Концепт KIA Stonic - Не про нас

Субкомпактный кроссовер KIA Stonic порадует покупателей европейского, американского и корейского рынков азартной управляемостью, ярким дизайном и щедрым оснащением

В дизайне новой серийной модели KIA эксплуатируется стиль концепт-кара Provo образца 2013 года. Контрастная окраска кузова, глубокие выштамповки в нижней части дверей и фактурная защита кузова выглядят ярко, но в целом стиль получился спокойным, классическим. Увеличенный дорожный просвет, габариты 4140х1760х1550 мм при колесной базе 2580 мм и отсутствие в списке опций полноприводной трансмиссии очерчивают круг конкурентов. Это прежде всего Peugeot 2008 и Renault Sandero Stepway. На европейском рынке новинку предложат с 1-литровым 120-сильным бензиновым турбомотором, бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,3 и 1,4 л, мощностью 84 и 99 л.с. соответственно, а также 1,6-литровым дизелем, отдача которого не уточняется. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот», 5- и 6-ступенчатая «механика». Салон Stonic решен в стиле хэтч-бека Rio, однако выглядит веселее благодаря многочисленным цветным вставкам. Премьера модели состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, сразу после которого начнутся продажи. Однако поставки новинки на российский рынок пока не планируются.