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29 окт 2019

Lamborghini просит помощи у космоса

Lamborghini просит помощи у космоса

Компания Lamborghini отправила пять образцов углепластика для изучения на Международную космическую станцию

Важно отметить, что Lamborghini- первая компания, которая проводит исследования в космосе. На борту МКС образцы карбона в течение шести месяцев будут подвергать температурным нагрузкам с перепадами от ...-40 до +200 градусов Цельсия, а также воздействию больших доз солнечной радиации, атомарного кислорода, ультрафиолетового и гамма-излучения. В конце миссии возвращённый на Землю материал проверят на уровень химической и физической деградации. Эти данные используют для создания новых сортов углепластика.

Между тем, среди "космических" образцов есть карбон, уже применяемый в серийном производстве суперкаров, – стандартный и кованый с короткими нитями; такой можно встретить на модели Lamborghini Huracan Performante. Остальные виды композитов – опытные. Например, напечатанный на 3D-принтере, с непрерывными волокнами, по прочности не уступающий алюминию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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