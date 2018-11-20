Как изменится этот сегмент в будущем? Ну, например, когда наконец-то исчезнут жесткие пластики в отделке?

О, как бывший автомобильный журналист, я прекрасно помню этот ритуал – простучать и прощупать все панели интерьера на предмет мягкости или жесткости пластика! Но, судя по нашим многочисленным исследованиям, для клиента гораздо важнее не физическая возможность продавить панель на полсантиметра, а то, как материал выглядит. Он должен иметь качественное тиснение с интересной фактурой и матовую поверхность. И в этом смысле прогресс уже огромен: если сравнить даже жесткие пластики, например, с теми, что использовались десять лет назад, разница весьма существенна. И, конечно, интерьеры будут совершенствоваться и далее. Одним словом, эволюция материалов отделки будет следовать общему тренду: «больше автомобиля за те же деньги».