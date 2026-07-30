На Ресурсном тесте «Автопанорамы» — одна из самых ярких новинок российского автопрома — седан LADA Iskra. Разбираемся в особенностях этой модели, которая за год существования уже успела громко о себе заявить

LADA Iskra зажглась на конвейере в Тольятти год назад — в апреле 2025 го, и в последние месяцы модель бойко пробивается наверх в рейтинге продаж: как сообщает «Автостат», по итогам первого полугодия 2026-го было реализовано 15,3 тыс. машин, что является шестым результатом в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. В салонах Iskra представлена в кузове седан, универсал и универсал кросс, седан можно выбрать из четырех комплектаций и целых восьми вариаций с учетом доступных видов трансмиссий и двигателей. Нам достался топовый вариант «Техно» с мотором 1.6 (106 л.с.) с механической 6 ступенчатой коробкой передач в цвете серебристый металлик «платина».

Встреча по одежке

Внешне скучной «Искру» назвать нельзя, модель выглядит свежо и броско, например, за счет выразительных выштамповок на кузове. Рельефный капот дополняется выпуклыми узорами стрелок на боковинах, где игра света и тени оживляет экстерьер машины.

Присутствует и семейственность: «фасад» выполнен в фирменном Х-стиле, благодаря которому LADA сейчас визуально выделяется на дороге. Iskra имеет 4333 мм в длину и по таким характеристикам попадает в размерную нишу аккурат между «Грантой» (4268 мм) и «Вестой» (4440 мм). Но эти две модели хорошо знакомы, а нам интересно основательно осмотреться в салоне.

LADA Iskra — автомобиль доступного ценового уровня, по­этому особых изысков в отделке салона мы не ждали. Но реальность превзошла ожидания: хотя интерьер «Искры» отделан действительно недорогими материалами, он далек от примитива. Пусть и жесткий, но все же добротный и приятный на ощупь шершавый пластик дополнен декоративными вставками с имитацией мрамора, что смотрится не вычурно, при этом оригинально и аккуратно. А как вам ромбовидные дефлекторы воздуховода? Как говорил герой одного фильма: модно, стильно, молодежно. К тому же у этого элемента нестандартно — вращением центрального джойстика — управляется воздушная заслонка.

В духе времени около рычага коробки расположена глубокая ниша с двумя USB-входами и 12 вольтовой розеткой. Вместительным оказался и перчаточный ящик напротив переднего пассажирского сиденья, к тому же внутри есть отдельная полочка. Интересно выглядит и текстура двухцветной обивки сидений, которая дополняется сетчатым рисунком.

Михаил Козлов, автожурналист

«Дизайн «Искры» не про эпатаж, но современная интерпретация фирменного Х-стиля позволяет автомобилю выглядеть сбалансированно, эмоционально и уж точно небюджетно. Повысить градус внешней эффектности помогает широкая цветовая гамма кузовов и появляющиеся в топ-комплектациях двухцветные легко­сплавные колесные диски 16 го диаметра. Тольяттинцам удалось учесть запросы и тех, кому по душе практичная неброскость, и тех, кто предпочитает яркий стиль техно. Это касается и оформления просторного для компактных габаритов модели интерьера Iskra, который не выглядит вторично».

Посадка за рулем

Удобно устроиться за рулем получается без проблем, его можно регулировать по углу наклона и вылету. Диапазон регулировок кресла достаточен для того, чтобы найти комфортное положение, в том числе для тех, кто любит низкую посадку. И главное, само кресло скроено неплохо. По сравнению с той же «Грантой» — тут большой шаг вперед: профиль, плотность набивки, боковая поддержка, а также длина подушки позволяют комфортно угнездиться перед рулевым колесом и не испытывать особых телесных неудобств в том числе в дальней дороге.

Справа от водительского кресла имеется поднимающийся подлокотник. Но здесь у нас возник конфуз — подлокотник вступил в конфликт с высокой термокружкой, помещенной в один из двух подстаканников ниже. В нашем случае противоречие было решено отправлением термокружки в дверной карман, который по сравнению с «Грантой» расширен и способен умещать даже большие емкости с водой.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«LADA Iskra — машина с огоньком. И это при том, что работу над этой моделью начали еще во времена, когда АВТОВАЗ был под контролем известного западного партнера из страны, где в рацион питания входят улитки и лягушки. И после его ухода тольяттинцам пришлось самим готовить новинку к рыночной экспансии. Машина попала в очень конкурентный сегмент, где для привлечения потребителя надо заходить с козырей. «Искра» заигрывает с покупателем броским внешним видом, свежими решениями в интерьере, который далек от аскетичности того же «LADA Iskra — машина с огоньком. И это при том, что работу над этой моделью начали еще во времена, когда АВТОВАЗ был под контролем известного западного партнера из страны, где в рацион питания входят улитки и лягушки. И после его ухода тольяттинцам пришлось самим готовить новинку к рыночной экспансии. Машина попала в очень конкурентный сегмент, где для привлечения потребителя надо заходить с козырей. «Искра» заигрывает с покупателем броским внешним видом, свежими решениями в интерьере, который далек от аскетичности того же Logan . Мне лично понравилось в машине удобное сиденье и просто огромный багажник, который переворачивает представление о том, что седан — машина с ограниченными возможностями по транспортировке багажа».

Традиционные ценности

Ура, на передней панели много кнопок — отрада для тех, кто измучен тотальной цифровизацией современного автомобилестроения. Блок кондиционера прост, понятен и тактильно легко управляем. Подогрев включается кнопками, приборная панель представлена понятными стрелочными приборами, с которых легко считывается информация спидометра и тахометра.

Но рядом и современные цифровые решения в виде восьмидюймового экрана мультимедийного комплекса. По яркости и контрастности дисплей нареканий не вызывает — на солнце не бликует, отзывается на нажатия четко. Отметим информативность системы парктроника, к масштабу картинки тут, правда, придется привыкнуть, и очень уместна динамическая разметка, помогающая при движении задним ходом.

Ну а явным козырем мультимедийной системы по сравнению с теми же китайскими конкурентами является интеграция с «Яндексом». Благодаря решению LADA Connect cистема имеет встроенный доступ в интернет, в нее предустановлены такие популярные яндексовские сервисы, как «Карты» и «Навигатор», которые оперативно отобра­жают все пробки и позволяют построить оптимальный маршрут без синхронизации со смартфоном. При этом на сам смартфон пользователя можно установить приложение «МИР LADA», тут в удаленном онлайн-режиме видна информация о местоположении и состоянии автомобиля.

Михаил Зиничев, главный редактор портала MotorPage.ru

«LADA Iskra — баланс практичности и доступности. Закон рынка гласит, что в нижнем ценовом сегменте производителю нужно идти на компромиссы, чтобы, с одной стороны, максимально снизить цену, с другой — не ущемить потребителя. Вот в «Искре» в задних поворотниках обычные лампочки накаливания, зато датчик дождя и света есть даже в базовой комплектации. Приборная панель предлагается только с аналоговыми стрелками, кондиционер активируется кнопкой, климатическая система управляется «физическими» переключателями — по мне так это удобнее, чем копаться в цифровом меню экрана. Нет очечника и автоматического климат-контроля, зато мультимедиа имеет постоянное подключение к интернету и интегрирована с повседневными сервисами «Яндекса». Экономия должна быть рациональной — в «Искре» этот принцип реализован».

Удивительный багажник

Перемещаемся на второй ряд сидений. «Искра» хоть и относится к компактному классу, однако сзади просторно, место есть перед коленями, а также над головой, в том числе для рослых людей. Двое взрослых сзади могут чувствовать себя вполне комфортно, но втроем будет, пожалуй, тесновато, если только по центру сидит не подросток, так что в коллективе из троих взрослых пассажиров сзади лучше ездить на не слишком большие расстояния.

А настоящий фурор произвел багажник «Искры». Предстоял семейный выезд за город, хотелось покататься на надувных сапах, были сомнения, уместится ли такая поклажа в багажник, ведь это все-таки кузов седан. Но, распахнув крышку багажника, мы без проблем поместили внутрь два чехла с сапами, три объемные сумки, а сверху удалось примостить даже большую доску для вейкборда. Такие комбинации часто не удается проворачивать без обязательного откидывания спинок кресел в новомодных китайских кроссоверах.

Заглядываем в паспортные данные, и тут выясняется, что объем багажника у «Искры» составляет внушительные 500 л. Удивительным образом это оказывается на 20 л больше, чем у формально находящегося в более высоком размерном классе седана Vesta! Оказывается, «Искра» на 21 мм выше и на 13 мм шире «Весты», а с виду и не скажешь. А если еще откинуть складывающиеся в пропорции 60:40 сиденья второго ряда, то вообще открывается просторная ниша, которая будет настоящим подарком, скажем, для заядлого дачника. Жаль только, что петли багажной крышки при закрытии несколько съедают ценное багажное пространство внутри. Зато тут есть удобный боковой карман с сеткой. А еще много места и в подполье: запаска убрана в большую нишу, где, помимо инструментов, можно возить с собой разную мелочевку.

Тем временем мы готовимся испытать ездовые повадки LADA Iskra, об этом — в наших дальнейших публикациях.

Технические характеристики LADA Iskra 1.6 MТ Габариты 4333х1777х1517 мм Колесная база 2603 мм Дорожный просвет 170 мм Объем багажника 500/645 л Снаряженная масса 1200–1293 кг Двигатель бензиновый L4, 1596 см3 Мощность двигателя 106 л.с. при 5800 об/мин Крутящий момент 148 Нм при 4200 об/мин Трансмиссия механическая 6-ступенчатая Привод передний Макс. скорость 177 км/ч Время разгона до 100 км/ч 13,8 с Средний расход топлива 7,2 л/100 км Объем бак 50 л