Слово «бюджетный», зачастую, означает компромисс между низкой стоимостью и отказом от определенных условий, ну например комфорта или разнообразия выбора. Сейчас в автомобильном бизнесе наблюдается другой интересный тренд – постепенно смываются четкие рамки между классами и теперь понятие «бюджетный автомобиль», это не всегда плохо, шумно и тесно. Поговорим о современных тенденциях с представителями марок, которые давно хозяйничают в сегменте доступных автомобилей
Автомобили, как и любая техника, становятся все совершеннее, сложнее при том же уровне доступности. Когда-то и мобильные телефоны имели лишь функции звонков и сообщений, а теперь это невероятно сложные устройства с почти безграничными возможностями применения. Так же и с автомобилями: передовые разработки сначала находят свое применение в дорогих сегментах серийных автомобилей, а затем постепенно становятся неотъемлемыми элементами машин всех классов. Кстати, именно поэтому для компании Renault важно иметь собственную команду в Формуле-1, ведь автоспорт – неисчерпаемый источник инноваций, которые со временем мы увидим на серийных автомобилях.
Конечно, каждый новый элемент оборудования – это не только цена непосредственно компонентов, из которых он состоит, но и труд тысяч специалистов, занятых на проектировании, испытаниях, производстве, сертификации… Но как только какая-либо система становится массовой, ее стоимость неизбежно падает, что позволяет производителям сделать ее доступнее, что еще увеличивает популярность и снижает стоимость… Настоящий снежный ком! Например, трудно поверить, что первые навигационные системы в автомобилях, с крохотными экранами, примитивной графикой и крайне ограниченным функционалом, стоили сотни тысяч рублей в ценах сегодняшнего дня. А сегодня мы предлагаем нашу систему MediaNav за 19 900 рублей.
Запросто! Например, когда-то Renault Logan задал стандарт вместимости, причем это касается и салона, и багажника. Забеспокоились не только одноклассники по сегменту В, но и «соседи сверху» - производители седанов сегмента С. Другой пример – проходимость Renault Duster. По этому параметру наш легендарный внедорожник часто ставят в качестве цели производители более дорогих кроссоверов и внедорожников. На самом деле в автомобильном мире практически нет границ: есть лишь желание клиента и стремление его воплотить так, чтобы это воплощение не перестало быть интересным клиенту из-за слишком высокой цены.
О, как бывший автомобильный журналист, я прекрасно помню этот ритуал – простучать и прощупать все панели интерьера на предмет мягкости или жесткости пластика! Но, судя по нашим многочисленным исследованиям, для клиента гораздо важнее не физическая возможность продавить панель на полсантиметра, а то, как материал выглядит. Он должен иметь качественное тиснение с интересной фактурой и матовую поверхность. И в этом смысле прогресс уже огромен: если сравнить даже жесткие пластики, например, с теми, что использовались десять лет назад, разница весьма существенна. И, конечно, интерьеры будут совершенствоваться и далее. Одним словом, эволюция материалов отделки будет следовать общему тренду: «больше автомобиля за те же деньги».
«Однозначно видно уже сегодня, что мультимедийные возможности для клиента в бюджетном сегменте важнее, чем мягкий пластик в салоне» Читать далее
«В настоящее время есть тенденция к появлению премиальных опций и дизайна в бюджетном сегменте» Читать далее