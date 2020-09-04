Академик Лев Арцимович говорил: "Наука – это когда ученый удовлетворяет личное любопытство за казенный счет". Так и было: я давно присматривался к Lada 4x4, – не купить ли себе? А тут пришла на тест обновленная версия, 212140, цвет коричневый, 2020 модельный год

Условия задачки: нужен автомобиль для эксплуатации круглый год, в режиме «город – трасса – проселок» в соотношении 30/60/10, полный привод, в бюджете около 0,5 миллиона рублей, загрузка в 99% случаев – один водитель, в редких случаях плюс один пассажир. Максимальный объем перевозимого груза в сумме – примерно как три больших чемодана. Да, важно чтоб автомобиль был дешев в ремонте и ломался редко.

На первый взгляд, Lada 4x4 тут – единственно возможное решение. Мне удалось найти онлайн-предложение на новую, в максимальной комплектации и с максимальными скидками за 530 тысяч рублей.

Но это в теории, а что будет, если сесть за руль? Последний (и одновременно первый) раз я сидел за рулем «Нивы», как она тогда называлась, ровно 40 лет назад. Поездка вышла недолгой: я начал хвататься вместо кулисы КПП за рычаг раздатки – и хозяин машины прогнал меня из нее.

Хорошо забытое старое

Описывать, как выглядит Lada 4x4 после 43 лет ее производства и эксплуатации в стране, смешно. Скажу одно: ее экстерьер мне не просто нравится – я считаю его примером образцового дизайна. Валерий Павлович Семушкин, спасибо вам, вы нарисовали очень красивый автомобиль – сдержанный, выверенный до мелочей, классический – не стареющий. А с современными легкосплавными дисками R16 – вообще глаз не оторвать. Поэтому и 43 года на конвейере не удивляют. Но пора и за руль, в этот раз никто не прогонит.

И тут первая мысль человека, много лет не управлявшего отечественным автомобилем: друзья, как вы вообще на этом ездите?! Чтобы включить передачу, даже первую, не говоря о пятой, приходится сильно тянуться вправо-вперед – есть даже шутка на эту тему: «почему у водителя «Нивы» правая рука длиннее левой?» Как и сорок лет назад я первым делом, конечно, схватился за рычаг раздатки – он ведь так удобно лежит под рукой!



Про шумоизоляцию салона Lada 4x4 можно объяснять подробно, а можно одним примером: долго едешь по городу, потом по трассе, потом по проселку. Приезжаешь, паркуешься и тут понимаешь – о, оказывается, все это время музыка играла! Но зачем Lada 4x4 музыка, зачем аудиосистема – у нее своя гамма звуков, которая складывается в целую симфонию!



Скрипит педаль сцепления. В крайних положениях свистит гидроусилитель. Вибрирует на скорости левое наружное зеркало, дребезжит отклеившийся от лобового стекла датчик сигнализации, разболталась и трясется ручка водительской двери. Свистит воздух, проникая через уплотнители дверей – после мойки «керхером», кстати, внутри находишь брызги воды. Неопознанные мелкие дребезги и лязги по всему салону – и это при пробеге автомобиля чуть меньше 10 тысяч километров. Гудит передний мост, вибрирует руль – кстати, мне показалось, или он и правда немного перекошен, левая сторона дальше от водителя, чем правая? Ну а вой раздатки – это, простите за каламбур, отдельная песня. Особенно под сброс газа – тогда раздатка просто «заходится», как собака на цепи, задыхающаяся от собственной ярости.



Это не городской автомобиль, а сельскохозяйственная техника, трактор какой-то.

А что нового?

Чтобы отвлечься и успокоиться, скажу про произведённые заводом обновления, а их и правда немало. Исчезли сразу несколько элементов, тянувшихся за Lada 4x4 еще со времен вазовской «классики». Появилась новая приборная панель, но это как раз тот редкий случай, когда хотелось бы сохранить прежнюю, более классическую. А вот вместо «шестерочного» мягкого стеганого потолка «в дырочку» – современный и действительно более приятный формованный, с большим плафоном, где нашлось место и кнопке «SOS». Правда, как раз из-за нее, точнее, из-за подключенного к ней «ГЛОНАССА», как уверяют, в Lada 4x4 лишь одна подушка безопасности, боковая – в кромку водительского сиденья вшит индикатор ярлычок. Сиденья выглядят иначе, чем прежние «восьмерочные», при этом конструкция их, по данным изготовителя, прежняя, эффект новизны достигнут иной набивкой. После двух часов в пробке спина подтверждает: да, сиденья улучшились. Иначе оформлена накладка центрального тоннеля – на ней кнопки стеклоподъемников, а подстаканники стали удобнее и теперь они расположены не поперек кузова, как раньше, а вдоль. Ушли в прошлое ползунки-регуляторы заслонок отопителя – вместо них крутилки-верньеры, а сами заслонки управляются электроприводами. Кстати, вентилятор климатической установки шумит гораздо меньше. В Lada 4x4 теперь есть прекрасно работающий кондиционер, причем, и алгоритм его включения, и сама кнопка теперь органично «прописаны» в передней панели, не то что в прежней версии. Что еще? Перчаточный ящик вырос в объеме и получил два отделения, пустячок – а приятно. Карманы есть в спинках обоих сидений – в Hyundai Creta, к слову, только в одном.

Но всегда есть куда расти. Так в салоне Lada 4x4, например, не подсвечены кнопки, что сразу отмечаешь, когда темнеет. Нет центрального замка. Причем, не только для пассажирских дверей, но и для багажника – это вообще отдельная боль.

Багажная дверь открывается только крючком в салоне на левой боковине, за спинкой водительского сиденья. Поэтому когда подходишь к Lada 4x4 с поклажей в руках начинаются танцы. Надо сначала положить груз на землю, неизбежно испачкав его при этом. Открыть водительскую дверь, потянуть за крючок открывания багажной двери, вернуться к корме, потянуть за ручку на багажной двери, открыть ее и только после этого поднять грязный багаж с земли, и положить в багажное отделение. Причем, бывает, что тянешь за крючок, а багажник не открывается, надо время от времени регулировать резиновые упоры. Чтобы закрыть дверь багажника, такие танцы с бубнами не требуются, но здесь свои радости. Никакой ручки с изнанки двери не предусмотрено, надо пачкать руку, нажимая на дверь снаружи. И если открывается она благородно, поддерживаемая пневмоупорами, то закрывается – с динамикой гильотинного ножа, чем ниже, тем быстрее, а в конце просто рушится.

Багажника у Lada 4x4, считай, нет, это давно известно. Причем, поправить дело, сложив заднее сиденье, не получится. Схема такая: сначала надо запрокинуть вперед задний диван, потом уронить на него спинку. Но чтобы это получилось, придёт сначала сдвинуть вперед до отказа передние кресла. И тогда на них нельзя будет сесть. При этом механизм складывания передних кресел удобный и понятный, проникать на задний ряд можно легко – пусть места там по-прежнему мало, зато появились три подголовника.

Рожденный ползать. И – летать!

Но разве Lada 4x4 покупают для перевозки грузов? Нет – ради пониженного ряда и блокировки межосевого дифференциала. Выехав на пересеченную местность, понимаешь, что по сравнению с этой железной грубой механикой все нынешние умные полные приводы идут лесом. Несмотря на слабый двигатель запас внедорожности даже в стоке у Lada 4x4 такой, что для водителя, живущего за городом, хватит с огромным избытком – тем более если он не ставит рекорды оффроуда, а просто решает текущие жизненные задачи. Типа добраться по нечищенному зимнему проселку домой и обратно. Сторож моего дачного поселка рассказал, что зимой на своей старой «Ниве» патрулирует улицы после любого снегопада, по капот в снегу буквально. И вернувшись домой, открывает капот, а все подкапотное пространство плотно забито снегом – защиты картера у него нет. Ничего почистит – и ездит снова.

Сейчас лето, так что я просто всласть полазил на Lada 4x4 по оврагам. Проползти вверх по отвесному склону, развернуться на крохотной поляне – еще бы с такой-то короткой базой! – без проблем. Вообще можно ехать, не выбирая дороги, видишь направление – повернул руль, двинулся. А как Lada 4x4 едет по проселку! Это отдельная песня. Все дребезги в салоне, конечно, просыпаются и подают голос, но подвеска! Мелких неровностей для нее просто не существует, средние она глотает, не морщась. 40 км/ч, 60 км/ч – выше скорость – меньше ям, это именно про нее. Тут Lada 4x4 в своей среде, понятно, для чего она рождена… Поразило другое.

Обновленная Lada 4x4 прекрасно едет по асфальту со скоростью 120 км/ч! И удивительно, как отлично она при этом держит на такой скорости дорогу, – опять же, с ее-то короткой базой! – и как на ней можно обгонять и маневрировать из ряда в ряд. К курсовой устойчивости, работе тормозов, подвеске – никаких претензии, а подвеску, еще раз, вообще бы каждому автомобилю такую – без дураков, серьезную с огромным запасом энергоёмкости. Хотя двигатель, коробка, раздатка режиму «80-120», конечно, сопротивляются изо всех сил. Честно работают, конечно, просто шумят отчаянно – они не рассчитаны на такое. Ведь на пятой передаче при скорости 60 км/ч двигатель держит две тысячи оборотов в минуту, при 90 км/ч уже около трех тысяч.

Это поначалу кажется: трактор, грузовичок. Но потом оказывается, что этот грузовичок умеет летать не только по проселку, но и по трассе. Так что беру свои слова обратно, Lada 4x4 – не трактор, скорее она напоминает уменьшенный 460-й Gelandewagen – трехдверный, короткий. Я ездил на таком несколько лет, очень похожее ощущение – по повадкам, поведению на дороге, даже по отсутствию комфорта. От Lada 4x4 так же исходит энергия, драйв, от нее, грубо говоря, «прёт». Это очень зажигательный автомобиль, покатавшись на нем, некоторое время ходишь словно немножко пьяный, в приятном возбуждении, как после шампанского. Хочется ходить вокруг, трогать, чуть ли не забрать его с собой домой – размеры подкупают.

Игрушка для взрослых

И кажется, я понял, в чем тут дело. Lada 4x4 возвращает водителю забытое чувство управления автомобилем. В ней нужно, как было когда-то, ловить момент схватывания сцепления – оно схватывает уже в начале, так что можно обходиться коротким ходом, – поддерживать переброской передач пик крутящего момента, чтобы сохранять «натяг» и готовность рвануть. Ты управляешь автомобилем, а не наоборот. Да, в Lada 4x4 нет комфорта современных бюджетных кредитных иномарок. Увы, нет и их безопасности – мне удалось найти в сети единственное видео краш-теста тогда еще «Нивы» 2004 года, в нем автомобиль не заработал ни одной звезды по EuroNCAP.

Но в то же время нет в Lada 4x4 и современной автомобильной стерильности. С ключами от нее в руках чувствуешь себя мальчиком, получившем в подарок игрушку, которую не страшно сломать. Во-первых, кажется, что сломать ее трудно – про качество комплектующих я сейчас не говорю, но Lada 4x4 явно рассчитана на более жесткую эксплуатацию, чем среднестатистический современный автомобиль. А во-вторых, в случае чего починить ее можно дешево. Ну и что, что шумный? Это грубоватый мужской аппарат, на нем не страшно «дубасить». Каждый день ездить на ней я бы не решился – устанешь. Но иметь Lada 4x4 как второй, как автомобиль выходного дня – лучше не придумаешь.

Хотя, конечно, сразу же после покупки – протяжка, антикор, подкрылки, полная шумо- и виброизоляция, бесшумные замки дверей, подрамник раздатки, может быть, чип двигателя и т.д. и т.п. Так к цене покупки в полмиллиона с небольшим еще плюс тысяч сто по мелочи набежит.

Технические характеристики LADA 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 3740x1680x1640 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2200 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 265/585 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1285 ТИП ДВИГАТЕЛЯ L4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1690 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 83 при 5000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 129 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ МКПП, 5-ст МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 142 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 17,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,9