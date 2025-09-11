Три новые версии Lada Vesta выйдут на рынок до конца года

АвтоВАЗ готовится расширить линейку Lada Vesta сразу тремя версиями, запуск которых намечен на эту осень-зиму

Первой на конвейер должна вернуться Vesta CNG, способная работать как на бензине, так и на сжатом природном газе. Производство этой модификации было остановлено еще в 2022 году из-за санкционных проблем с комплектующими. Теперь поставки европейских деталей заменили российские и китайские аналоги, а выпуском займется компания «АТС-Авто».

Следом появится Vesta ПФА — так называемый «полнофункциональный автомобиль». Именно эта версия получит полный набор современных опций: климат-контроль, систему бесключевого доступа и другие элементы, которых не хватало для завершения программы модернизации Весты.

К концу года планируется и Vesta Sport. Эта модификация будет оснащаться 1,8-литровым двигателем Evo мощностью 145 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач китайской марки WLY. Производство будет мелкосерийным, а ориентировочная цена — около 2,7 млн рублей.

По информации инсайдеров, все три версии должны были выйти раньше. Однако сроки было решено сдвинуть на несколько месяцев.