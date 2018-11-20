Lamborghini сделала эксклюзивный суперкар SC18

Автомобиль выполнен в единственном экземпляре. В процессе создания компания решила использовать свои лучше наработки

Lamborghini SC18 это специальный заказ, который представляет собой сборную солянку всех спортивных автомобилей бренда.В основу автомобиля лег флагманский спорткар Lamborghini Aventador SVJ. От него же новинка получила и двигатель - это 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 770 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ходовая часть стандартна, однако настройки были переработаны.

С точки зрения дизайна - автомобиль не менее уникален. Стоит начать с того, что кузов спорткара выполнен целиком из карбона. Стилистически автомобиль выполнен с оглядкой на модели Lamborghini Huracan GT3 EVO и Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO. Однако некоторые элементы строго индивидуальны, например, оптика и антикрылья.

Уникальный Lamborghini SC18 ориентирован на трек-дни, но при этом итальянский автопроизводитель сертифицировал модель для дорог общего пользования. К сожалению, все ходовые характеристики модели остаются в секрете.