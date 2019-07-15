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Лада Гранта Кросс

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Комлектаций
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Последнее поколение
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Отзывов на сайте
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Цены
от 554 900
до 643 900
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В семействе тольяттинского бестселлера пополнение – появилась версия, которую наверняка оценят жители многих российских регионов. Впрочем, найдутся у нее почитатели и в мегаполисах

Вот уже несколько дней, как я вернулся из командировки, а в голове все крутится песенка про оранжевое солнце, оранжевое небо и того же цвета счастье. Видимо, Lada Granta Cross, выполненная в солнечных мотивах, удачно совместилась с позитивом летнего настроения – прекрасная погода, замечательные виды Адыгеи, где проходил тест-драйв.

Золотое солнце

Вроде бы «кроссовая» модификация не так сильно отличается от родственного универсала. Основные параметры остались прежними: колесная база, вместительность, пара 1,6-литровых моторов на выбор (87-сильный 8-клапанный и 16-клапанный мощностью 106 л.с.), два варианта трансмиссии – механика и «робот». Однако новшества есть, и их немало.

Прежде всего, дорожный просвет машины в снаряженном состоянии прибавил почти пару сантиметров и теперь составляет 198 мм – таким не всякий «паркетник» может похвалиться. Радуют и углы въезда-съезда: 19 и 26 градусов. Так что с точки зрения геометрической проходимости у новинки полный порядок. Причем добились этого не в ущерб ездовому комфорту и управляемости – конструкторы не просто подняли кузов, а заменили пружины и амортизаторы, перенесли места их креплений. Да и роботизированную 5-ступенчатую коробку подвергли существенной доработке. Благодаря этому удалось побороть нерасторопность и жесткие «клевки» при переключениях.

Но самые заметные перемены произошли в облике автомобиля. Начнем с нового цвета «аурум» – нарядного золотистого оттенка, благодаря которому «тольяттинка», словно фотомодель на пляже, приковывает к себе внимание окружающих. Добавим «внедорожные» накладки из некрашеного пластика, придающие облику брутальности, да новые двухцветные колесные диски, разработанные специально для этой машины, и получим современно и привлекательно выглядящий автомобиль.

В салоне перемен меньше – предложена обивка кресел с узором в цвет кузова, такие же акценты на дверных панелях, ковриках. Еще тыльная сторона передних кресел отделана экокожей, которую удобнее мыть, нежели ткань, а по низу центральной консоли пустили черную глянцевую вставку. В остальном – знакомая нам Granta. Со всеми своими плюсами: места достаточно, сиденья удобные, к эргономике претензий нет.

Необычный кросс

Итак, с дизайном разобрался. А каковы у Granta Cross ездовые качества? Проверим. Тем более что в Адыгее, где был организован тест, дороги очень разные – от весьма приличных до основательно разбитых.

Начинаю с трассы. На ее просторе разгонная динамика дает возможность без напряжения держаться в быстром потоке, коробка переключает передачи практически без зависаний. К слову, при обгонах она довольно оперативно подключает пониженную ступень, позволяя мощно ускоряться. Разве что, поднимаясь по извилистому горному серпантину, я чувствовал, что тяги 16-клапанного мотора несколько не хватает, тут ему однозначно пришлось напрягаться. Зато у двигателя есть другое несомненное достоинство – на финише весьма разнообразного и непростого маршрута расход бензина составил лишь чуть более 8 л на 100 км пробега.

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А еще впечатлила шумоизоляция: даже на скорости за «сотню» в салоне можно разговаривать спокойно или наслаждаться музыкой. Тишину нарушает лишь легкий аэродинамический шелест в районе передних стоек, хотя и это нельзя назвать дискомфортом. Что ж, не зря потрудились инженеры, боровшиеся с вибрациями и шумами.

Свернув с шоссе на проселок, прислушиваюсь к подвеске. На качественном асфальте она показала себя отлично. Как выясняется, готова она и к преодолению ухабов, всевозможных выбоин, разнокалиберных трещин, ям. Со всеми ними Lada справилась. Более того, упругая мягкость подвески вселяет в водителя ощущение вседозволенности – кажется, будто она преодолеет любые трудности и довести ее до пробоя попросту невозможно. Так ли это?

Чтобы подтвердить или опровергнуть свои ощущения, сворачиваю на основательно разбитую грунтовку. Однако машине хоть бы хны, Granta Cross уверенно справляется и с весьма сложными участками. Отчасти – благодаря энергоемкости подвески, отчасти – за счет продуманной геометрической проходимости. Впрочем, сорвиголов спешу предупредить: на настоящее бездорожье на ней залезать опасно, ведь, несмотря на брутальный вид кузова, полного привода тут нет.

К жаре готовы?

В сухом остатке: машина у тольяттинцев получилась интересная – яркая, привлекательная внешность, хорошая вместительность, достойный уровень оснащения, ездовой комфорт, приличная проходимость. Что еще может понадобиться человеку, который ищет недорогой, но по-настоящему универсальный автомобиль? Конечно же, разумный ценник!

И тут Lada Granta Cross выкладывает новый козырь. В схожей комплектации эта модификация дороже обычной Granta всего на 30 000 рублей – от 729 900 рублей. А значит, можно предсказать, что официальных дилеров российской марки ждет очень жаркая пора (причем вне зависимости от месяца на календаре). Желающих воспользоваться столь привлекательным и выгодным предложением наверняка будет немало! 

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