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Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной
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О Lada Granta Cross

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Лада Гранта Кросс

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Цены
от 554 900
до 643 900
Lada Granta Cross 2019 вид спереди
Lada Granta Cross 2019 передний бампер
Высоко расположенные бамперы не дают повода опасаться за их сохранность
Lada Granta Cross 2019 салонLada Granta Cross 2019 приборная панельLada Granta Cross 2019 центральная консольLada Granta Cross 2019 АКПП
Lada Granta Cross 2019 клавиши
С нажатием клавиши Sport точки переключений смещаются к более высоким оборотам и обостряется отклик на «газ»
Lada Granta Cross 2019 дополнительный ящикLada Granta Cross 2019 передние кресла
Lada Granta Cross 2019 задний диван
На заднем ряду есть большой запас по высоте и чуть меньший – перед коленями
Lada Granta Cross 2019 багажное отделение
В багажнике предусмотрены крючки для сумок
Lada Granta Cross 2019 багажное отделениеLada Granta Cross 2019 вид сзади

Тольяттинцам удалось придать своему псевдокроссоверу столько шарма, что он начал вызывать симпатию у модниц на колесах

Макияж для подиума – важная сос­тавляющая мира высокой моды. Такой make up необходим при создании образа коллекции, а потому нередко бывает экстравагантным и неповторимым. Вот и шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин, стилизуя высокий универсал Kalina Cross под кроссовер Granta Cross (все семейство как раз проходило масштабный рестайлинг), сработал по канонам модной индустрии. «Пятидверка» получила фирменное вазовское «X-лицо», более сбалансированные пропорции и яркую атрибутику SUV.

Впрочем, дело не ограничилось «косметикой». Модель научили еще и правильно двигаться, заодно обогатив ее внутренний мир. В результате мужчины активно интересуются, что там у Granta Cross с дорожным просветом (а он, кстати, здесь аж 198 мм), как универсал едет, надежная ли подвеска, какие перестановки в багажнике. Женщины же, как ни крути, смотрят в первую очередь на визуальные приманки, которых у вазовской модницы предостаточно. Хотя и их мысли крутятся вокруг ранее недоступных бонусов в области комфорта и управляемости.

Секрет привлекательности

Формула внешней привлекательности Granta Cross не так уж и сложна. Вся цветовая гамма, и прежде всего фирменный оранжевый цвет «аурум», в который окрашиваются только кросс-версии модели Granta, цепляет взгляд. В то же время британский стилист снабдил кросс-универсал колесами покрупнее (195/55 R15 против штатных 175/65 R14), натянул на колесные арки и двери «ботфорты» пластиковых накладок, украсил «макушку» машины серебристыми «заколками»-рейлингами, а основание бамперов – такими же искрящимися пластиковыми накладками-«брошками». Да и само сочетание оранжевого и черного акцентов героя нашего теста – классическая модная тема. Хватает также и стильной бижутерии. Скажем, на пятой двери, которую женщинам удобно открывать и закрывать ввиду ее легковесности, красуются крупные и, соответственно, презентабельные литеры LADA, а на бортовых пластиковых «нашлепках» имеется эффектная надпись Granta Cross.

Салон выглядит консервативнее, чем экстерьер, но и здесь взгляду есть за что зацепиться, – взять хотя бы оранжевый рисунок на креслах и подложку «приборки» того же оттенка. Макияж­ное зеркальце, к сожалению, имеется только в пассажирском козырьке – непорядок! Зато хватает отделений для мелочевки. В глубокий ящик под центральной консолью так и хочется закинуть помаду, тушь и ключи. Мимо кнопок ответа на телефонный звонок (да-да, имеется связь по Bluetooth) и столь же массивной «аварийки» не промахнешься – тоже правильно.

Хорошо и то, что можно с комфортом устроиться за рулем. Баранка настраивается только по наклону, зато водительское кресло регулируется даже по высоте, и это сильно выручает. Обзор вперед получается замечательный, внешние зеркала крупные, есть задние датчики парковки. Ну и наверняка мамы оценят широкие проемы дверей и большой угол их открытия. Проносить на задний ряд детскую коляску сподручно, предусмотрены крепления детских кресел Isofix, а разрезной диван складывается в ровный пол – поместятся и детские велосипеды, и лыжи с санками.

Выбор очевиден

Мучиться выбором моторов и коробок передач в случае с Granta Cross не придется. Универсалу выделены 1,6-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 87 и 106 л.с., для топового агрегата как альтернатива «механике» предлагается 5-ступенчатый «робот» АМТ. Понятно, что в городских пробках дамам предпочтительнее две, а не три педали, тем более что усовершенствованная автоматизированная коробка ведет себя деликатно. Снимаешь ногу с тормоза – машина поехала. Пауз при переключениях не наблюдается. Посетовать можно разве что на подергивания при езде в рваном ритме. Но, если держать спокойный темп городского трафика, эта нервозность сойдет на нет, покажется даже, что «вам дали гораздо более ценный мех», в смысле – классический «автомат». Ну а если вы хотите езду с «огоньком», тогда вперед! Любительницам драйва оставлена отдушина в виде «спортивного» и ручного режимов роботизированной трансмиссии.

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Похвалю Granta Cross и за устойчивость на высокой скорости – никакого тебе рыскания и кивков при резком торможении! Ну и, конечно, мне и близким нравится, как эта Lada расправляется с неровностями дороги: перед небольшими ямами и выступами можно даже не притормаживать. А вот руль для женщины, что ни говори, «длинноват» – его нужно хорошенько покрутить при резкой смене курса. Зато он легкий и достаточно информативный – «драйверши» оценят.

На легкое бездорожье (а мы всей семьей регулярно выезжаем на подмосковные просторы) тоже можно замахнуться. Здесь выручает большой дорожный просвет, защита днища, бамперов и порогов. Системы стабилизации, правда, не предусмотрено. Но нет худа без добра – электроника не «душит» двигатель при пробуксовке. Впрочем, в любом случае без полного привода соваться на суровую «пересеченку» не стоит, а вот доехать до дачи или пикника у озера – пожалуйста!

Так стоит ли топовое исполнение модели с «роботом» своих 637 900 рублей? На мой взгляд, цена адекватная, особенно с учетом того, что в оснащение включены датчики дождя и света, рейлинги на крыше, датчики парковки, электроприводы стекол и зеркал, подогрев лобового стекла, круиз-контроль, климат-конт­роль и многое другое. Ну и, как ни крути, на вазовскую модель на улицах начали засматриваться – она стала без преувеличения модной штучкой. За что отдельное спасибо британскому кутюрье.

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