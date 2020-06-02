Lada Granta Cross

Тольяттинцам удалось придать своему псевдокроссоверу столько шарма, что он начал вызывать симпатию у модниц на колесах

Макияж для подиума – важная сос­тавляющая мира высокой моды. Такой make up необходим при создании образа коллекции, а потому нередко бывает экстравагантным и неповторимым. Вот и шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин, стилизуя высокий универсал Kalina Cross под кроссовер Granta Cross (все семейство как раз проходило масштабный рестайлинг), сработал по канонам модной индустрии. «Пятидверка» получила фирменное вазовское «X-лицо», более сбалансированные пропорции и яркую атрибутику SUV.

Впрочем, дело не ограничилось «косметикой». Модель научили еще и правильно двигаться, заодно обогатив ее внутренний мир. В результате мужчины активно интересуются, что там у Granta Cross с дорожным просветом (а он, кстати, здесь аж 198 мм), как универсал едет, надежная ли подвеска, какие перестановки в багажнике. Женщины же, как ни крути, смотрят в первую очередь на визуальные приманки, которых у вазовской модницы предостаточно. Хотя и их мысли крутятся вокруг ранее недоступных бонусов в области комфорта и управляемости.

Секрет привлекательности

Формула внешней привлекательности Granta Cross не так уж и сложна. Вся цветовая гамма, и прежде всего фирменный оранжевый цвет «аурум», в который окрашиваются только кросс-версии модели Granta, цепляет взгляд. В то же время британский стилист снабдил кросс-универсал колесами покрупнее (195/55 R15 против штатных 175/65 R14), натянул на колесные арки и двери «ботфорты» пластиковых накладок, украсил «макушку» машины серебристыми «заколками»-рейлингами, а основание бамперов – такими же искрящимися пластиковыми накладками-«брошками». Да и само сочетание оранжевого и черного акцентов героя нашего теста – классическая модная тема. Хватает также и стильной бижутерии. Скажем, на пятой двери, которую женщинам удобно открывать и закрывать ввиду ее легковесности, красуются крупные и, соответственно, презентабельные литеры LADA, а на бортовых пластиковых «нашлепках» имеется эффектная надпись Granta Cross.

Салон выглядит консервативнее, чем экстерьер, но и здесь взгляду есть за что зацепиться, – взять хотя бы оранжевый рисунок на креслах и подложку «приборки» того же оттенка. Макияж­ное зеркальце, к сожалению, имеется только в пассажирском козырьке – непорядок! Зато хватает отделений для мелочевки. В глубокий ящик под центральной консолью так и хочется закинуть помаду, тушь и ключи. Мимо кнопок ответа на телефонный звонок (да-да, имеется связь по Bluetooth) и столь же массивной «аварийки» не промахнешься – тоже правильно.

Хорошо и то, что можно с комфортом устроиться за рулем. Баранка настраивается только по наклону, зато водительское кресло регулируется даже по высоте, и это сильно выручает. Обзор вперед получается замечательный, внешние зеркала крупные, есть задние датчики парковки. Ну и наверняка мамы оценят широкие проемы дверей и большой угол их открытия. Проносить на задний ряд детскую коляску сподручно, предусмотрены крепления детских кресел Isofix, а разрезной диван складывается в ровный пол – поместятся и детские велосипеды, и лыжи с санками.

Выбор очевиден

Мучиться выбором моторов и коробок передач в случае с Granta Cross не придется. Универсалу выделены 1,6-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 87 и 106 л.с., для топового агрегата как альтернатива «механике» предлагается 5-ступенчатый «робот» АМТ. Понятно, что в городских пробках дамам предпочтительнее две, а не три педали, тем более что усовершенствованная автоматизированная коробка ведет себя деликатно. Снимаешь ногу с тормоза – машина поехала. Пауз при переключениях не наблюдается. Посетовать можно разве что на подергивания при езде в рваном ритме. Но, если держать спокойный темп городского трафика, эта нервозность сойдет на нет, покажется даже, что «вам дали гораздо более ценный мех», в смысле – классический «автомат». Ну а если вы хотите езду с «огоньком», тогда вперед! Любительницам драйва оставлена отдушина в виде «спортивного» и ручного режимов роботизированной трансмиссии.

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Похвалю Granta Cross и за устойчивость на высокой скорости – никакого тебе рыскания и кивков при резком торможении! Ну и, конечно, мне и близким нравится, как эта Lada расправляется с неровностями дороги: перед небольшими ямами и выступами можно даже не притормаживать. А вот руль для женщины, что ни говори, «длинноват» – его нужно хорошенько покрутить при резкой смене курса. Зато он легкий и достаточно информативный – «драйверши» оценят.

На легкое бездорожье (а мы всей семьей регулярно выезжаем на подмосковные просторы) тоже можно замахнуться. Здесь выручает большой дорожный просвет, защита днища, бамперов и порогов. Системы стабилизации, правда, не предусмотрено. Но нет худа без добра – электроника не «душит» двигатель при пробуксовке. Впрочем, в любом случае без полного привода соваться на суровую «пересеченку» не стоит, а вот доехать до дачи или пикника у озера – пожалуйста!

Так стоит ли топовое исполнение модели с «роботом» своих 637 900 рублей? На мой взгляд, цена адекватная, особенно с учетом того, что в оснащение включены датчики дождя и света, рейлинги на крыше, датчики парковки, электроприводы стекол и зеркал, подогрев лобового стекла, круиз-контроль, климат-конт­роль и многое другое. Ну и, как ни крути, на вазовскую модель на улицах начали засматриваться – она стала без преувеличения модной штучкой. За что отдельное спасибо британскому кутюрье.