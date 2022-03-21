Lamborghini выпустит четыре новинки в текущем году

Строго говоря, назвать автомобили новинками нельзя – все они будут являться спецверсиями уже существующих моделей – Huracan и Urus

Первой из них станет вседорожная версия спорткара Huracan – этот автомобиль уже не раз замечали на тестах в австрийских Альпах. Ожидается, что на рынке такой суперкар появится под названием Sterrato — в честь одноимённого концепт-кара 2019 года. Второй модификацией станет JV Stradale. За этим названием скрывается все тот же Huracan, но с доработанным 640-сильным двигателем V10.

Теперь перейдем к кроссоверу Urus, для которого также подготовят две спецверсии. Первая – заряженная версия с индексом STO и модифицированным двигателем V8, который будет развивать около семисот лошадиных сил. Второй новинкой может стать Urus, подготовленный для лёгкого бездорожья по мотивам выпущенного в 2019 году главным образом для монокубка Urus ST-X. Скорее всего, эти автомобили станут последними машинами с «чистым» ДВС. Так как далее Lamborghini планирует разрабатывать лишь гибриды.