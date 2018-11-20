Слово «бюджетный», зачастую, означает компромисс между низкой стоимостью и отказом от определенных условий, ну например комфорта или разнообразия выбора. Сейчас в автомобильном бизнесе наблюдается другой интересный тренд – постепенно смываются четкие рамки между классами и теперь понятие «бюджетный автомобиль», это не всегда плохо, шумно и тесно. Поговорим о современных тенденциях с представителями марок, которые давно хозяйничают в сегменте доступных автомобилей
Думаю, что всё в развитии автомобиля определялось функциональностью, а понятие функциональности менялось с течением времени. Именно функциональность определила, например, переход от «Жука» к Golf, и надо признать, что уже в 1974 году первый Golf был весьма высокотехнологичным продуктом – для своего времени. Хотя при этом он был вполне бюджетным. Другое дело, что со временем выросли требования к безопасности, экологичности, комфорту, а далее – к индивидуализации и мультимедиа. Так что вектор точно не менялся в одночасье.
Любая технология становится доступной в тот момент, когда она становится массовой. Те системы безопасности, которые сегодня есть в бюджетных классах, ранее было можно увидеть только в классе «премиум». Безусловно, большее количество дополнительных опций влечет за собой более высокий ценник, но ведь растет и число базовых опций во всех классах автомобилей. Кроме того, например, у маркиVolkswagen эти базовые опции зависят от требований конкретных регионов: в России, например, мы по умолчанию предлагаем пакет для плохих дорог и пакет для холодных климатических зон. Но сегодня главное, на мой взгляд, не просто цена покупки, а стоимость владения. Ранее покупатель владел автомобилем гораздо дольше, чем сегодня, и это очень существенное изменение. При логичной стоимости владения и возможности вернуть свои вложения при перепродаже на вторичном рынке клиента больше беспокоит функциональность и качество продукта, чем его изначальный ценник.
Бюджетный автомобиль делает инновации доступными для массовой аудитории, и в этом смысле он задает, можно сказать, общественный тренд, и стимулирует производителей к развитию в высоких классах еще более передовых технологий. Например, системы безопасности развились в более высоких классах, затем пришли в бюджетный сегмент, далее в высоких классах развились мультимедийные возможности, распространились на бюджетный сегмент – и так далее.
Бюджетный сегмент – очень относительное понятие, сильно различающееся в зависимости от производителя. Однозначно видно уже сегодня, что, например, мультимедийные возможности для клиента в бюджетном сегменте важнее, чем мягкий пластик в салоне. Скажем, успех Volkswagen Polo в версии Drive в каршеринге объясняется не в последнюю очередь наличием интерфейса App-Connect, позволяющего клиенту персонализировать автомобиль и использовать привычные приложения. Полагаю, что во всех сегментах, включая бюджетный, IQавтомобилей будет расти, а значит, для клиента машины станут безопаснее и удобнее в пользовании.
«В автомобильном мире практически нет границ: есть лишь желание клиента и стремление его воплотить так, чтобы это воплощение не перестало быть интересным клиенту из-за слишком высокой цены.» Читать далее
«В настоящее время есть тенденция к появлению премиальных опций и дизайна в бюджетном сегменте» Читать далее