе, система контроля пространства при движении задним ходом, активный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и многие другие.

Свет и тени

Первое, на что обращаешь внимание в салоне, это великолепное качество всех материалов. Тут K900 ничуть не уступает лучшим моделям представительского класса, а кое-кого и превосходит. Кожей великолепной выделки обшиты не только сиденья, но и карты дверей, а также передняя панель. Многие клавиши покрыты гальваникой, создающей металлический эффект и приятно холодящей руку. Деревянный шпон с открытыми порами тоже к месту. Салон словно обволакивает водителя благодаря дизайнерскому элементу в виде линии, переходящей на двери с передней панели, на которой красуется швейцарский хронометр Maurice Lacroix.

Колдуя над салоном, инженеры уделили особое внимание взаимодействию человека и автомобиля. Результатом стал крупный 12,3-дюймовый сенсорный монитор, управлять которым можно и джойстиком рядом с селектором коробки передач. Меню интерфейса понятное и логичное – инструкции не требуется. Если приблизить руку к клавишам в верхней части передней панели, они начинают светиться ярче. Еще интереснее фоновая подсветка, наполняющая салон светом в одной из семи цветовых тем, созданных по мотивам игры света и теней в различных естественных средах: в лесу, океане, небе и под северным сиянием. Всего же можно выбрать из 64 оттенков! Элементы подсветки расположены в 16 разных зонах – на потолке, в области ног, в дверных панелях…

Подумали создатели автомобиля и о такой проблеме, как падение мелких предметов между сиденьем и центральным тоннелем – на кресле имеется специальный выступ, закрывающий щель. Такое я видел лишь однажды – в старом добром Mercedes-Benz W140. Само сиденье отличное: имеет довольно мягкий наполнитель и множество регулировок, включая настройку боковой поддержки и верхней части спинки. Геомет­рия посадки хорошо выверена, хотя лично для меня она высоковата.

Сиденья второго ряда не менее удобны, чем впереди. Здесь можно отрегулировать наклон спинки и ее изгиб в плечевой части, настроить подушку по углу наклона. Правда, левый пассажир последней настройки (регулировки наклона подушки) лишен. Но и без того посадка удобна. Проблема в другом – под передними креслами совершенно нет места для ступней. И климатическая система у задних седоков почему-то однозонная, что для этого класса странно. А на дверях шторки, пользоваться которыми приходится вручную. Это, в общем, несложно, но ныне в представительском классе уже у всех электропривод, включая родственный Genesis G90, с которым KIA К900 делит платформу.

Согласно потребностям

В соответствии с концепцией модели новый К900 создан как для владельцев, управляющих автомобилем лично, так и для использования с наемным водителем. Мне за рулем интереснее, поэтому сначала сажусь за баранку, чтобы протестировать 6-цилиндровую модификацию. Двигатель работает плавно и неслышно и на холостых оборотах, и в движении. Мотор реагирует на подачу топлива линейно, без пауз и провалов. Ускорение кровь не будоражит, но тяги вполне достаточно во всем диапазоне разрешенных в Швеции скоростей (до 130 км/ч). Не вызывают нареканий и тормоза – их работу не замечаешь.

Управляемость точная, немецкая, при этом седан отвечает на повороты неострого руля своевременно и без нервозности. Информативность у баранки приемлемая – ровно такая, чтобы не обращать на этот факт внимания. Собственно, в К900 об управляемости и не думаешь – просто машина все делает так, как от нее и ожидаешь. Единственное, за что хотелось бы пожурить седан, это необходимость подруливаний при движении по прямой. Впрочем, в день теста дул сильный ветер, и можно списать это на него. Но позже, когда машина появится в России, мы проверим все еще раз.

Не вполне удалось оценить и плавность хода. Потому что ледяная гребенка на улицах Стокгольма способна вывести из себя любой автомобиль, а за городом дороги были практически идеально гладкими. На гребенке же трясло сильно, причем 6-цилиндровая версия за счет 18-дюймовых колес была немного мягче, чем 8-цилиндровая, которой по штату полагаются 19-дюймовые «катки». Но в целом версия с V8 мне понравилась больше – в поступи этой модификации есть представительская солидность. Она стабильнее на прямой, руль у нее чуть тяжелее, а в работе подвески присутствует легкая вальяжность, которой недостает варианту с 6-цилиндровым мотором. Плюс неисчерпаемый запас мощности под капотом.

Затем я пересел на второй ряд, и проблемы управляемости перестали меня волновать в принципе. Только желательно, чтобы справа-спереди никто не сидел, тогда можно сдвинуть переднее сиденье до упора и развалиться по-королевски. Так что на KIA K900 и в самом деле одинаково удобно ездить и за рулем, и на втором ряду. Автомобиль доступен у российских дилеров по ценам от 2 969 900 до 4 399 900 рублей, что для представительского класса почти даром. Добавьте сюда невиданную для других брендов гарантию, составляющую 7 лет или 150 000 км пробега, и поймете, что нужно быстрее звонить в автосалон.

Технические характеристики KIA К900 3.3 Габариты, мм 5120х1915х1505 Колесная база, мм 3105 Диаметр разворота, м 11,94 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 470 Снаряженная масса, кг 2059 Тип двигателя V6 бензиновый Рабочий объем, см³ 3342 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 347/5000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная

автоматическая Шины спереди/сзади 245/50 R18 Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 Расход топлива (средний), л/100 км 10,5 Объем бака, л 77