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27 сен 2022

Lamborghini выпустила последний экземпляр Aventador

Lamborghini выпустила последний экземпляр Aventador

Компания Automobili Lamborghini объявила о завершении выпуска суперкара Aventador. Последним экземпляром стал родстер Aventador LP 780-4 Ultimae.

История у «Авентадора» действительно богатая – десять лет производства и более десяти тысяч изготовленных экземпляров, что для спорткаров является серьезным тиражом. В свое время руководство Lamborghini называло Aventador «скачком вперед» в области дизайна и технологий.

Что касается технических характеристик, то модель оснащалась 6,5-литровым V-образным мотором с 12 цилиндрами, мощность которого составляла от 700 до 780 сил в разных версиях. В паре с двигателем работает семиступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями и система полного привода.

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