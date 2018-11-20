Слово «бюджетный», зачастую, означает компромисс между низкой стоимостью и отказом от определенных условий, ну например комфорта или разнообразия выбора. Сейчас в автомобильном бизнесе наблюдается другой интересный тренд – постепенно смываются четкие рамки между классами и теперь понятие «бюджетный автомобиль», это не всегда плохо, шумно и тесно. Поговорим о современных тенденциях с представителями марок, которые давно хозяйничают в сегменте доступных автомобилей
На мой взгляд это произошло, когда у покупателя появился выбор, появилась конкуренция, более высокие запросы потребителей даже в бюджетном сегменте. Плюс доступный кредит, позволяющий купить более дорогой автомобиль.
Это существенная стоимость, особенно для бюджетных авто. Но это стандарты рынка и требования законодательства, которым должны соответствовать наши автомобили. (АБС, ESP, ЭРА ГЛОНАСС и т.д.)
В настоящее время есть тенденция к появлению премиальных опций и дизайна в бюджетном сегменте. При этом в случае с LADA стоимость этих опций намного доступнее.
Думаю, это случатся не в ближайшем будущем. Современные технологии позволяют его сделать приятным для тактильного контакта. Так, как это сделано, например, на автомобилях семейства LADA Vesta.
«В автомобильном мире практически нет границ: есть лишь желание клиента и стремление его воплотить так, чтобы это воплощение не перестало быть интересным клиенту из-за слишком высокой цены.» Читать далее
«Однозначно видно уже сегодня, что мультимедийные возможности для клиента в бюджетном сегменте важнее, чем мягкий пластик в салоне» Читать далее