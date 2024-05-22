Первый Lamborghini Revuelto в России продали всего за день

В Россию привезли новый гибридный Lamborghini Revuelto и оценили его в 140 000 000 рублей. Покупатель нашелся в первый же день после объявления о продаже

Супергибрид в Россию попал с ярко-желтым цветом кузова, черными колесными дисками и красно-черным интерьером. Имя покупателя неизвестно, но по некоторым данным, владелец уже готов отказаться от автомобиля за дополнительные 5 000 000 рублей к цене.

Напомним, что Revuelto стал новым флагманом итальянского бренда, заменив модель Aventador. В основе силовой установки - 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 825 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый “автомат” DCT с интегрированным электромотором на 150 л.с. Помимо этого супергибрид оснащен двумя 150-сильными электродвигателями на передней оси. В итоге, суммарная мощность составляет 1015 л.с. Максимальная скорость - 349 км/ч. До “сотни” супергибрид способен разогнаться за 2,5 с.