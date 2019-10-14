От Lamborghini избавятся

Volkswagen Group планирует расстаться с компанией Lamborghini. Инвесторы призывают немецкий концерн освободиться от непрофильных активов, сосредоточиться на основных брендах — Volkswagen, Audi и Porsche

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на инсайдеров, группа Volkswagen очень сильно нуждается в средствах: концерну требуются многомиллиардные инвестиции в глобальную программу электрификации модельного ряда. Кроме того, около 30 миллиардов евро группа потеряла в виде штрафов, компенсаций и иных расходов из-за «дизельгейта». Вдобавок, инвесторы требуют увеличить рыночную стоимость концерна Volkswagen более чем вдвое к 2030 году.

Расставание с Lamborghini выглядит наиболее выгодным вариантом реструктуризации, особенно, если учесть недавние успехи итальянской марки. Речь идет о том, что после дебюта кроссовера Urus общая стоимость Lamborghini увеличилась до 11 миллиардов долларов, а рентабельность производства сейчас наиболее высока. Аналитики Bloomberg считают, что сейчас благоприятный момент для выделения итальянской марки в независимую компанию.