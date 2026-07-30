На Ресурсном тесте «Автопанорамы» — одна из самых ярких новинок российского автопрома — седан LADA Iskra. Разбираемся в особенностях этой модели, которая за год существования уже успела громко о себе заявить
LADA Iskra зажглась на конвейере в Тольятти год назад — в апреле 2025 го, и в последние месяцы модель бойко пробивается наверх в рейтинге продаж: как сообщает «Автостат», по итогам первого полугодия 2026-го было реализовано 15,3 тыс. машин, что является шестым результатом в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. В салонах Iskra представлена в кузове седан, универсал и универсал кросс, седан можно выбрать из четырех комплектаций и целых восьми вариаций с учетом доступных видов трансмиссий и двигателей. Нам достался топовый вариант «Техно» с мотором 1.6 (106 л.с.) с механической 6 ступенчатой коробкой передач в цвете серебристый металлик «платина».
Внешне скучной «Искру» назвать нельзя, модель выглядит свежо и броско, например, за счет выразительных выштамповок на кузове. Рельефный капот дополняется выпуклыми узорами стрелок на боковинах, где игра света и тени оживляет экстерьер машины.
Присутствует и семейственность: «фасад» выполнен в фирменном Х-стиле, благодаря которому LADA сейчас визуально выделяется на дороге. Iskra имеет 4333 мм в длину и по таким характеристикам попадает в размерную нишу аккурат между «Грантой» (4268 мм) и «Вестой» (4440 мм). Но эти две модели хорошо знакомы, а нам интересно основательно осмотреться в салоне.
LADA Iskra — автомобиль доступного ценового уровня, поэтому особых изысков в отделке салона мы не ждали. Но реальность превзошла ожидания: хотя интерьер «Искры» отделан действительно недорогими материалами, он далек от примитива. Пусть и жесткий, но все же добротный и приятный на ощупь шершавый пластик дополнен декоративными вставками с имитацией мрамора, что смотрится не вычурно, при этом оригинально и аккуратно. А как вам ромбовидные дефлекторы воздуховода? Как говорил герой одного фильма: модно, стильно, молодежно. К тому же у этого элемента нестандартно — вращением центрального джойстика — управляется воздушная заслонка.
В духе времени около рычага коробки расположена глубокая ниша с двумя USB-входами и 12 вольтовой розеткой. Вместительным оказался и перчаточный ящик напротив переднего пассажирского сиденья, к тому же внутри есть отдельная полочка. Интересно выглядит и текстура двухцветной обивки сидений, которая дополняется сетчатым рисунком.
Удобно устроиться за рулем получается без проблем, его можно регулировать по углу наклона и вылету. Диапазон регулировок кресла достаточен для того, чтобы найти комфортное положение, в том числе для тех, кто любит низкую посадку. И главное, само кресло скроено неплохо. По сравнению с той же «Грантой» — тут большой шаг вперед: профиль, плотность набивки, боковая поддержка, а также длина подушки позволяют комфортно угнездиться перед рулевым колесом и не испытывать особых телесных неудобств в том числе в дальней дороге.
Справа от водительского кресла имеется поднимающийся подлокотник. Но здесь у нас возник конфуз — подлокотник вступил в конфликт с высокой термокружкой, помещенной в один из двух подстаканников ниже. В нашем случае противоречие было решено отправлением термокружки в дверной карман, который по сравнению с «Грантой» расширен и способен умещать даже большие емкости с водой.
Ура, на передней панели много кнопок — отрада для тех, кто измучен тотальной цифровизацией современного автомобилестроения. Блок кондиционера прост, понятен и тактильно легко управляем. Подогрев включается кнопками, приборная панель представлена понятными стрелочными приборами, с которых легко считывается информация спидометра и тахометра.
Но рядом и современные цифровые решения в виде восьмидюймового экрана мультимедийного комплекса. По яркости и контрастности дисплей нареканий не вызывает — на солнце не бликует, отзывается на нажатия четко. Отметим информативность системы парктроника, к масштабу картинки тут, правда, придется привыкнуть, и очень уместна динамическая разметка, помогающая при движении задним ходом.
Ну а явным козырем мультимедийной системы по сравнению с теми же китайскими конкурентами является интеграция с «Яндексом». Благодаря решению LADA Connect cистема имеет встроенный доступ в интернет, в нее предустановлены такие популярные яндексовские сервисы, как «Карты» и «Навигатор», которые оперативно отображают все пробки и позволяют построить оптимальный маршрут без синхронизации со смартфоном. При этом на сам смартфон пользователя можно установить приложение «МИР LADA», тут в удаленном онлайн-режиме видна информация о местоположении и состоянии автомобиля.
Перемещаемся на второй ряд сидений. «Искра» хоть и относится к компактному классу, однако сзади просторно, место есть перед коленями, а также над головой, в том числе для рослых людей. Двое взрослых сзади могут чувствовать себя вполне комфортно, но втроем будет, пожалуй, тесновато, если только по центру сидит не подросток, так что в коллективе из троих взрослых пассажиров сзади лучше ездить на не слишком большие расстояния.
А настоящий фурор произвел багажник «Искры». Предстоял семейный выезд за город, хотелось покататься на надувных сапах, были сомнения, уместится ли такая поклажа в багажник, ведь это все-таки кузов седан. Но, распахнув крышку багажника, мы без проблем поместили внутрь два чехла с сапами, три объемные сумки, а сверху удалось примостить даже большую доску для вейкборда. Такие комбинации часто не удается проворачивать без обязательного откидывания спинок кресел в новомодных китайских кроссоверах.
Заглядываем в паспортные данные, и тут выясняется, что объем багажника у «Искры» составляет внушительные 500 л. Удивительным образом это оказывается на 20 л больше, чем у формально находящегося в более высоком размерном классе седана Vesta! Оказывается, «Искра» на 21 мм выше и на 13 мм шире «Весты», а с виду и не скажешь. А если еще откинуть складывающиеся в пропорции 60:40 сиденья второго ряда, то вообще открывается просторная ниша, которая будет настоящим подарком, скажем, для заядлого дачника. Жаль только, что петли багажной крышки при закрытии несколько съедают ценное багажное пространство внутри. Зато тут есть удобный боковой карман с сеткой. А еще много места и в подполье: запаска убрана в большую нишу, где, помимо инструментов, можно возить с собой разную мелочевку.
Тем временем мы готовимся испытать ездовые повадки LADA Iskra, об этом — в наших дальнейших публикациях.
|
Технические характеристики LADA Iskra 1.6 MТ
|
Габариты
|
4333х1777х1517 мм
|
Колесная база
|
2603 мм
|
Дорожный просвет
|
170 мм
|
Объем багажника
|
500/645 л
|
Снаряженная масса
|
1200–1293 кг
|
Двигатель
|
бензиновый L4, 1596 см3
|
Мощность двигателя
|
106 л.с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
148 Нм при 4200 об/мин
|
Трансмиссия
|
механическая 6-ступенчатая
|
Привод
|
передний
|
Макс. скорость
|
177 км/ч
|
Время разгона до 100 км/ч
|
13,8 с
|
Средний расход топлива
|
7,2 л/100 км
|
Объем бак
|
50 л
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