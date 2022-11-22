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22 ноя 2022

Lamborghini объявляет отзыв своих спорткаров

Lamborghini объявляет отзыв своих спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini объявила отзывную кампанию для покупателей представленного летом прошлого года суперкара Countach LPI 800-4

Казалось бы, суперкары – это штучный продукт высокого класса, который должен быть качественно собран. Впрочем, даже здесь встречаются проблемы. К примеру, недавно руководство Lamborghini объявило отзыв всех Countach LPI 800-4 по причине дефектного крепления стеклянной панели на крышке моторного отсека. Во время движения она может просто отлететь, что создаст  аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

Интересно, но проблему заметили несколько месяцев назад, правда, это касалось лишь американских машин. Впрочем, недавно поломку нашли на спорткаре из Катара – этот случай и побудил руководство Lamborghini организовать глобальный отзыв.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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