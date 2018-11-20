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Может ли бюджетный автомобиль быть качественным?

Слово «бюджетный», зачастую, означает компромисс между низкой стоимостью и отказом от определенных условий, ну например комфорта или разнообразия выбора. Сейчас в автомобильном бизнесе наблюдается другой интересный тренд – постепенно смываются четкие рамки между классами и теперь понятие «бюджетный автомобиль», это не всегда плохо, шумно и тесно. Поговорим о современных тенденциях с представителями марок, которые давно хозяйничают в сегменте доступных автомобилей

Сергей Корниенко
Lada
20 ноября 2018

Сергей Корниенко

начальник управления развития продуктового маркетинга LADA

«В настоящее время есть тенденция к появлению премиальных опций и дизайна в бюджетном сегменте»

Может ли недорогой автомобиль быть качественным?

Не просто может, но обязан быть качественным, предоставлять владельцу полный набор  необходимого оборудования и обеспечивать высокий уровень сервиса. Именно на это LADA делает основной акцент.

Раньше было, что недорогой автомобиль был просто набором колес, рулем и отопителем. Сейчас мы видим, что это высокотехнологичный продукт. Как и когда сменился вектор развития бюджетных машин? 

На мой взгляд это произошло, когда у покупателя появился выбор, появилась конкуренция, более высокие запросы потребителей даже в бюджетном сегменте. Плюс доступный кредит, позволяющий купить  более дорогой автомобиль.

Наличие обширных базовых комплектаций и технологичных решений неминуемо удорожает продукт или сейчас это не так дорого? 

Это существенная стоимость, особенно для бюджетных авто. Но это стандарты рынка и требования законодательства, которым должны соответствовать наши автомобили. (АБС, ESP, ЭРА ГЛОНАСС и т.д.)

Бюджетный автомобиль может задавать тренды для более высоких классов? 

В настоящее время есть тенденция к появлению премиальных опций и дизайна в бюджетном сегменте. При этом в случае с LADA стоимость этих опций намного доступнее.

Как изменится этот сегмент в будущем? Ну, например, когда наконец-то исчезнут жесткие пластики в отделке? 

Думаю, это случатся не в ближайшем будущем. Современные технологии позволяют его сделать приятным для тактильного контакта. Так, как это сделано, например,  на автомобилях семейства LADA Vesta.

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