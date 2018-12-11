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11 дек 2018

Пресвятой Lamborghini

Пресвятой Lamborghini

Пожертвуй десять евро и получи Lamborghini. Нет, это не рекламная акция, проводимая при поддержке церкви, а настоящий автомобильный аукцион. Однако божественный дух здесь присутствует

Предметом аукциона является Lamborghini Huracan, который был подарен концерном Папе Римскому в ноябре прошлого года. Автомобиль был уникальным, и если под капотом у него установили традиционный мотор - V10 объемом 5,2 литра и мощностью в 610 лошадиных сил, то  дизайн суперкара являлся единственным в своем роде, так как автомобиль был декорирован в цветах Ватикана.

Собственно, понтифик  благословил автомобиль и оставил на нем автограф. Практически сразу «Хуракан»  был продан на аукционе, а все деньги пошли на благотворительность. Однако его история на этом не закончилась. Дело в том, что автомобиль стал призом в благотворительной лотерее от онлайн-платформы Omaze. Неизвестно, кто купил автомобиль на аукционе и поспешил от  него отказаться в пользу добрых дел, однако, сейчас выиграть его может каждый. Достаточно сделать  определенный взнос. Кстати, система придумана интересно – каждый взнос равен определенному количеству баллов, и чем выше будет взнос, тем больше шансов на выигрыш.

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motor, За Рулем

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