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21 мар 2023

Lamborghini будет «сдерживать» свои суперкары

Lamborghini будет «сдерживать» свои суперкары
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini рассказала о преемнике Aventador со 180-сильным городским режимом. Что здесь имеется в виду?

Спешим всех успокоить – силовая установка у спорткара будет весьма солидной – под капотом расположится 1000-слиьный гибрид на основе мотора V12. «Городской режим» - это один из специальных пресетов, в котором ДВС отключается полностью,  то есть спорткар начинает передвигаться на электрическом ходу (помимо ДВС здесь есть три электрических двигателя). Причем пробег  здесь не уточняется, как и емкость аккумулятора.

К слову, в режиме Strada (шоссе) Lamborghini LB744 будет развивать до 886 лошадиных сил, а в режиме Sport — 907 сил.

При написании новости использовалась информация:
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