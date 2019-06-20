Автомобили с приставкой Cross есть теперь во всех семействах, выпускаемых Волжским автозаводом (за исключением, конечно, «Лады 4х4»). «Младшая» Granta тоже обзавелась «приподнятой» версией. Есть ли у неё ещё какие-нибудь особенности?

Granta Cross будет выпускаться только в кузове универсал. Но цвета кузова будут разными, не только ярко-оранжевыми. Это, кстати, новый цвет, разработанный специально для данной версии. Девятый по счету.

Рост «личности»

Различного цвета будут и элементы отделки. Хотите — выбирайте оранжевый колер, хотите — серый. Вставки на дверях, обивка сидений, окантовка ковриков — в тестовой версии всё это оранжевое. Ярко и броско! «Гранте» нечего стесняться, сейчас это один из самых продаваемых автомобилей в стране, неизменно входящий в первую тройку. Только ли за то, что он российский, а значит, наиболее обеспеченный запчастями, простой и дешевый в ремонте? Нет, сейчас эта модель постепенно завоевывает позиции хорошо оснащенной, качественной и надежной.

Это написано без скрытой иронии. Осенью прошлого года мы участвовали в тесте первых автомобилей семейства «Гранта», объединенного тогда с семейством «Калина». Что было отмечено? То, что машины в придачу к приятной внешности постепенно стали обзаводиться все более и более удобными салонами с минимумом эргономических погрешностей, что в списке оборудования стали мелькать вполне современные устройства, такие, как ESP с кнопкой отключения, система помощи при старте на подъеме, импульсные «поворотники», датчики света и дождя…

Но дизайн панели перед водителем и передним пассажиром, на мой взгляд, излишне украсили. Я понимаю, что сегодня не раскрасишь — не продашь, и все же голосую за максимальную сдержанность и функциональность оформления автомобильного интерьера. В «Гранте Кросс» магнитола «обычная», с небольшим экраном, но обилием пересекающихся пластиковых панелей. Зачем их рисовали? На мой взгляд, лучше стоило подумать над тем, как сделать информацию на дисплее более читаемой. Сейчас ярким солнечным днем символы на этом экране почти не видны.

Это же касается комбинации приборов. Спидометр и тахометр имеют оранжевые окантовки, их «прочтешь» при любом освещении. А вот дисплей бортового компьютера с белыми символами на черном фоне при дневном свете сильно блекнет. Только в тени и в темноте символы видны отчетливо.

Пластик отделки выглядит жестким и не пытается имитировать мягкость. Может быть, мне только показалось, но осенью прошлого года салоны тестовых «Грант» воспринимались гораздо более «гремучими», чем сейчас. При том, что дороги в окрестностях Тольятти и в Краснодарском крае близки по качеству, и качество это весьма скромное. Было ли проведено улучшение шумоизоляции? Технические сотрудники АвтоВАЗа ответили так: осенью мы могли ездить на машинах из первых серийных партий обновленной «Гранты», на них, вероятно, не все технологии были до конца отработаны.

Теперь отработано всё — и отработано на совесть. «Гранта Кросс» относительно «тиха» на дорогах практически любого качества. Если сравнить ее с «родственниками», то салон Lada Xray еще тише. Но вот разница не в его пользу: на ходу, при скорости свыше 120 км/ч, Xray начинает монотонно гудеть. Granta Cross с мотором тех же параметров такого рода шум не производит. Мы с коллегой разгоняли автомобиль и до более высоких скоростей.

Теперь о технике. «Гранта Кросс» будет комплектоваться двумя видами двигателей и двумя коробками передач. Варианты моторов — 8- и 16-клапанные при одинаковом рабочем объеме 1,6 л. Мощность, соответственно, 87 и 106 л. с. Нам на тест были предоставлены только 106-сильные машины, но с двумя видами трансмиссии: «механикой» и роботом АМТ (87-сильный мотор с АМТ не сочетается).

Вообще «Гранта Кросс» будет предлагаться покупателям в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. В первой предлагается только 8-клапанный мотор с «механикой», в старшей — только 16-клапанный мотор с «механикой» либо АМТ. В комплектации Comfort доступны все варианты основных агрегатов.

Внедорожный обвес

Внешне автомобили разного уровня оснащения не различаются. У них даже колеса одинаковые — 15-дюймовые легкосплавные, с шинами 195/55. Шины, правда, чисто шоссейные. Мне кажется, стоило бы оснащать вазовские «Кроссы» более «зубастыми» покрышками, конечно, не грязевыми, но хотя бы всесезонными, с более развитым рисунком. Ведь явно же не только для плотных покрытий предназначены данные модели.

На презентации «Гранты Кросс» возник вопрос о защите картера. Ее на заводе не ставят, в штате — только пластмассовый брызговик. Фирма отдает это на откуп дилерам, то есть, экономит: на «Иксреях» металлическую защиту ставят, докупать ее не нужно.

Может ли потребоваться эта защита «Гранте Кросс»? Да, хотя просвет под днищем по сравнению со стандартной «Грантой» увеличен до 198 мм. Действительно Cross, хотя «Веста SW» в этом исполнении предлагает аж 203 мм. Тут унификации между тольяттинскими моделями нет.

За счет чего увеличен просвет у «Гранты Кросс»? Изменено расположение по высоте чашек крепления передних стоек подвески. Сами передние стойки остались стандартными, а вот задние теперь другие. Собственно, это и всё, что касается элементов кузова. То есть, основные изменения автомобиля — антуражные. И, надо сказать, очень привлекательные, нравятся и черные стойки на фоне оранжевого кузова, и окантовки порогов и колесных арок (для обычного Xray, без приставки Cross, такие предлагаются за доплату в 8000 рублей), и широкие черные накладки на дверях, и «защитные» (конечно, пластиковые) серебристые вставки на бамперах, и мощные рейлинги на крыше. Внешность автомобиля определенно удалась. Хотя я бы, еще раз повторю, все же выбрал цвет поспокойнее, чем оранжевый «Аурум».

Практичность салона мини-универсала тоже никто не отменял. Объем багажника можно изменять от стандартных 355-ти до 670 л при складывании спинки заднего сиденья. Спинка складывается по частям, в пропорции 2:3, делается это легко и непринужденно. Под фальшполом багажника — полноразмерное запасное колесо с набором инструментов для замены. Тут всё стандартно, по-«грантовски».

Особенность «грантовского» 1,6-литрового 16-клапанного мотора ВАЗ-21127 в том, что он «питается» только 95-м бензином. 92-й ему противопоказан. Но у этого двигателя есть преимущество: при внезапном обрыве зубчатого ремня привода ГРМ соударения поршней и клапанов не происходит.

Пускаем мотор ключом с измененным дизайном пульта управления центральным замком. Кто-то же работает и над такими мелочами… Двигатель слышен в салоне, но нам с коллегой важнее другое: кондиционер! В душном и жарком краснодарском воздухе находиться непросто, хочется нырнуть в прохладу салона «Гранты», благо, она неплохо обеспечивается. Но что показывает бортовой компьютер? Сначала +30, потом +36, а затем и +42 градуса! Другие журналисты потом поделились фото — у них показатель достигал +48! Это, конечно, не салонная температура, но и не наружная тоже. А какая? Похоже, датчик под капотом расположен не оптимально, дополнительно нагревается от двигателя.

Было замечено также, что интенсивность кондиционирования воздуха на высоких скоростях снижается. Не то, чтобы установка переставала «холодить» вообще, но поток воздуха из дефлекторов становится немного более «теплым». Проверил на Xray – такого не происходит.

Всё во имя цены

А бежит 106-сильная Granta Cross бодро, но только если крутить мотор и понижать передачи (на «механике»). Система подсказки при переключениях действует, но мы почти не обращаем на нее внимания. Хьюстон, у нас проблема: несмотря на наличие в тестовой машине смартфона-навигатора, мы потерялись на краснодарских улицах. Попытка сориентироваться по собственному прибору приводит и вовсе к конфузу: он путает Кубанскую набережную с Кубанской улицей, и мы совершаем лишний «круг почета» по городу. Но все же на промежуточную точку прибываем с минимальным опозданием. Именно здесь автомобиль показывает температуру +42 градуса. Она здесь разная в разных районах города?

На трассах динамика 106-сильной версии радует не сильно. Около 15-ти секунд длится разгон с 80 до 100 км/ч на четвертой передаче. Но, правда, при включенном кондиционере, а он здесь ощутимо поглощает «энергию». Зато скоростную прямую автомобиль держит исправно, совершенно не рыскает. Цепляется за асфальт и в поворотах. Хотя мой коллега, увлекающийся автогонками, с подозрением относится к штатным шинам Pirelli (предпочитает Bridgestone), мне кажется, покрышки удачные. Для твердых покрытий.

Но твердыми покрытиями мы, конечно, не ограничиваемся. Маршрут выводит нас то на берег Кубанского моря, то на горный обрыв. Виды фантастические, Адыгея очень даже стоит туристических визитов. А «Гранта Кросс» — поездок по «пересеченке». Подвеска выдерживает даже откровенные издевательства и не пробивается. Жаль, совсем уж в воды Кубанского моря погрузиться не получится, автомобиль не имеет и не будет иметь полного привода. Даже межколесный дифференциал-самоблок на нем устанавливать не планируется. Все просто: производитель пытается удержать минимально возможную цену.

Поэтому, кстати, у автомобиля ни в одной из комплектаций нет электронной системы стабилизации – и вот это минус. Хотя на обычных «Грантах» она есть, но только в высшей комплектации, которая для «Гранты Кросс» не предусмотрена. Хотя, по словам представителей завода, оснастить модель этой системой не так уж сложно, и, если это произойдет в будущем, то она появится сразу же с кнопкой отключения. Но пока ее нет.

Нет и автомата. Выяснилось, что причина отказа от него прозаичная: данная коробка понизила бы клиренс. Уверен, конечно, что дело в другом — в разработке АвтоВАЗом какого-то другого агрегата. Пока же наряду с «механикой» Granta Cross располагает только роботом АМТ…

...и вот только не надо сразу кривиться и саркастически хмыкать. Потому что робот с актуаторами от ZF на вазовских машинах уже давно не тот, что прежде — мы убедились в этом на осеннем тесте ВАЗов в Сочи. Да, этот агрегат — действительно 2.0. Он больше не «проваливает» и не «толкается» при переключениях. Вернее, незначительные толчки можно ощутить, лишь разгоняясь с педалью «газа» в полу. Тогда переключение передач — при оборотах на отметке 5000 и выше — будет более заметным. А при нормальном движении передачи меняются на 3500 об/мин, очень плавно.

В случае установки робота на панели приборов также есть подсказчик выбора передачи. Однако при ручном режиме АМТ пользоваться им практически нет смысла. Хотите интенсивного разгона — догоняйте обороты до 4000-4500, хотите обычного — до 2500-3500 об/мин. Пожалуй, приемлемые диапазоны для переключений на АМТ шире, чем на «механике».

Немного не понятными остались лишь два момента. Первый — торможение двигателем. АМТ почему-то слабо помогает делать это при выборе третьей передачи (например, на плавном спуске) и чуть лучше — на второй. Порой кажется, что при каких-то условиях торможение двигателем происходит, а при каких-то нет, так что рассчитывать на него в полной мере не приходится.

Вторая загадка — режим Sport. Если он и «подстегивает» «Гранту Кросс», то еле-еле заметно. Чуть резче становятся переключения, чуть дольше зависают высокие обороты мотора. Но в целом не очень внятная функция. Тем более что на большинстве недавно протестированных иномарок спортивный режим здорово отличался от нормального или экономичного.

Слишком уж «скорострельной» новую «Гранту Кросс» назвать, конечно, нельзя. С восьмиклапанным 87-сильным мотором и «механикой» она разгоняется с места до сотни за 12,2 секунды. Версия с 16-клапанным 106-сильным мотором и роботом АМТ даже медленнее (12,7 с). А вот 16-клапанный вариант с «механикой» заметно бодрее (10,8 с).

А еще у «Гранты Кросс» может быть круиз-контроль. Причем, «оформленный» вполне современно: кнопки управления вынесены на правый подрулевой переключатель. И эта штука, пожалуй, полезнее псевдо-спортивного режима. Мы не увлекались ею, но уверены, что она позволила сэкономить часть топлива во время нашего маршрута протяженностью под семь сотен километров (за два дня). Итак, «Гранта Кросс» привезла к концу поездки примерно 10-литровый расход 95-го бензина (92-й для двигателя ВАЗ-21127 пока исключен, но ведутся работы по адаптации мотора к более дешевому топливу). При том, что на нашем пути встречались и отрезки грунтовок, и горные серпантины, и шоссе, на которых мы разгонялись порой далеко за 120 км/ч. Ну, и еще в салоне непрерывно трудился кондиционер.

Станет ли Granta Cross более популярной, чем обычные «Гранты»? Пока сказать трудно, но «кроссовые» версии «Весты» превалируют над обычными, и это симптом. У многих производителей автомобилей класса В+ есть «кросс»-версии, но псевдо-внедорожная «Гранта» по многим параметрам впереди. Она «берёт» и объемом багажника, и дорожным просветом, и оснащением при сопоставимом ценовом уровне. А вообще ее ценовой уровень существенно ниже. Но ее популярность, даже первенство на автомобильном рынке при общем спаде продаж, думаю, объясняется не только низкой стоимостью и доступностью сервиса и запчастей. Мне кажется, растет общее доверие потребителей к марке Lada, крепнет уверенность в надежности тольяттинских автомобилей. А еще покупателей наверняка радует видовое разнообразие продукции из Тольятти. Вот, не сидят сложа руки, а мониторят рынок и в соответствии с этим мониторингом выкатили очередную «кросс»-версию. Теперь такие версии есть во всех семействах продукции АвтоВАЗа.

Lada Granta Cross предлагается к продаже в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. Цены таковы: Classic – 554 900 рублей (1.6 8v, 5МТ); Comfort — 577 900 рублей (1.6 8v, 5МТ), 592 900 (1.6 16v, 5МТ) и 617 900 рублей (1.6 16v, 5АМТ); Luxe – 618 900 рублей (1.6 16v, 5МТ) и 643 900 рублей (1.6 16v, 5АМТ).

Технические характеристики Lada Granta Cross 1.6 AМT ГАБАРИТЫ, ММ 4148 х 1700 х 1560 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2476 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 198 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 355 / 670 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1160 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4200 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 178 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 12,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50