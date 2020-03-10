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Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
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О Lada 4x4

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Лада

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Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
36 (прочитать)
Цены
от 465 700
до 517 200
Lada 4x4 2019 вид сбоку
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» завязана на боковой эйрбег водителя, при срабатывании которого отправляется сигнал SOS
Lada 4x4 2019 вид сзадиLada 4x4 2019 салон
Lada 4x4 2019 ручка двери
Дверные ручки вазовского хита не изменились с момента начала выпуска в 1977 году
Lada 4x4 2019 задний фонарь
Фонари изначально создавались для городского исполнения Urban, но позже было решено устанавливать такую оптику на всю линейку 4х4
Lada 4x4 2019 приборная панель
Важное приобретение рестайлинга – информативная «приборка» с борткомпьютером
Lada 4x4 2019 рычажки на руле
Дальним светом ведает отдельный, нижний рычажок
Lada 4x4 2019 розетки
В основание консоли вписались две розетки на 12 В
Lada 4x4 2019 диван для пассажиров
Важное эргономическое новшество – пара подголовников неразрезного дивана
Lada 4x4 2019 багажное отделение
Багажник отделен от салона жесткой полкой
Lada 4x4 2019 багажное отделение
На левой стенке отсека смонтирована вторая заливочная горловина для «омывайки»
Lada 4x4 2019 моторный отсек
Запаска и домкрат по традиции размещены под капотом
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada 4х4 1.6 MT5 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada 4х4 1.6 MT5 2019

Судя по всему, после недавнего «евроремонта» легендарный вазовский внедорожник может существенно расширить аудиторию своих владельцев

Случайным образом в редакцию «Автопанорамы» попали личные письма гражданина Великобритании Генри Смита, работающего в Москве в одной из консалтинговых фирм. В этих посланиях он признается супруге о… вспыхнувшей любви к обновленной Lada 4х4. С разрешения автора публикуем наиболее интересные фрагменты из его посланий.

Письмо первое

«Дорогая Джейн, хочу поделиться с тобой удивительной новостью. Сегодня, прогуливаясь по Садовому кольцу, я увидел на парковке супермаркета необычную «Ниву», или, как ее называют в России, Lada 4х4. Там было много интересных «фишек» типа больших зеркал, классных литых дисков, модной антенны и больших букв LADA на третьей двери, но главное – у этой «малышки» мастерски осовременен салон.

Я поначалу подумал, что это такой гаражный тюнинг, но все же решил дождаться и расспросить владельца: ведь ты же знаешь мою давнюю любовь к классическим внедорожникам. И представляешь, этот парень, его зовут Виктор, сказал, что все доработки серийные и что я легко могу взять эту тачку на тест в любом вазовском дилерском центре, – продажи, как выяснилось, начались в середине января. Обязательно сообщу тебе подробности в следующем письме. Твой Генри».

Письмо второе

«Привет, Джейн! Ты не представляешь, что мне рассказали в салоне, куда я приехал для ознакомительного теста. Оказывается, новую переднюю панель, сиденья и другие модные штучки для русского внедорожника нарисовал наш с тобой соотечественник. Раньше он трудился в Mercerdes-Benz и Volvo, в 2011-м возглавил команду вазовских стилистов, а в прошлом году его даже возвели в ранг вице-президента АвтоВАЗа по дизайну. Я тут залез в Википедию и узнал, что Стив Маттин – так его зовут – окончил университет Ковентри, где учится наша дочь. Вот такие, Джейн, дела.

Однако послушай теперь о самой машине. Я очень внимательно осмотрел салон и даже сравнил его с убранством дорестайлинговой «трехдверки» – она тоже стояла на стенде и, как мне сказали, еще будет продаваться какое-то время. Так вот, этот Маттин – настоящий монстр дизайна. Его усилиями в русском SUV больше не пахнет суровой архаикой. Чего стоят одни только воздуховоды! Вроде бы по прорисовке они не слишком отличаются от прежних, но механика их работы и стильное оформление магическим образом повысили статус этой «Нивы», ну то есть 4х4, никак не пойму, зачем эти русские отказались от прежнего классного названия!

Похожий трюк с омоложением, кстати, проделали и наши ребята из Land Rover с новым Defender. Вот только у «Дефа» рет­ро-изюминки, по сути, и не осталось, так – отдаленное эхо. В этом смысле 4х4 больше похож на самый первый Defender родом из конца 1940-х – тут тебе и стиль милитари, и ретро-нирвана, и харизма честного внедорожника. Как бы то ни было, в случае с русским SUV хит-парад винтажности возглавляют круглые фары, как у знаменитой вазовской «копейки», тонюсенькие подрулевые переключатели и, конечно же, рукоятки рычагов блокировки дифференциала и «понижайки» а-ля биллиардный шар. От этих деталей веет прямо-таки ламповым теплом! А какие здесь дверные ручки! Тяжелые, пружинистые, из времен, когда металла не жалели.

Но знаешь, Джейн, дело не только в дизайне. Русские еще и качество материалов подтянули, и список оснащения расширили. Теперь в 4х4 человеческая – иначе не сказать – обивка потолка, у передних сидений появился намек на профиль, новый механизм складывания и функция подогрева, а в консоль врезали две розетки на 12 В. Симпатичнее стали также поручни, плафон освещения и солнцезащитные козырьки. «Приборку» и блок управления оптикой, говорят, взяли у модели Granta. А еще в торце водительского кресла теперь прячется боковая подушка безопасности – первая на этой модели! Объясняют, эйрбег понадобился для корректной работы системы оповещения об авариях «ЭРА ГЛОНАСС».

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Ну, и как ты понимаешь, в этой Lada по-прежнему много странностей, за которые, впрочем, ее боготворят фанаты. К примеру, багажная дверь открывается рычажком, запрятанным где-то на заднем ряду, запаска хранится под капотом, водительское кресло не регулируется по высоте, а руль и вовсе закреплен намертво. Впрочем, и прошлый Defender, как ты знаешь, по эргономике не сахар. Помнишь, как ты упиралась локтем в дверь, когда сидела за баранкой? Что ни говори, любишь ретро – люби и его чудо-эргономику. Кстати, даже в новой 4х4, чтобы пробраться на диван, нужно очень постараться, особенно мне с моим пивным животиком. Ну все, пока. Целую, Генри».

Письмо третье

«Здравствуй, Джейн! Решил написать тебе о своих новых впечатлениях теперь уже от тест-драйва. Если в двух словах, то я покорен этим преемником «Нивы». Особенно впечатлен тем, как эта миниатюрная «трехдверка» расправляется с бездорожьем. Подумать только, съезжал в заснеженное поле и продвигался по нему, даже не блокируя межосевой дифференциал и не включая «понижайку»! Хотя позже попробовал и то и другое, благо рычаги на тоннеле втыкаются четко. Так вот, с заблокированным «центром» и на пониженной передаче 4х4 превращается в настоящий танк – идет по снежной целине, погрузившись в наст по самые пороги, и все ему нипочем. Понижающий ряд трансмиссии очень помогает также на скользких подъе­мах или если нужно использовать этот мини-SUV в качестве тягача – у меня на тесте произошел именно такой случай. Геометрическая проходимость тоже хороша и вызывает на бездорожье ощущение вседозволенности.

Проехался и по МКАД – разогнал «старушку» аж до 120 км/ч. Как мне кажется, это более-менее комфортный скоростной рубеж для такой Lada. Хотя по паспорту она может ехать и все 142 км/ч – 1,7-литровый мотор на 83 л.с. позволяет. Вот только уже на 100 км/ч становится навязчивым гул трансмиссии. Однако в салоне теперь гораздо тише, чем до обновления, подвеска неплохо справляется с ямами, и вазовцы, видимо, не врут, что поколдовали над шумоизоляцией и заменили опоры двигателя, радея о снижении вибраций.

Знаешь, что еще сильно удивило? Приемистость этой «малышки» в городском потоке. Передаточные числа «пятиступки» подобраны настолько удачно, что 4х4 без проблем держит темп трафика, даром что ускоряется до «сотни» за 17 с. А еще у нее отлично настроен руль, снабженный гидроусилителем. Это уже не тяжелая баранка старой «Нивы» без всякой гидравлики – даже тебе (а ты ведь у меня настоящая дюймовочка) не придется напрягаться. Замедляется русский SUV тоже вполне пристойно, и, кстати, в арсенале имеются ABS Bosch, вакуумный усилитель TRW и система помощи при экстренном торможении. А какой здесь обзор! Точно как в Defender – высокая посадка, большая площадь остекления, тонкие стойки, информативные зеркала. На этом прощаюсь, но скоро напишу снова. Генри».

Письмо четвертое

«Джейн, это снова я. Надеюсь, ты не будешь сильно ругаться, но я решил купить эту Lada. Можешь не верить, но после покатушек в подмосковных полях я впал в какую-то болезненную зависимость от этой тачки. Чувство привязанности и ностальгии не проходит, я непреодолимо хочу такую машину. К слову, в России за нее сегодня просят от 553 900 руб­лей – это меньше 7 тыс. фунтов по курсу. Но лучше, думаю, брать топовую комплектацию с пакетом «Комфорт» за 630 000 рублей – в ней уже есть кондиционер, «музыка», подогрев перед­них сидений и зеркал и много других современных опций, немыслимых в «Ниве» образца 1977 года. Ты спросишь, как я буду перевозить ее в Англию? Не знаю. Как вариант, можно оформить ее на наших русских друзей, ездить к ним на дачу и на охоту. А вот дальше…

Да, Lada ушла с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм. Поэтому дилеры и старую версию у нас в Альбионе больше не предлагают, а новая не приедет сама и подавно. Так что колеблюсь еще из-за мотора стандарта Euro 5 – придется платить большие налоги. К тому же эта одна-единственная боковая подушка безопасности... В общем, я в раздумьях. Что посоветуешь? Твой Генри».
    

Технические характеристики Lada 4х4 1.6 MT5

Габариты, мм

3740х1680х1640

Колесная база, мм

2200

Дорожный просвет, мм

200

Объем багажника, л

265–585

Снаряженная масса, кг

1285

Диаметр разворота, м

11

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1690

Макс. мощность, л.с./об/мин

83/5000

Макс. момент, Нм/об/мин

129/4000

Привод

постоянный полный

Трансмиссия

механическая  5-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

142

Время разгона 0–100 км/ч, с

17

Расход топлива (средний), л/100 км

9,9

Объем бака, л

42
Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

      

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