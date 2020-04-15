Lamborghini начала выпускать имитаторы легких

Опытно-конструкторское подразделение Lamborghini совместно с ведущим итальянским производителем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Siare Engineering International Group разработало имитаторы легких

Имитаторы легких используют для оценки безопасности аппаратов ИВЛ и для обучения медперсонала. Устройство напрямую подсоединяется к контуру аппарата, причем в более продвинутых вариантах предусмотрена регулировка сопротивления дыхательных путей, растяжимости легких и утечки. Имитаторы Lamborghini разработаны всего за две недели, и для их производства компания использует собственные 3D-принтеры HP Jet Fusion 3D 4200 с технологией многострунного сплавления.

На них же Lamborghini распечатывает лицевые щитки. Мощности позволяют выпускать 18 имитаторов легких и 200 щитков ежедневно. Кроме того, весь персонал отдела, занимающегося обшивкой интерьеров и персонализацией суперкаров, сейчас переведен на пошив медицинских масок. В сутки Lamborghini может поставлять врачам до тысячи масок.