Пресвятой Lamborghini

Пожертвуй десять евро и получи Lamborghini. Нет, это не рекламная акция, проводимая при поддержке церкви, а настоящий автомобильный аукцион. Однако божественный дух здесь присутствует

Предметом аукциона является Lamborghini Huracan, который был подарен концерном Папе Римскому в ноябре прошлого года. Автомобиль был уникальным, и если под капотом у него установили традиционный мотор - V10 объемом 5,2 литра и мощностью в 610 лошадиных сил, то дизайн суперкара являлся единственным в своем роде, так как автомобиль был декорирован в цветах Ватикана.

Собственно, понтифик благословил автомобиль и оставил на нем автограф. Практически сразу «Хуракан» был продан на аукционе, а все деньги пошли на благотворительность. Однако его история на этом не закончилась. Дело в том, что автомобиль стал призом в благотворительной лотерее от онлайн-платформы Omaze. Неизвестно, кто купил автомобиль на аукционе и поспешил от него отказаться в пользу добрых дел, однако, сейчас выиграть его может каждый. Достаточно сделать определенный взнос. Кстати, система придумана интересно – каждый взнос равен определенному количеству баллов, и чем выше будет взнос, тем больше шансов на выигрыш.