Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2025

Три новые версии Lada Vesta выйдут на рынок до конца года

Три новые версии Lada Vesta выйдут на рынок до конца года
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ готовится расширить линейку Lada Vesta сразу тремя версиями, запуск которых намечен на эту осень-зиму

Первой на конвейер должна вернуться Vesta CNG, способная работать как на бензине, так и на сжатом природном газе. Производство этой модификации было остановлено еще в 2022 году из-за санкционных проблем с комплектующими. Теперь поставки европейских деталей заменили российские и китайские аналоги, а выпуском займется компания «АТС-Авто».

Следом появится Vesta ПФА — так называемый «полнофункциональный автомобиль». Именно эта версия получит полный набор современных опций: климат-контроль, систему бесключевого доступа и другие элементы, которых не хватало для завершения программы модернизации Весты.

К концу года планируется и Vesta Sport. Эта модификация будет оснащаться 1,8-литровым двигателем Evo мощностью 145 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач китайской марки WLY. Производство будет мелкосерийным, а ориентировочная цена — около 2,7 млн рублей.

По информации инсайдеров, все три версии должны были выйти раньше. Однако сроки было решено сдвинуть на несколько месяцев.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Путину рассказали про разработку новой Lada Vesta

04 февраля 2025

Lada Vesta получила 6-ступенчатую механическую коробку передач

28 января 2025
Lada Vesta SW Sportline

Стартовали продажи Lada Vesta SW Sportline

15 января 2024
Lada Vesta

Lada Vesta получит новый 1,8-литровый мотор

11 декабря 2023
Lada Vesta Sportline

Сколько стоит новая Lada Vesta Sportline?

31 октября 2023

АвтоВАЗ расширил оснащение Lada Vesta

05 октября 2023

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 3 7