Автомобильный портал Motorpage
Нечто большее
Логотип Lada

О Lada Aura

По-русски

Лада Аура

Тест-драйвов
1 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Lada Aura (2025) вид спередиLada Aura (2025) салонLada Aura (2025) шильдикLada Aura (2025) приборная панель
Lada Aura (2025) монитор
Сервисы «Яндекса», значимое преимущество модели
Lada Aura (2025) управление климатомLada Aura (2025) кнопки
Lada Aura (2025) задний диван
В обозримом будущем предложат диван с регулировками
Lada Aura (2025) второй ряд
Запас места порадует даже баскетболистов!
Lada Aura (2025) второй ряд
Подушки на подголовниках особенно удачны
Lada Aura (2025) второй ряд
Lada Aura (2025) воздуховод
Ждем воздуховоды по центру и второй слот зарядки
Lada Aura (2025) вид сбокуLada Aura (2025) вид сзади

Двадцать пять сантиметров удлинения кузова — и чудо, LADA принципиально сменила имидж. Была всенародная Vesta, а выросла — и запросто не подойдешь. Теперь она, видите ли, топ-модель Aura для чиновников. На презентации я поездил и за рулем, и на заднем сиденье «лайк э босс»

Опыты с увеличением длины вазовских седанов начались в 1990 х. Появились созданные мелкими фирмами запредельные лимузины Amadeo-500 и Consul — гротескного масштаба и с интерьерами дубайской роскоши. Тему продолжил умеренно растянутый и банальный внутри Premier. Диковины ручного изготовления находили считаных клиентов (кроме Amadeo, тот не привлек никого). Общая проблема — не та эмблема, представительский ВАЗ и сегодня понимается оксюмороном.

LADA Aura — другое дело! Сугубо заводская и адресованная не абы кому наугад, а строго намеченному кругу. Точнее, даже рекомендуется ему правительством. Еще при гендиректоре Бу Андерссоне конструкторы ради эксперимента смастерили прототип Vesta Signature, по сути, образ Aura. Шеф не понял, сказал «Бу-у!» — и остановил проект. А позже, когда самый главный у нас руководитель предложил АВТОВАЗу поразмыслить о машине, подходящей госаппарату, Signature и сгодился. Взяв его за основу, воплотили идею в жизнь.

Aura самобытная

Первое и очень важное. Aura — отдельная модель, ее изначально готовили к серийному производству крупными партиями. Те, прежние лимузины, буквально составлялись из кусков, а тут цельная конструкция. Новинку собирают на главном конвейере, но штампы и сварка у нее свои, ведь части кузова уникальны.

Специально разработаны и всерьез усилены крыша, боковины и задние двери. Створки увесистые, поэтому петли тоже особые, не допускают провисания. Открытые двери испытаны на удар ветра, а крыша — на прочность тяжестью снега (его имитировали брезентом, полным воды).

Шумоизоляция дополнена плотными накладками на полу, потолке, стойках и на всех дверцах. Ради лучшей плавности хода использованы амортизаторы с иными клапанами и дроссельными отверстиями. В топ-комплектации обивка из добротной рязанской кожи. Итого 244 новые детали. И вот вам результат.

Aura управляемая

Прилетаем с коллегами в Сочи, берем ключ, Aura ждет на стоянке. Я — за руль «персональным шофером». Плюс три пассажира. Типичная ситуация. Рядом со мной, предположим, «встречающий». Сзади «босс» и девушка — пускай его «ассистентка». В багажнике порядком вещей. Ну и сама новинка тяжелее седана Vesta минимум на 70 кг.

А силовой агрегат — стандартный, 1.8 (122 л.с.) с вариатором. На шоссе до Красной Поляны возможностей двигателя везти этакую нагрузку достаточно и только. С набором оборотов из моторного отсека растет вестовское неблагозвучное гудение. Благо коробка всячески старается сгладить процессы. Ей в очередной раз похвала.

Отель нам выбрали в тон презентации — шикарный. Но зря, что на горе. Крутой серпантин вверх груженая Aura одолевает непрезентабельно, с трудом. Приходится оперировать квазипередачами вручную, мотор громко воет в напряге. Образно — Aura не осилить подъем на уровень мощных бизнес-моделей. Карета того и гляди превратится в тыкву?

Нет — в драйверскую машину! Попутчики идут в гостиницу, а я спешу обратно вниз, по мокрым от ливня виражам, типа забыли в порту чемодан денег. О прибавке длины тоже забываешь, Aura управляется отменно! Колея — расширенная по аналогии с универсалом Vesta SW Cross. Система ESP перенастроена — строгая и справедливая. Мои провокации с лихачеством напрасны: седан правильно пишет заданные траектории, скольжения пресекаются безу­пречно и деликатно. Класс. А двигатель, замечу, обещают форсировать.

Aura просторная

Наутро примеряю роль босса. Подали насыщенную до краев версию. Помнится, у Signature диван разделяла консоль. Здесь — нет, хотя заднее сиденье с новым удачным наполнением отформовано на двоих. В подушке развитые углубления — позволяют избегать контакта головы с потолком. Сажусь. Да ладно, не бывает такого! До передних спинок невиданный, фантастический запас места! Вытягиваю ноги. Со светлой кожаной обивкой салон будет казаться тем более просторным. Зато черная кожа в тестовой машине практичнее. Итак, едем.

Вы удивитесь: помимо базовой ткани и топовой кожи разница комплектаций никак не влияет на «обстановку босса». Что в начальной версии Premiere, что в максимальной Status, равно как и в давнем Premier, хозяин лишен статусных опций. Только разве подключить зарядку к USB-слоту, нажать кнопку подогрева своей секции и дремать, откинувшись на подголовник с мягонькой навесной подушечкой.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Audi A6
(седан 4-дв.)

Audi A6 (седан 4-дв.)
Поколение
C8
Тест-драйвов
22

KIA K5
(седан 5-дв.)

KIA K5 (седан 5-дв.)
Поколение
VI
Тест-драйвов
4

Volvo S60 Cross Country
(седан)

Volvo S60 Cross Country (седан)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Придирчивый начальник во мне не спит. Говоря по-со­ветски: «Есть недочеты на местах». Подлокотник коротковат, подстаканники в нем мелкие (их бы устроить выдвижными из торца). Воздуховоды лишь под креслами, а усилий кондиционера в объем­ном салоне не хватает, этак вспотеешь перед деловой встречей. Приопускаю окно — клавиша без авторежима. Качество исполнения по меркам предсерийных машин в целом достойное, и надо же: картину благополучия перечеркивает копеечная безвкусица — блестящие декоративные полоски по периметру, словно интерьер склеили изолентой.

Ладно, пора расслабиться и получать удовольствие от… Тишины? Эффект дополненной изоляции своеобразный — меня окутывает однородная шумовая морось. Плавность ходовой? Это да. Впереди сильнее чувствуешь микросотрясения на мелочи и тычки на резкостях, задняя подвеска передает их в меньшей степени. По факту передние амортизаторы действительно жестче, чтобы сохранялась управляемость. А можно еще смягчить задние? «Пробовали, Aura становится валкой», — поясняют инженеры. То есть нашли баланс в аккурат по тонкому разделу комфорта и устойчивости. Принимается.

Нюансы — в них вся исключительность. Или все-таки в размерах зоны личного комфорта? Если оценивать престижность рулеткой, то Aura стоимостью от 2,6 млн рублей — безусловно вне конкурен… Стоп, а производимых в России конкурентов и не видать.

Aura перспективная

Инициатор проекта Aura видел и одобрил. Читай, дан разрешающий вечнозеленый свет. В текущем году выпустят 3000 экземпляров, надо понимать, заранее распределенных. А в следующем — около 8000 в зависимости от спроса. Одновременно модель продолжит набирать оснащение.

Появятся климат-контроль, бесключевой доступ и контурная подсветка. Планируется заднее сиденье с электрорегулировками. Вероятны шторки, столики, а то и продублируют боссу сенсорный экран. Как в известном фильме: «Может, бахнем?» — «Обязательно бахнем! Но потом».

Почему не сразу? Сейчас LADA Aura на той стадии, какую позволили достичь ресурсы и сроки — вазовцы уложились в два года, оправдав высокое доверие государства. Реакцию слуг народа, пересевших на первые Aura, предполагать не берусь, а службам VIP-такси модель наверняка понравится. Следим за новостями. Ведь Aura войдет в историю знаковым артефактом нашего времени. Не просто удлиненная Vesta — нечто большее.

        

Технические характеристики LADA Aura

Габариты

4690х1764х1505 мм

Колесная база

2885 мм

Дорожный просвет

176 мм

Объем багажника

480  л

Снаряженная масса

1440 кг

Двигатель

бензиновый L4, 1774 см3

Мощность

122 л.с. при 5900 об/мин

Крутящий момент

170 Нм при 3700 об/мин

Трансмиссия

вариатор,

Привод

передний

Макс. скорость

175 км/ч

Время разгона

12,5 с до 100 км/ч

Средний расход топлива

7,8 л/100 км

Объем бака

55 л

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Lada Aura

Новость про Lada - LADA готовится к выходу на рынок Вьетнама

LADA готовится к выходу на рынок Вьетнама

Российский автогигант "Автоваз" активно изучает рынок Вьетнама и предпринимает шаги для начала коммерческих поставок своих автомобилей. В рамках подготовки концерн отправил девять автомобилей различных моделей и модификаций для проведения сертификации и получения необходимых разрешений 28 декабря 2024 0
Новость про Lada Granta - Lada Granta

Lada Granta вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в мире

Согласно данным аналитического агентства Focus2move, российская модель Lada Granta вошла в ТОП-5 самых продаваемых компактных машин мира. В связи с тем, что за первые 9 месяцев 2024 года было продано 151 192 автомобилей, это обеспечило модели 5 место в рейтинге 18 октября 2024 0

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Lada Aura:

Audi A6
(седан 4-дв.)

Audi A6 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
22
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
C8

KIA K5
(седан 5-дв.)

KIA K5 (седан 5-дв.)
Тест-драйвов
4
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
VI
Цены
от 1 763 900
до 1 763 900

Volvo S60 Cross Country
(седан)

Volvo S60 Cross Country (седан)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
Цены
от 2 240 000
до 2 240 000

Dongfeng Aeolus Shine Max
(седан)

Dongfeng Aeolus Shine Max (седан)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 0 8 9