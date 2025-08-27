Lada Granta получила «пропановую» версию

Компания «АТС Авто», хорошо известная своими битопливными модификациями моделей Lada, представила Granta на пропане. Автомобиль сейчас проходит заключительные испытания и наматывает по сотне километров в день, проверяя работу установки в реальных условиях

Баллон с пропаном установили на месте запасного колеса в багажнике. При этом инженеры спрятали заправочный штуцер под лючком бензобака.

Впрочем, точных сроков появления пропановой Granta в продаже компания пока не раскрывает. Сейчас у предприятия на рынке есть Largus CNG, а в конце 2024 года была представлена Vesta Cross на бензине и метане.