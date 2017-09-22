Как стать автомобилем-легендой? Рецепт экс-«Нивы», а ныне «Лады 4х4» прост: надо продержаться на конвейере 40 лет, причем, без серьезных изменений в конструкции

А ведь действительно, изменилось в этой модели не так уж много, и даже в последнее время речь идет в основном о косметике. У обычной «Лады» в глаза бросается новая радиаторная решетка с измененной и увеличенной в размерах фирменной эмблемой-ладьей. Сзади вообще всё по-прежнему – и хорошо! Внешность этого автомобиля совершенно не требует перемен, ее не улучшать, а сохранять надо, беречь самым тщательным образом. Потому что облик модели однозначно удался много лет назад и теперь выглядит не как дань традиции, а как апофеоз практичного недорогого автомобиля для любых условий движения. Появлявшиеся в конце 90-х образчики заводского тюнинга, с пышным пластиковым обвесом по кругу и широкими низкими колесами выглядели броско, но как-то по-пацански, то есть, грубовато и недорого. Нынешняя городская модификация Urban, на мой взгляд, смотрится как-то легковесно. В общем, я – за старый дизайн, с металлическими бамперами, круглыми фарами и прорезями в металле капота и задних стоек кузова.

Включен кондиционер? Откройте окна

Что бы добавил? Зеркала сделал бы побольше и оснастил электроприводом и подогревом. Также провел проводку электрозамка к двери багажника. И сделал бы амортизаторы, препятствующие неизбежному ее хлопку при закрывании. Такому, что от него, того и гляди, вылетит лобовое стекло или треснет заднее. Я догадался, зачем на этой двери выполнена ручка снаружи. За нее надо придерживать дверь при закрывании, чтобы не хлопала со всей дури. Она и при меньшем усилии прекрасно закрывается и запирается. И, да, именно за эту ручку дверь надо открывать. Не тяните ее за пластиковую накладку вокруг номерного знака – оторвете ее. На тестовом автомобиле процесс ее отклеивания уже начался...

Захлопнули дверь, но вспомнили, что надо снова залезть в багажник? Отпереть ее снова можно только одним способом: рукояткой на левой боковине кузова позади водительского сиденья. Только так, и никак иначе. Взмах ногой под бампером? Да нет, взмах рукой с досады. И пара теплых слов в адрес конструкторов.

Всё это, конечно, ради удешевления модели. Мол, берут ее такой, какой она была все эти 40 лет, потому что доступная. Ну, начнем с того, что прежняя «Нива» не была самой дешевой в линейке АвтоВАЗа. Второе - есть две острых народных поговорки «дешевое хорошим не бывает» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Третье хорошо известно менеджерам от экономики: эффект высокой цены. Выставьте продукт по завышенной стоимости и убедитесь, какое внимание это к нему привлечет. Недаром же оно так дорого, подумают люди, значит, в тот же автомобиль вложены силы и средства, он хорошо оснащен и способен на многое. Расчет на минимальную цену – половина расчета. Нафаршированная модификация, на мой взгляд, добавила бы «Ладе 4х4» популярности. Сейчас ее берут, в основном, в глубинке, где и дороги-то не очень, и часто приходится съезжать с них, углубляясь в лес по грибы, по ягоды, на охоту или на рыбалку. Так ли уж нужны при этом электростеклоподъемники, электрозеркала и кондиционер?

Нужны, считаю я, потому что в своем личном автомобиле пользуюсь всеми этими благами цивилизации, даже передвигаясь по глухому лесу. И без малейшего сожаления выложил 10 тысяч рублей за ремонт кондиционера, сломавшегося после сотни тысяч километров пробега. В тестовой «Ладе 4х4» это устройство тоже присутствовало. О, счастье, подумал я, включив его в жаркий день. Увы, «счастье» было недолгим. Агрегат охлаждал салон лишь во время работы на стоянке, а стоило набрать скорость, как прохладный воздушный поток ослабевал. На второй скорости работы вентилятора (а их всего две и есть) салон наполнялся просто-таки жутким шумом, но охлаждения это не улучшало ни на йоту. Приходилось в самое пекло открывать окна, как ни странно, это приносило гораздо больше прохлады.

Клавиши электростеклоподъемников в испытуемом автомобиле были размещены на небольшом подиуме в том месте, где обычно располагается бокс-подлокотник. На дверях места этим клавишам не нашлось, внутренние панели просты до примитивности. Центрального замка тоже нет, запираются двери простейшими кнопками и замками в наружных ручках. Хорошо, что замки есть в обеих дверях, потому что нажать кнопку и захлопнуть дверь нельзя. Плохо – потому что для запирания дверей предназначен один ключ, а для замка зажигания – другой. По-моему, «Лада 4х4» – последний «могиканин», сохранивший эту традицию.

При всей, скажем так, скромности заводского оснащения «Лада 4х4» предлагается на рынке аж в восьми комплектациях по ценам (без учета скидок) от 475 900 рублей до 581 900 рублей. У нас на тесте побывала версия «Luxe/Кондиционер», оцениваемая в 507 900 рублей. Все без исключения полноприводные «Лады» в трехдверном исполнении комплектуются 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач, блокируемым межосевым дифференциалом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Рядом с клавишами стеклоподъемников расположены две круглые выемки под бутылки с напитками. Удобно при движении: живительная влага под рукой. Только... бутылки и банки в эти выемки в жаркие дни лучше не ставить, потому что здесь они нагреваются! Тепло исходит не сверху, от раскаленной крыши, а откуда-то снизу. От агрегатов трансмиссии? Судя по хорошо слышным звукам работы, они где-то совсем близко.

«Восьмерочные» сиденья, считавшиеся в советское время эталонами эргономики, сегодня грозят нам приобретением болезни позвоночника. Что-то изменилось в наших организмах за годы перестройки? Или продолжается славная-странная традиция «экономика должна быть экономной»? Пожадничать попытались на этот раз на валиках боковой поддержки - их нет. Сидишь, как на стуле с выпирающим бугром на уровне лопаток. Ничего лучшего в Союзе не производилось? Не согласен: сиденья «Москвича-2141», Иж-2126 и даже ЗАЗовской «Таврии» были удобнее. А сейчас на один из конвейеров завода в Тольятти поступают кресла для LADA Xray и Renault Sandero Stepway. Не эталоны эргономики, не спорю, но всё же лучше нынешних – почему им не находится места в легендарном полноприводнике?

На второй ряд в «Ладе 4х4» можно только пролезать. Или протискиваться. В современных больших внедорожниках более просторен проход на третий ряд сидений, а здесь едва влезаешь на второй. По неудобству посадки в этом плане у вазовской модели есть именитый заокеанский конкурент – трехдверный Jeep Wrangler. При этом российское произведение автомобильного искусства имеет более удобный задний ряд в плане высоты расположения подушки. Но места для ног «у нас» меньше, севший за мной пассажир будет подпирать мою спину коленями.

Какие модели-уникумы сохранили сегодня диван второго ряда, складываемый целиком? Навскидку могу назвать три: это LADA 4x4, Jeep Wrangler 3d, китайский мини-кроссовер Lifan X50 и пикапы типа double cab, то есть, имеющие наиболее распространенные двойные кабины. На «Ладе» спинка не желает укладываться, образуя ровный пол, остается под наклоном. А при установке в «посадочное» положение надо следить, чтобы сработали оба фиксатора – справа и слева. Они в этом плане «ленивые». Зато скобы фиксаторов отделаны пластиком, хоть в этом плюс.

«Уравнение Бернулли держит в воздухе «Грача»...»

У водительского кресла нет регулировки по высоте, у рулевого колеса нет никаких регулировок вообще. Тем не менее, даже несмотря на неудобную спинку кресла, относительно руля можно устроиться приемлемо. И даже вытерпеть дальнюю дорогу. Но в плане эргономики придется вспомнить многое из того, что мы забыли за годы увлечения иномарками.

Комбинация приборов в современной «Ладе» – от снятой с производства «Самары» ВАЗ-2115. Ну почему бы, опять же, не применить здесь гораздо более информативную «приборку» от «Калины»/«Гранты»/«Датсуна»? В нее ведь включен НОРМАЛЬНЫЙ бортовой компьютер. А что мы имеем в полноприводнике? Два окошка под приборами, в одном счетчики общего и суточного пробега, в другом – часы, вольтметр и указатель температуры воздуха... где? 40 градусов за бортом или в салоне? Больше похоже на второе, потому что первое противоречит сообщениям гидрометцентра. Зарядное напряжение, правда, относительно неплохое – 13,7 В. В российском «Патриоте» во время теста было меньше на целый вольт.

Кнопки и тумблеры управления бортовыми системами – родом из 80-х годов прошлого века. Как и запах в салоне – новые «Жигули», предел мечтаний советского человека! Замок зажигания расположен слева от рулевой колонки, точно так же, как в ВАЗ-2106 – чтобы автомобиль можно было завести, сунув руку в окно. Рычаг коробки передач тоже из прошлого, «шестерочный». Кто не знает – он «растет» прямо из коробки, никаких тяг и тросов управления снаружи нет, весь механизм внутри. Это плюс: четкость переключения выше. В теории – да, но на практике к рычагу приходится применять немалое усилие. Особенно при включении передачи заднего хода. Вдавливание рычага в коробку при этом помогает, но не всегда.

А при движении лучше держать правую руку на рычаге переключения передач. Зачем? Потому что при необходимости быстрого переключения вы неминуемо схватитесь за набалдашник рычага раздатки, расположенного ближе к вам, и жуткий скрежет будет вам ответом. На самом деле, тяговитый вазовский мотор не требует такой уж частой смены передач, даже при толкотне в пробках. Но раздатку желательно поберечь.

Мощность двигателя полноприводной «Лады» с годами дотянули до 83 л. с. Прежде было еще меньше. 1,7-литровый вазовский мотор сегодня оснащен распределенным впрыском топлива, но на холостом ходу трясется, как будто на нем по-прежнему стоит плохо отрегулированный карбюратор. Как такое может быть? Мне казалось, что подобное уже давно в прошлом. В последний раз с аналогичной ситуацией я столкнулся в конце 90-х пересев с карбюраторной иномарки (двигатель которой тикал ровненько, как швейцарские часики) на впрысковый ВАЗ с подозрительно неустойчивыми холостыми оборотами. Отчасти решить проблему удалось подбором свечей, на моем моторе стояли три разных свечи из четырех. Неужели и сейчас требуются подобные эксперименты, метод проб и ошибок?

«Папа, ты что, на газонокосилке приехал?», спросила меня дочь, когда я однажды добрался до дачи на тестовом автомобиле с неисправным гидроусилителем руля. На «Ладе 4х4» это устройство работало нормально, да и вообще, какое счастье, что здесь есть «гидрач»! Насколько легче и «короче» стал руль, он совершает примерно 2,8 оборота от упора до упора – отличный показатель. Но на ходу автомобиль гудит так, что поневоле сомневаешься, стоит ли на нем отправляться в сколь-нибудь дальние поездки и развивать высокие скорости? А ну как «крякнет» на ходу?

Нет, он так и не «крякнул», хотя полтыщи километров мы на нем открутили. Но этот гул, а если быть более точным, резь, напоминающая звук даже не газонокосилки, а бензиновой пилы - она, кажется, звучит у вас в ушах даже после того, как вы вылезли из-за руля. От нее нет спасения ни на каких оборотах, ни на какой скорости. Ее не заглушает шум ветра при открытых окнах. Она заглушает музыку из моего мобильного телефона, который я использую в дороге взамен отсутствующей магнитолы.

Тем не менее, автомобиль движется и признаков полного разрушения не демонстрирует. Что-то похожее на наш национальный «авось» удерживает его на ходу – примерно как в песне про штурмовик Су-25, известный в войсках, как «Грач», который после боя держится в воздухе на честном слове и уравнении Бернулли. Благодаря короткой колесной базе (2200 мм) и практически отсутствующим свесам, «Лада» очень легко маневрирует, практически крутится в потоке, но, конечно, закладывает приличные крены. Двигатель готов «подхватить» чуть не с 1500 об/мин, на ровной местности можно легко поддерживать скорость 60 км/ч, не переключаясь с пятой передачи даже на четвертую. Но при раскрутке до 3500 об/мин достигает максимума трансмиссионная «резь». Ох, как же она достает! А ведь это не пик крутящего момента, он по паспорту находится выше, на отметке «4000».

Достает при движении не только «резь». При добавлении/сбросе «газа» ощущается, что карданные валы под днищем автомобиля имеют продольные люфты. Одновременно что-то стучит, похоже, в подвеске одного из агрегатов. Но собственно подвеска «молчит», это точно. Да и рановато было бы ей подавать голос при пробеге около 7000 километров. Но в целом автомобиль уже требует ревизии, причем, тщательной, на подъемнике или смотровой яме. Внешний осмотр подкапотного пространства ничего не дал. Но здесь обратили на себя отклеивающиеся от внутренней стороны капота листы шумоизоляции, а также весьма спорная в плане безопасности дисклокация запасного колеса. Кстати, подушек безопасности в «Ладе 4х4» нет. Ни одной.

Конечно, спринтерского азарта от нее ждать не стоит, даже если вы наплюете на трансмиссионный шум и попробуете разогнаться, вдавив педаль «газа» в пол. Возможно, вам удастся ускориться с 60 до 80 км/ч за шесть или даже пять секунд, но это, согласитесь, трудно назвать ускорением. Паспортный разгон с нуля до 100 км/ч занимает 17 секунд. А с 80 до 120 км/ч... я не буду называть время, за которое мне удалось преодолеть этот интервал. Скажу только, что, несмотря на акустические протесты трансмиссии, я его преодолел. И неожиданно убедился, что «Лада 4х4» вполне себе может передвигаться со скоростями выше сотни. Даже до 130-ти ее удалось раскочегарить. Разумеется, шум в салоне (окна у нас открыты, как вы помните) примерно равен шуму в «Граче» на максимальной скорости, которая составляет 900 км/ч.

А еще неожиданно для себя я убедился, что «Лада» относительно стабильна на прямой. Нет, конечно, ей далеко до зарубежных внедорожников, и короткая база вкупе с высокой посадкой кузова дают о себе знать. Но, честно признаться, я ожидал от этого автомобиля худшего поведения на трассе.

Сделайте это еще раз

Мне, как и вам, тоже очень хочется побыстрее добраться до мест, где исторический вазовский полноприводник будет в своей тарелке, то есть, до бездорожья. Нахожу первый участок примерно в сотне километров от Москвы, недалеко от «куста» дачных поселков. Сначала двигаюсь по глубокому сухому песку, ожидая, когда же автомобиль возмутится и потребует задействовать хотя бы полную блокировку дифференциала. А он не требует – ползет себе и ползет. Даже рыскать не пытается.

Рысканье начинается, когда песок становится «мельче» и я добавляю «газ». На прямой «Ладу» удерживать пока еще можно (разгонялся примерно до 60-70 км/ч), но на повороте задняя ось явно стремилась обогнать переднюю. Это видно на нашем фото. С подобными экспериментами следует быть осторожными, потому что системы стабилизации у модели нет. Правда, есть надежные тормоза с надежной же ABS. На рыхлом песке автомобиль замедлялся, демонстрируя прямой курс. Не могу не похвалить тормоза и за работу на асфальте. А шины Pirelli Scorpion – за цепкость как на твердом покрытии, так и в песке.

С дороги я съехал в узкий просвет между деревьями, где проходила – как ни странно – заметная колея. Судя по всему, ее накатали квадроциклисты, но «Лада» вписалась в просвет. Сложнее было развернуться, чтобы выехать обратно на дорогу, довелось поймать даже диагональное вывешивание. Против него чисто механическая «Лада 4х4» практически бессильна, электронной имитации межколесных блокировок у нее нет. А блокировка межосевого дифференциала, знаменитая «нивовская» фишка, в этом случае слабый помощник. Тем не менее, я пытаюсь ее включить, чтобы выбраться обратно на дорогу, потому что передо мной склон из сыпучего песка.

Расход топлива на «Ладе 4х4» оценить трудно, так как бортового компьютера на ней фактически нет. Ориентировочно, на полном баке (42 л) можно преодолеть в смешанном цикле порядка 330-350 километров, на одной лишь трассе – больше. Следует помнить, что ни лючок, ни крышка горловины топливного бака у этого автомобиля штатно не запираются.

И удается! Автомобиль выехал из той «ловушки», в которую я несколько месяцев назад не рискнул сунуться на иностранном полноприводном кроссовере-универсале, не имевшем в арсенале никакого управления системой полного привода. Хорошо, что не сунулся. Да там, между деревьями, ему и узковато было бы, и не факт, что он смог бы развернуться. Все-таки компактность полноприводной «Лады» ей здорово на руку.

Я еще раз спускаю автомобиль под уклон, на этот раз задним ходом, чтобы попробовать выехать, используя «понижайку» (нижний ряд в трансмиссии этого автомобиля имеет передаточное отношение 2,135). Естественно, это происходит значительно легче. Но, выбравшись на дорогу, я вдруг обнаруживаю, что дифференциал-то не заблокирован! Оказывается, индикатор его блокировки – включение «квадратика» желтого цвета на небольшой панели, которую я принял за нефункциональную заглушку. В общем, выяснилось, что добиться включения этого индикатора непросто, рычаг блокировки неподатливый, чтобы его передвинуть к себе, нужно не только приложить усилие, но иногда даже чуть подвинуть автомобиль вперед или назад. С рычагом «понижайки» дело обстоит проще, он охотнее перемещается в позицию включения нижнего ряда, но специальной индикации включения этого режима нет.

Следующим упражнением стал небольшой участок жидкой грязи. «Лада» преодолела его легко, на одной лишь межосевой блокировке, «понижайка» не понадобилась. Главным было не остановиться на середине, пройти препятствие ходом. В таких условиях у этого автомобиля есть неоспоримое преимущество перед рамными внедорожниками: вазовский полноприводник с несущим кузовом очень легкий, его снаряженная масса всего 1285 кг, а полная – 1610 кг. Это позволяет ему удерживаться на слабонесущих грунтах и не спешить провалиться до мостов.

Брод с каменистым дном не стал серьезным препятствием для нашего испытуемого. Автомобиль с легкостью добрался до середины водной преграды, развернулся и выехал на берег. Вода дошла до ступиц его колес. Удалось найти сведения, что полноприводная «Лада» без дополнительной подготовки способна преодолевать броды глубиной до 60 см.

В общем, «бытовое» бездорожье тестовый автомобиль ожидаемо щелкал, как семечки. В этом плане, на нашем рынке он вне конкуренции. Но, например, в моих руках он большую часть времени проводил бы на городских улицах и асфальтированных трассах. И здесь он оставляет желать много лучшего.

Мне вспомнилось в связи с ним, как остроумные зарубежные автомобилисты расшифровывают аббревиатуру FIAT: FIx It Again, Tony (собери это снова, Тони). То же самое хочется сказать про «Ладу 4х4»: вазовцы, пожалуйста, разберите ее до винтика и соберите снова. По-человечески. Хотя бы на том же уровне, что и ваши современные модели Vesta, Xray, Largus. Пусть ваша 40-летняя легенда получит достойное продолжение, а не останется наполовину легендой, наполовину притчей во языцех, набором-конструктором «сделай сам». Экс-«Нива», заслуженный, поистине народный автомобиль имеет право на обновление и качественную работу агрегатов. Нуждается в них. Требует их. Пора, наконец, добиться, чтобы люди желали приобрести этот автомобиль, мечтали о нем, а не приобретали вынужденно, потому что дешевле ничего нет.

Краткий курс истории экс-«Нивы», а ныне LADA 4x4. Компактный и недорогой автомобиль для советских сельских жителей был задуман еще в конце 60-х годов прошлого века. Он был обязан иметь повышенную проходимость, обеспечиваемую постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом. При этом кузов его должен был быть несущим. Серийное производство модели ВАЗ-2121 «Нива» началось в 1977 году. Под этой маркой автомобиль выпускался до 2006 года, после чего сменил название на LADA 4x4. Товарными знаками «Нива» и Niva ныне владеет СП «Джи Эм-АвтоВАЗ». Первоначально на ВАЗ-2121 устанавливался 1,6-литровый двигатель, созданный на основе двигателя ВАЗ-2106. Он имел мощность 80 л. с. Позже его объем увеличили до 1,7 л, а мощность удалось поднять до 83 л. с. Коробка передач, сначала четырехступенчатая, была заменена пятиступенчатой. В конструкции полноприводника применялись многие узлы от вазовской «шестерки», в том числе почти все элементы салона. Автомобиль пользовался большим спросом и у нас в стране, и за рубежом, десятки тысяч «Нив» ежегодно поставлялись на экспорт, была даже организована сборка этой модели в некоторых странах (не только на Украине). Конструкция с блокируемым межосевым дифференциалом выгодно отличалась от распространенного «простейшего» полного привода типа part time, применявшегося на множестве внедорожников и пикапов даже престижных мировых брендов. За свою конструкцию вазовская модель заслужила несколько зарубежных наград. Всего было выпущено более двух миллионов «Нив», из которых почти четверть была продана за границей. На незначительную часть экспортных «Нив» даже устанавливались особые силовые агрегаты, например, более экономичный 1,3-литровый двигатель, а также дизель Peugeot . В начале 2000-х годов началась постепенная модернизация автомобиля, он получил, в частности, нерегулируемые подшипники передних ступиц, независимое крепление редуктора переднего моста, комбинацию приборов от ВАЗ-2115 и другие новшества.

Технические характеристики LADA 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 3740 х 1680 х 1640 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2200 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 213 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 265 / 585 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1285 ТИП ДВИГАТЕЛЯ, R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1690 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 83 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 129 / 4000 ТРАНСМИССИЯ пятиступенчатая механическая ТИП ПРИВОДА полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 142 РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С 17 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 9,9 ОБЪЕМ БАКА, Л 42