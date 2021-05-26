Автомобильный портал Motorpage
26 май 2021

Швейцарцы хотят выкупить Lamborghini

Швейцарцы хотят выкупить Lamborghini

Швейцарская инвестиционная компания Quantum Group AG хочет выкупить у концерна Volkswagen подразделение Automobili Lamborghini . Столь важный актив оценили почти в восемь миллиардов рублей.

Надо сказать, что эта швейцарская фирма имеет с немецким концерном серьезную связь.  Так, например, представляющий интересы компании господин Ри Старк является по совместительству соучредителем Piech Automotive. Ее два года назад основал Антон Пих, сын бывшего главы Volkswagen AG Фердинанда Пиха.  К слову, семья Пих по прежнему владеет контрольным пакетом акций концерна Volkswagen Group.

Что касается условий продажи, то Quantum Group AG желает приобрести весь производственный комплекс и права на марку. Правда, после продажи будет заключен пятилетний производственный план, согласно которому, текущие модели Lamborghini будут производиться под патронажем Audi.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini

В Lamborghini готовятся представить свой новый трековый спорткар

29 апреля 2021

В Lamborghini готовятся представить последний спорткар с V12

29 марта 2021

Lamborghini готовится выпустить три новинки

19 марта 2021

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

18 марта 2021
Lamborghini Urus (2019)

Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

23 декабря 2020

У Lamborghini появился уникальный родстер

16 декабря 2020

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 90 - land rover defender 90 (2020) «защитник вольности и прав» Тест драйв
26 мая 2021

Land Rover Defender 90
"«Защитник вольности и прав»"
Audi A4 - audi a4 (2020) интеллигент с бицепсами качка
Тест драйв
24 мая 2021

Audi A4
"Интеллигент с бицепсами качка"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace (2018) под клетчатым флагом
Тест драйв
21 мая 2021

Jaguar E-Pace
"Под клетчатым флагом"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 1 7