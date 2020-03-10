Судя по всему, после недавнего «евроремонта» легендарный вазовский внедорожник может существенно расширить аудиторию своих владельцев

Случайным образом в редакцию «Автопанорамы» попали личные письма гражданина Великобритании Генри Смита, работающего в Москве в одной из консалтинговых фирм. В этих посланиях он признается супруге о… вспыхнувшей любви к обновленной Lada 4х4. С разрешения автора публикуем наиболее интересные фрагменты из его посланий.

Письмо первое

«Дорогая Джейн, хочу поделиться с тобой удивительной новостью. Сегодня, прогуливаясь по Садовому кольцу, я увидел на парковке супермаркета необычную «Ниву», или, как ее называют в России, Lada 4х4. Там было много интересных «фишек» типа больших зеркал, классных литых дисков, модной антенны и больших букв LADA на третьей двери, но главное – у этой «малышки» мастерски осовременен салон.

Я поначалу подумал, что это такой гаражный тюнинг, но все же решил дождаться и расспросить владельца: ведь ты же знаешь мою давнюю любовь к классическим внедорожникам. И представляешь, этот парень, его зовут Виктор, сказал, что все доработки серийные и что я легко могу взять эту тачку на тест в любом вазовском дилерском центре, – продажи, как выяснилось, начались в середине января. Обязательно сообщу тебе подробности в следующем письме. Твой Генри».

Письмо второе

«Привет, Джейн! Ты не представляешь, что мне рассказали в салоне, куда я приехал для ознакомительного теста. Оказывается, новую переднюю панель, сиденья и другие модные штучки для русского внедорожника нарисовал наш с тобой соотечественник. Раньше он трудился в Mercerdes-Benz и Volvo, в 2011-м возглавил команду вазовских стилистов, а в прошлом году его даже возвели в ранг вице-президента АвтоВАЗа по дизайну. Я тут залез в Википедию и узнал, что Стив Маттин – так его зовут – окончил университет Ковентри, где учится наша дочь. Вот такие, Джейн, дела.

Однако послушай теперь о самой машине. Я очень внимательно осмотрел салон и даже сравнил его с убранством дорестайлинговой «трехдверки» – она тоже стояла на стенде и, как мне сказали, еще будет продаваться какое-то время. Так вот, этот Маттин – настоящий монстр дизайна. Его усилиями в русском SUV больше не пахнет суровой архаикой. Чего стоят одни только воздуховоды! Вроде бы по прорисовке они не слишком отличаются от прежних, но механика их работы и стильное оформление магическим образом повысили статус этой «Нивы», ну то есть 4х4, никак не пойму, зачем эти русские отказались от прежнего классного названия!

Похожий трюк с омоложением, кстати, проделали и наши ребята из Land Rover с новым Defender. Вот только у «Дефа» рет­ро-изюминки, по сути, и не осталось, так – отдаленное эхо. В этом смысле 4х4 больше похож на самый первый Defender родом из конца 1940-х – тут тебе и стиль милитари, и ретро-нирвана, и харизма честного внедорожника. Как бы то ни было, в случае с русским SUV хит-парад винтажности возглавляют круглые фары, как у знаменитой вазовской «копейки», тонюсенькие подрулевые переключатели и, конечно же, рукоятки рычагов блокировки дифференциала и «понижайки» а-ля биллиардный шар. От этих деталей веет прямо-таки ламповым теплом! А какие здесь дверные ручки! Тяжелые, пружинистые, из времен, когда металла не жалели.

Но знаешь, Джейн, дело не только в дизайне. Русские еще и качество материалов подтянули, и список оснащения расширили. Теперь в 4х4 человеческая – иначе не сказать – обивка потолка, у передних сидений появился намек на профиль, новый механизм складывания и функция подогрева, а в консоль врезали две розетки на 12 В. Симпатичнее стали также поручни, плафон освещения и солнцезащитные козырьки. «Приборку» и блок управления оптикой, говорят, взяли у модели Granta. А еще в торце водительского кресла теперь прячется боковая подушка безопасности – первая на этой модели! Объясняют, эйрбег понадобился для корректной работы системы оповещения об авариях «ЭРА ГЛОНАСС».

Ну, и как ты понимаешь, в этой Lada по-прежнему много странностей, за которые, впрочем, ее боготворят фанаты. К примеру, багажная дверь открывается рычажком, запрятанным где-то на заднем ряду, запаска хранится под капотом, водительское кресло не регулируется по высоте, а руль и вовсе закреплен намертво. Впрочем, и прошлый Defender, как ты знаешь, по эргономике не сахар. Помнишь, как ты упиралась локтем в дверь, когда сидела за баранкой? Что ни говори, любишь ретро – люби и его чудо-эргономику. Кстати, даже в новой 4х4, чтобы пробраться на диван, нужно очень постараться, особенно мне с моим пивным животиком. Ну все, пока. Целую, Генри».

Письмо третье

«Здравствуй, Джейн! Решил написать тебе о своих новых впечатлениях теперь уже от тест-драйва. Если в двух словах, то я покорен этим преемником «Нивы». Особенно впечатлен тем, как эта миниатюрная «трехдверка» расправляется с бездорожьем. Подумать только, съезжал в заснеженное поле и продвигался по нему, даже не блокируя межосевой дифференциал и не включая «понижайку»! Хотя позже попробовал и то и другое, благо рычаги на тоннеле втыкаются четко. Так вот, с заблокированным «центром» и на пониженной передаче 4х4 превращается в настоящий танк – идет по снежной целине, погрузившись в наст по самые пороги, и все ему нипочем. Понижающий ряд трансмиссии очень помогает также на скользких подъе­мах или если нужно использовать этот мини-SUV в качестве тягача – у меня на тесте произошел именно такой случай. Геометрическая проходимость тоже хороша и вызывает на бездорожье ощущение вседозволенности.

Проехался и по МКАД – разогнал «старушку» аж до 120 км/ч. Как мне кажется, это более-менее комфортный скоростной рубеж для такой Lada. Хотя по паспорту она может ехать и все 142 км/ч – 1,7-литровый мотор на 83 л.с. позволяет. Вот только уже на 100 км/ч становится навязчивым гул трансмиссии. Однако в салоне теперь гораздо тише, чем до обновления, подвеска неплохо справляется с ямами, и вазовцы, видимо, не врут, что поколдовали над шумоизоляцией и заменили опоры двигателя, радея о снижении вибраций.



Знаешь, что еще сильно удивило? Приемистость этой «малышки» в городском потоке. Передаточные числа «пятиступки» подобраны настолько удачно, что 4х4 без проблем держит темп трафика, даром что ускоряется до «сотни» за 17 с. А еще у нее отлично настроен руль, снабженный гидроусилителем. Это уже не тяжелая баранка старой «Нивы» без всякой гидравлики – даже тебе (а ты ведь у меня настоящая дюймовочка) не придется напрягаться. Замедляется русский SUV тоже вполне пристойно, и, кстати, в арсенале имеются ABS Bosch, вакуумный усилитель TRW и система помощи при экстренном торможении. А какой здесь обзор! Точно как в Defender – высокая посадка, большая площадь остекления, тонкие стойки, информативные зеркала. На этом прощаюсь, но скоро напишу снова. Генри».

Письмо четвертое

«Джейн, это снова я. Надеюсь, ты не будешь сильно ругаться, но я решил купить эту Lada. Можешь не верить, но после покатушек в подмосковных полях я впал в какую-то болезненную зависимость от этой тачки. Чувство привязанности и ностальгии не проходит, я непреодолимо хочу такую машину. К слову, в России за нее сегодня просят от 553 900 руб­лей – это меньше 7 тыс. фунтов по курсу. Но лучше, думаю, брать топовую комплектацию с пакетом «Комфорт» за 630 000 рублей – в ней уже есть кондиционер, «музыка», подогрев перед­них сидений и зеркал и много других современных опций, немыслимых в «Ниве» образца 1977 года. Ты спросишь, как я буду перевозить ее в Англию? Не знаю. Как вариант, можно оформить ее на наших русских друзей, ездить к ним на дачу и на охоту. А вот дальше…

Да, Lada ушла с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм. Поэтому дилеры и старую версию у нас в Альбионе больше не предлагают, а новая не приедет сама и подавно. Так что колеблюсь еще из-за мотора стандарта Euro 5 – придется платить большие налоги. К тому же эта одна-единственная боковая подушка безопасности... В общем, я в раздумьях. Что посоветуешь? Твой Генри».



Технические характеристики Lada 4х4 1.6 MT5 Габариты, мм 3740х1680х1640 Колесная база, мм 2200 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 265–585 Снаряженная масса, кг 1285 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1690 Макс. мощность, л.с./об/мин 83/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 129/4000 Привод постоянный полный Трансмиссия механическая 5-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 142 Время разгона 0–100 км/ч, с 17 Расход топлива (средний), л/100 км 9,9 Объем бака, л 42

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.