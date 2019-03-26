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26 мар 2019

Lamborghini хочет возродить утилитарный внедорожник LM002

Lamborghini хочет возродить утилитарный внедорожник LM002
Автор фото: фирма-производитель

Руководство итальянской марки задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске «духовного наследника» легендарного LM002. В отличие от Urus эта модель будет больше приспособлена для передвижения по труднопроходимой местности

На данный момент совершенно не ясно, что из себя будет представлять новый автомобиль. По заявлению инсайдеров, руководство Lamborghini хочет, чтобы внедорожник по своим характеристикам не уступал и LM002, и Jeep Wrangler. Один из вариантов — компания подготовит более утилитарную версию «Уруса», хотя куда логичнее ожидать, что внедорожник станет самостоятельной моделью с уникальным дизайном.

Что касается оригинального Lamborghini LM002, то он выпускался в период с 1986 по 1993 год. Внедорожник стал первой и последней серийной моделью, построенной в рамках проекта Lamborghini Militaria — программа предусматривала разработку автомобилей для моторизованных подразделений американской армии. LM002 оснащался атмосферным двигателем V12 объемом 5.2 литра от спорткара Countach мощностью 426 сил и 500 Нм крутящего момента.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Daily-Motor

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