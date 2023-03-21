Lamborghini будет «сдерживать» свои суперкары

Компания Lamborghini рассказала о преемнике Aventador со 180-сильным городским режимом. Что здесь имеется в виду?

Спешим всех успокоить – силовая установка у спорткара будет весьма солидной – под капотом расположится 1000-слиьный гибрид на основе мотора V12. «Городской режим» - это один из специальных пресетов, в котором ДВС отключается полностью, то есть спорткар начинает передвигаться на электрическом ходу (помимо ДВС здесь есть три электрических двигателя). Причем пробег здесь не уточняется, как и емкость аккумулятора.

К слову, в режиме Strada (шоссе) Lamborghini LB744 будет развивать до 886 лошадиных сил, а в режиме Sport — 907 сил.