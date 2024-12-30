Двадцать пять сантиметров удлинения кузова — и чудо, LADA принципиально сменила имидж. Была всенародная Vesta, а выросла — и запросто не подойдешь. Теперь она, видите ли, топ-модель Aura для чиновников. На презентации я поездил и за рулем, и на заднем сиденье «лайк э босс»

Опыты с увеличением длины вазовских седанов начались в 1990 х. Появились созданные мелкими фирмами запредельные лимузины Amadeo-500 и Consul — гротескного масштаба и с интерьерами дубайской роскоши. Тему продолжил умеренно растянутый и банальный внутри Premier. Диковины ручного изготовления находили считаных клиентов (кроме Amadeo, тот не привлек никого). Общая проблема — не та эмблема, представительский ВАЗ и сегодня понимается оксюмороном.

LADA Aura — другое дело! Сугубо заводская и адресованная не абы кому наугад, а строго намеченному кругу. Точнее, даже рекомендуется ему правительством. Еще при гендиректоре Бу Андерссоне конструкторы ради эксперимента смастерили прототип Vesta Signature, по сути, образ Aura. Шеф не понял, сказал «Бу-у!» — и остановил проект. А позже, когда самый главный у нас руководитель предложил АВТОВАЗу поразмыслить о машине, подходящей госаппарату, Signature и сгодился. Взяв его за основу, воплотили идею в жизнь.

Aura самобытная

Первое и очень важное. Aura — отдельная модель, ее изначально готовили к серийному производству крупными партиями. Те, прежние лимузины, буквально составлялись из кусков, а тут цельная конструкция. Новинку собирают на главном конвейере, но штампы и сварка у нее свои, ведь части кузова уникальны.

Специально разработаны и всерьез усилены крыша, боковины и задние двери. Створки увесистые, поэтому петли тоже особые, не допускают провисания. Открытые двери испытаны на удар ветра, а крыша — на прочность тяжестью снега (его имитировали брезентом, полным воды).

Шумоизоляция дополнена плотными накладками на полу, потолке, стойках и на всех дверцах. Ради лучшей плавности хода использованы амортизаторы с иными клапанами и дроссельными отверстиями. В топ-комплектации обивка из добротной рязанской кожи. Итого 244 новые детали. И вот вам результат.

Aura управляемая

Прилетаем с коллегами в Сочи, берем ключ, Aura ждет на стоянке. Я — за руль «персональным шофером». Плюс три пассажира. Типичная ситуация. Рядом со мной, предположим, «встречающий». Сзади «босс» и девушка — пускай его «ассистентка». В багажнике порядком вещей. Ну и сама новинка тяжелее седана Vesta минимум на 70 кг.

А силовой агрегат — стандартный, 1.8 (122 л.с.) с вариатором. На шоссе до Красной Поляны возможностей двигателя везти этакую нагрузку достаточно и только. С набором оборотов из моторного отсека растет вестовское неблагозвучное гудение. Благо коробка всячески старается сгладить процессы. Ей в очередной раз похвала.

Отель нам выбрали в тон презентации — шикарный. Но зря, что на горе. Крутой серпантин вверх груженая Aura одолевает непрезентабельно, с трудом. Приходится оперировать квазипередачами вручную, мотор громко воет в напряге. Образно — Aura не осилить подъем на уровень мощных бизнес-моделей. Карета того и гляди превратится в тыкву?

Нет — в драйверскую машину! Попутчики идут в гостиницу, а я спешу обратно вниз, по мокрым от ливня виражам, типа забыли в порту чемодан денег. О прибавке длины тоже забываешь, Aura управляется отменно! Колея — расширенная по аналогии с универсалом Vesta SW Cross. Система ESP перенастроена — строгая и справедливая. Мои провокации с лихачеством напрасны: седан правильно пишет заданные траектории, скольжения пресекаются безу­пречно и деликатно. Класс. А двигатель, замечу, обещают форсировать.

Aura просторная

Наутро примеряю роль босса. Подали насыщенную до краев версию. Помнится, у Signature диван разделяла консоль. Здесь — нет, хотя заднее сиденье с новым удачным наполнением отформовано на двоих. В подушке развитые углубления — позволяют избегать контакта головы с потолком. Сажусь. Да ладно, не бывает такого! До передних спинок невиданный, фантастический запас места! Вытягиваю ноги. Со светлой кожаной обивкой салон будет казаться тем более просторным. Зато черная кожа в тестовой машине практичнее. Итак, едем.

Вы удивитесь: помимо базовой ткани и топовой кожи разница комплектаций никак не влияет на «обстановку босса». Что в начальной версии Premiere, что в максимальной Status, равно как и в давнем Premier, хозяин лишен статусных опций. Только разве подключить зарядку к USB-слоту, нажать кнопку подогрева своей секции и дремать, откинувшись на подголовник с мягонькой навесной подушечкой.

Придирчивый начальник во мне не спит. Говоря по-со­ветски: «Есть недочеты на местах». Подлокотник коротковат, подстаканники в нем мелкие (их бы устроить выдвижными из торца). Воздуховоды лишь под креслами, а усилий кондиционера в объем­ном салоне не хватает, этак вспотеешь перед деловой встречей. Приопускаю окно — клавиша без авторежима. Качество исполнения по меркам предсерийных машин в целом достойное, и надо же: картину благополучия перечеркивает копеечная безвкусица — блестящие декоративные полоски по периметру, словно интерьер склеили изолентой.

Ладно, пора расслабиться и получать удовольствие от… Тишины? Эффект дополненной изоляции своеобразный — меня окутывает однородная шумовая морось. Плавность ходовой? Это да. Впереди сильнее чувствуешь микросотрясения на мелочи и тычки на резкостях, задняя подвеска передает их в меньшей степени. По факту передние амортизаторы действительно жестче, чтобы сохранялась управляемость. А можно еще смягчить задние? «Пробовали, Aura становится валкой», — поясняют инженеры. То есть нашли баланс в аккурат по тонкому разделу комфорта и устойчивости. Принимается.

Нюансы — в них вся исключительность. Или все-таки в размерах зоны личного комфорта? Если оценивать престижность рулеткой, то Aura стоимостью от 2,6 млн рублей — безусловно вне конкурен… Стоп, а производимых в России конкурентов и не видать.

Aura перспективная

Инициатор проекта Aura видел и одобрил. Читай, дан разрешающий вечнозеленый свет. В текущем году выпустят 3000 экземпляров, надо понимать, заранее распределенных. А в следующем — около 8000 в зависимости от спроса. Одновременно модель продолжит набирать оснащение.

Появятся климат-контроль, бесключевой доступ и контурная подсветка. Планируется заднее сиденье с электрорегулировками. Вероятны шторки, столики, а то и продублируют боссу сенсорный экран. Как в известном фильме: «Может, бахнем?» — «Обязательно бахнем! Но потом».

Почему не сразу? Сейчас LADA Aura на той стадии, какую позволили достичь ресурсы и сроки — вазовцы уложились в два года, оправдав высокое доверие государства. Реакцию слуг народа, пересевших на первые Aura, предполагать не берусь, а службам VIP-такси модель наверняка понравится. Следим за новостями. Ведь Aura войдет в историю знаковым артефактом нашего времени. Не просто удлиненная Vesta — нечто большее.

Технические характеристики LADA Aura Габариты 4690х1764х1505 мм Колесная база 2885 мм Дорожный просвет 176 мм Объем багажника 480 л Снаряженная масса 1440 кг Двигатель бензиновый L4, 1774 см3 Мощность 122 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 170 Нм при 3700 об/мин Трансмиссия вариатор, Привод передний Макс. скорость 175 км/ч Время разгона 12,5 с до 100 км/ч Средний расход топлива 7,8 л/100 км Объем бака 55 л