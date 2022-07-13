АвтоВАЗ официально возобновил сборку классической «Нивы»

АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будет только в трёхдверном кузове и в упрощенной комплектации

Фактически «упрощенное» оснащение «Нивы» сопоставимо с «Грантой» - здесь также нет ABS, подушек безопасности, системы «ЭРА-Глонасс». С другой стороны – борткомпьютер на месте, присутствует аудиоподготовка, гидроусилитель руля и стеклоподъемники.

Под капотом располагается стандартный атмосферный двигатель 1.7, мощностью в 83 лошадиные силы. Скорее всего, по аналогии с Lada Granta, мотор здесь также «заточен» под сниженные экологические нормы «Евро-2», хотя автопроизводитель не давал никаких официальных комментариев на этот счет. Ценник на автомобиль также остается необнародованным.