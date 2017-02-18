Пресс-служба российского представительства итальянской компании Lamborghini объявляет об отзыве своих автомобилей в нашей стране.

Как указывается в официальном сообщении автопроизводителя, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили трех моделей – гиперкары Venevo, суперкары Avendator, а также модификация последнего с индексом J. В общей сложности будет отозвано около 40 автомобилей.

Стоит отметить, что этот отзыв является частью масштабной сервисной кампании, которая проводится по всему миру. Она затрагивает 5,9 тысяч суперкаров Avendator, собранных в период с 22-ого мая 2011 года по 5-ое декабря 2016 года и весь тираж гиперкаров Venevo, т.е. – 12 штук.

Причиной отзыва стала высокая вероятность некорректного срабатывания системы улавливания топливных паров из-за неисправности ее отдельных элементов. При повышении оборотов двигателя на холостом ходу, либо после установки нестандартной выпускной системы этот дефект может привести к контакту топливынх паров с выхлопными газами и последующему возгоранию автомобиля.

Официальные дилеры итальянского автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) пока не обладает всей необходимой информацией для согласования отзыва, однако в компании утверждают, что пакет необходимых документов уже направлен в ведомство.