Наличие обширных базовых комплектаций и технологичных решений неминуемо удорожает продукт или сейчас это не так дорого?

Любая технология становится доступной в тот момент, когда она становится массовой. Те системы безопасности, которые сегодня есть в бюджетных классах, ранее было можно увидеть только в классе «премиум». Безусловно, большее количество дополнительных опций влечет за собой более высокий ценник, но ведь растет и число базовых опций во всех классах автомобилей. Кроме того, например, у маркиVolkswagen эти базовые опции зависят от требований конкретных регионов: в России, например, мы по умолчанию предлагаем пакет для плохих дорог и пакет для холодных климатических зон. Но сегодня главное, на мой взгляд, не просто цена покупки, а стоимость владения. Ранее покупатель владел автомобилем гораздо дольше, чем сегодня, и это очень существенное изменение. При логичной стоимости владения и возможности вернуть свои вложения при перепродаже на вторичном рынке клиента больше беспокоит функциональность и качество продукта, чем его изначальный ценник.