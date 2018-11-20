Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2018

Lamborghini сделала эксклюзивный суперкар SC18

Lamborghini сделала эксклюзивный суперкар SC18
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль выполнен в единственном экземпляре. В процессе создания компания решила использовать свои лучше наработки

Lamborghini SC18 это специальный заказ, который представляет собой сборную солянку всех спортивных автомобилей бренда.В основу автомобиля лег флагманский спорткар  Lamborghini Aventador SVJ. От него же новинка получила и двигатель - это  6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 770 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ходовая часть  стандартна, однако настройки были переработаны.

С точки зрения дизайна - автомобиль не менее уникален. Стоит начать с того, что кузов спорткара выполнен целиком из карбона. Стилистически автомобиль выполнен с оглядкой на модели  Lamborghini Huracan GT3 EVO и Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO. Однако некоторые элементы строго индивидуальны, например, оптика и антикрылья.

Уникальный Lamborghini SC18 ориентирован на трек-дни, но при этом итальянский автопроизводитель сертифицировал модель для дорог общего пользования. К сожалению, все ходовые характеристики модели остаются в секрете.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Твое авто

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Aventador SVJ

Lamborghini установила новый рекорд Нюрбургринга

31 июля 2018

Lamborghini показала свой первый гибрид. Но не всем

03 июля 2018

Суперкары Lamborghini останутся атмосферными

26 июня 2018
Lamborghini Huracan 580-2

Lamborghini Папы Римского продали с аукциона

15 мая 2018
Lamborghini Urus

Lamborghini представила свой первый в истории кроссовер

05 декабря 2017
Lamborghini Urus

Lamborghini назвала дату премьеры своего кроссовера

01 декабря 2017

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"
Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся
Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"

Написано новостей:

2 2 2 1 0