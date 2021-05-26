Швейцарцы хотят выкупить Lamborghini

Швейцарская инвестиционная компания Quantum Group AG хочет выкупить у концерна Volkswagen подразделение Automobili Lamborghini . Столь важный актив оценили почти в восемь миллиардов рублей.

Надо сказать, что эта швейцарская фирма имеет с немецким концерном серьезную связь. Так, например, представляющий интересы компании господин Ри Старк является по совместительству соучредителем Piech Automotive. Ее два года назад основал Антон Пих, сын бывшего главы Volkswagen AG Фердинанда Пиха. К слову, семья Пих по прежнему владеет контрольным пакетом акций концерна Volkswagen Group.

Что касается условий продажи, то Quantum Group AG желает приобрести весь производственный комплекс и права на марку. Правда, после продажи будет заключен пятилетний производственный план, согласно которому, текущие модели Lamborghini будут производиться под патронажем Audi.