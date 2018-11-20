Может ли бюджетный автомобиль быть качественным?

Высказался в рамках следующего круглого стола:

Слово «бюджетный», зачастую, означает компромисс между низкой стоимостью и отказом от определенных условий, ну например комфорта или разнообразия выбора. Сейчас в автомобильном бизнесе наблюдается другой интересный тренд – постепенно смываются четкие рамки между классами и теперь понятие «бюджетный автомобиль», это не всегда плохо, шумно и тесно. Поговорим о современных тенденциях с представителями марок, которые давно хозяйничают в сегменте доступных автомобилей