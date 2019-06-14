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14 июн 2019

Вседорожный Lamborghini Huracan станет серийным

Вседорожный Lamborghini Huracan станет серийным
Автор фото: фирма-производитель

В 2021 году с конвейера сойдут всего 500-1000 вседорожных суперкаров. Стоимость Lamborghini Huracan Sterrato составит 240 000 евро.

Сразу стоит сказать, что эти данные носят неофициальный характер, однако, решение о выводе модели на рынок принимается на высоком уровне.  По словам главного технического директора итальянской марки Маурицио Реджиани, запуск этой модели в серию, сможет принести компании прибыль. Он не исключает, что новинка будет собрана ограниченным тиражом. Детали кузова машины планируется отпечатать 3D-принтере. Для них используют новый сверхлегкий синтетический материал.

Напомним, что концепт внедорожного суперкара построен на базе Huracan Evo, однако позаимствовал некоторые детали и технические решения от кроссовера Urus. Новинка получила модернизированную подвеску с увеличенным на 47 мм дорожным просветом. У автомобиля уменьшелись свесы, кроме того, инженеры увеличили на 30 мм колею, а также применили 20-дюймовые колесные диски со специально разработанными вседорожными покрышками.



 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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