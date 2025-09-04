Автомобильный портал Motorpage
Разумная целесообразность
Логотип Lada

Lada Iskra (2025) вид спереди
LADA Iskra осталась верна фирменному икс-дизайну марки
Lada Iskra (2025) вид сбоку
Для версии Cross предусмотрен эксклюзивный ярко-оранжевый цвет «Табаско»
Lada Iskra (2025) салон
Салон автомобиля функционален и практичен
Lada Iskra (2025) приборная панельLada Iskra (2025) рульLada Iskra (2025) центральная консольLada Iskra (2025) передние креслаLada Iskra (2025) передние креслаLada Iskra (2025)Lada Iskra (2025) задний диван
Lada Iskra (2025) USB-разъемы
В топовой версии модели для второго ряда предусмотрены USB-зарядки (2 шт.) и двухуровневый подогрев подушек дивана
Lada Iskra (2025) багажное отделениеLada Iskra (2025) багажное отделениеLada Iskra (2025) передняя фара
Lada Iskra (2025) повторитель поворотов
Повторители указателей поворота на зеркалах смотрятся очень современно
Lada Iskra (2025) вид сзади

LADA Iskra — одна из самых ожидаемых новинок российского авторынка. Разговоров о ней, предположений, домыслов было много. И вот первая встреча со знаковой для российского автопрома моделью

При знакомстве с долгожданной новинкой высок риск стать жертвой завышенных ожиданий. Но только не в случае с LADA Iskra. Автомобиль сразу все четко раскладывает по полочкам. Тип кузова: седан и универсал. Причем универсал имеет версию Cross, а седан, скорее всего, и в будущем останется просто седаном. Цвета — семь на выбор плюс ярко-оранжевый по имени «Табаско» эксклюзивно для Cross. Длина: на 6 см больше, чем у Granta, на 11 см меньше, чем у Vesta (все измерения по седану). Ширина больше, чем у обеих «сестренок», клиренс ниже, чем у обеих. То есть пропорции более приземленные и коренастые. Они четко обозначают класс и целевой сегмент, в том числе аудиторию, на которую этот автомобиль рассчитан.

Построена машина на базе глобальной, но существенно модернизированной платформы, оставшейся в наследство от бывшего зарубежного партнера. В нее внедрено свыше 1000 новых деталей и компонентов, а суммарный пробег тестовых автомобилей превысил 1,5 млн км. Самое интересное — модель тестировалась не только в нашей стране, но и в Китае. Из наиболее примечательных нововведений стоит отметить электронную архитектуру, подвеску, системы безопасности и рулевое управление.

Но какими бы замысловатыми путями ни шла инженерно-конструкторская работа, самобытная стилистика Х-образного дизайна полностью сохранена. Фамильные черты выведены очень точно и прослеживаются буквально во всех элементах оформления, хотя LADA Iskra не является чуть уменьшенной или чуть увеличенной копией уже существующих в линейке моделей. Она довольно свое­образна и независима.

Уже при первом взгляде Iskra формирует позитивное впечатление. Подготовка к ее запуску оказалась длительной по вполне объективным причинам, связанным с тщательностью подбора конфигураций, материалов, комплектующих, поставщиков и прочими производственными нюансами. В результате на выходе получился автомобиль, за который как минимум не стыдно. Крепенький, складненький, пропорциональный. В него приятно садиться и, хотя я не сразу нашел наиболее удобное для себя положение в кресле, в итоге мне все-таки удалось разместиться с комфортом, подстроив все, что можно подстроить, оптимальным образом.

А подстраивать тут есть что — водительское сиденье можно регулировать не только вперед-назад и по углу наклона спинки, но еще и по высоте. У рулевой колонки в «старших» комплектациях, помимо высоты, настраивается вылет. Плюс имеется откидной подлокотник на спинке водительского кресла. Тут нет традиционного центрального подлокотника с ящичком, но и его откидная версия, как на легком комтрансе, нормально поддерживает руку. Причем отсутствие ящичка с лихвой компенсируется множеством мест хранения по всему салону. Под тем же откидным подлокотником располагаются два подстаканника, соединенных сплошной полостью. Вот еще ниша под мелочевку слева от рулевой колонки, справа — традиционный перчаточный ящик на 6,4 л. И, конечно же, — отделение под мобильный телефон перед селектором КПП, в нем нет беспроводной зарядки, но с функцией места хранения оно справляется на пять баллов.

Кстати, беспроводная зарядка — не единственная из новомодных опций, отсутствующая в LADA Iskra. У модели, например, ни в одной из комплектаций нет климат-контроля — только кондиционер (в «базе» нет и его). Также в автомобиле отсутствуют ручки над дверными проемами, зато имеется весьма удобный крючок для верхней одежды на центральной стойке. И кармана на спинке водительского сиденья нет. Но в топовой версии есть USB-зарядки (2 шт.) для пассажиров второго ряда и двухуровневый подогрев подушек дивана.

Только не думайте, что тольяттинцы пожадничали. Все это необходимые компромиссы, чтобы удержаться в рамках разумной целесообразности. Они позволяют за счет экономии на не самых востребованных опциях сделать автомобиль, с одной стороны, доступным, с другой — современным.

Так, LADA Iskra стала первой моделью в линейке производителя, отвечающей требованиям «Евро-6». Для нее разработаны специальный выхлопной коллектор и катализатор. Кроме того, уже в базовой комплектации автомобиль имеет систему контроля давления в шинах, систему электронного контроля устойчивости с функцией помощи при старте на подъеме, систему вспомогательного торможения, светодиодные дневные ходовые огни, датчик уровня омывающей жидкости и многие другие опции, однозначно более полезные, чем кармашек на спинке или ручки над дверями.

В разных комплектациях уровень оснащения значительно повышается. Вплоть до 8 дюймовой мультимедийной системы LADA EnjoY Evo, интегрированной с «Яндекс.Авто», полного электропакета с подогревом лобового стекла, камеры заднего вида, 16’’ двухцветных легкосплавных дисков и т. д. А такие опции, как запираемый лючок бензобака с тросиковым приводом, подогреваемые 3 струйные форсунки стеклоомывателя и отдельный карман для мобильного телефона на спинке пассажирского сиденья, опять же применяются на машинах LADA впервые. То есть автомобиль не вступает в прямую ожесточенную конкуренцию с другими моделями марки и ориентируется на собственного клиента, предлагая уже упомянутую разумную целесообразность по привлекательной стоимости.

Самым главным элементом этой разумной целесообразности является силовая линия. LADA Iskra комплектуется на выбор одним из двух двигателей: 8 клапанным 90 сильным ВАЗ-11182 или 16 клапанным ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Первый агрегатируется только с 5 ступенчатой механической коробкой передач и ставится лишь на седаны и обычные универсалы. В пару ко второму предусмотрены 6 ступенчатая механика либо вариатор, уже знакомые по модели Vesta. Этот мотор идет на всю линейку LADA Iskra.

И именно на оснащенных им машинах мне удалось проехать во время теста. Причем испробовал я обе трансмиссии. Не могу отдать предпочтение какой-либо одной из них. Оба варианта имеют право на существование, поскольку каждый по-своему, но неизменно точно понимает характер двигателя и стремится во всем ему соответствовать. При этом вариатор еще и на водителя оглядывается — адаптивный агрегат надо какое-то время «поучить», чтобы он подстроился под соответствующую манеру вождения. Это несложно и не занимает много времени. Главное только в течение образовательного процесса — не нервничать.

Дело в том, что бесступенчатая трансмиссия не любит резких и поспешных действий. Если нужно быстро ускориться, ни в коем случае нельзя сразу же выжимать педаль газа на весь ее ход — в ответ вы получите лишь угрюмое гудение и слабые потуги к набору динамики. Однако если делать все то же самое постепенно, но уверенно, адекватная реакция не заставит себя долго ждать, и машинка поедет куда веселее.

Механика в таких вопросах податливее, она не пугается решительных действий и вместе с двигателем создает довольно эластичную силовую линию. Однажды включив на трассе «шестую», ее можно не отключать, пока скорость автомобиля не упадет ниже 60–70 км/ч. Да и на такой скорости в зависимости от ситуации машина часто шла вполне нормально, позволяя, когда необходимо, разгоняться. Естественно, с понятной динамикой — LADA Iskra в любой модификации достигает 100 км/ч с места за 12+ с.

Но опять же мы с вами говорим о разумной целесообразности. Сложно представить, что кто-нибудь в здравом рассудке на неподготовленном автомобиле захочет ставить рекорды скорости. За способными на такие рекорды машинами надо заходить в другие двери. Тут же мы имеем хоть и довольно многофункциональный (даже у седана объем багажного отделения достигает 645 л), но по большей части предназначенный все-таки для городской эксплуатации автомобиль. С соответствующей ритмикой движения.

Впрочем, хочу предостеречь от поспешных выводов. К дальнемагистральным забегам LADA Iskra тоже неплохо относится. У нее 50 литровый топливный бак, а расход горючего (производителем озвучен только в смешанном цикле) колеблется в зависимости от версии от 7,2 до 8,1 л на 100 км. Вот и считайте, сколько можно проехать без дозаправки.

При этом благодаря длинной колесной базе удалось сконфигурировать достаточно просторный салон. Пассажирам второго ряда при стандартной посадке людей спереди хватает места, чтобы разместить свои коленки и не устать в дальней дороге. А подвеска (спереди полностью оригинальная разработка) весьма эффективно отрабатывает неровности загородных проселков.

И это, кстати, немного удивительно. На трассе ходовая часть ведет себя довольно жестко — она плотно держит автомобиль в маневре, не позволяя ему заваливаться в избыточные крены. Но стоит машине сойти с ровного асфальта и проехать пару-тройку кочек, как сразу становится понятно, насколько она мягкая и комфортная для пересеченной местности. Ни о каких пробоях и речи не идет — демпфирование плавное, спокойное, позволяющее даже прибавить газу, если сильно торопишься.

Так что и в настройках ходовой проявилась та самая разумная целесообразность, о которой я до этого говорил. Что для такого автомобиля, как LADA Iskra, очень важно. Соответствие данному принципу для него одно из ключевых конкурентных преимуществ. Ведь эти автомобили берут преимущественно для обычной жизни, в которой сталкиваются с решением самых разнообразных транспортных задач. И потому чем лучше машина отвечает принципу разумной целесо­образности, тем она привлекательнее. У LADA Iskra с этим аспектом, похоже, все очень достойно.

       

Технические характеристики LADA Iskra 1.6 АТ

Габариты

4333х1777х1517 мм

Колесная база

2603 мм

Дорожный просвет

170 мм

Объем багажника

500/645  л

Снаряженная масса

1200–1293 кг

Двигатель

бензиновый L4

Объем двигателя

1596 см3

Мощность

106 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

148 Нм при 4200 об/мин

Трансмиссия

вариатор

Привод

передний

Макс. скорость

168 км/ч

Время разгона до 100 км/ч

13,8 с

Средний расход топлива

7,2 л/100 км

Объем бака

50 л

Вам понравился этот тест-драйв?

