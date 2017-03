Мы привыкли к тому, что британцы консервативны. Привыкли к тому, что равно в пять часов у них принято пить чай. И еще к тому, что Land Rover Discovery год от года и от поколения к поколению практически не меняется. Но, вдруг, в британском королевстве что-то произошло и Land Rover представил миру новый Discovery. Увидеть, что перед нами совсем другой Discovery можно было еще в прошлом году на выставке в Париже. А понять и почувствовать это нам удалось только во время премьерного тест-драйва

«Но только я покинул глубины подсознанья,

Как новая волна* меня накрыла с головой…»

К. Кинчев «Меломан»

Даже самые оптимистичные футурологи понимают, что до мыслящих механизмов нам еще как до планеты Ка-Пекс вприсядку. Может быть, это и к лучшему: будь наши автомобили разумными, представляете, какой рефлексией страдали бы некоторые из них? Взять, к примеру, новый Land Rover Discovery. Справился бы он с таким грузом ответственности, который на него возлагает имя и происхождение? Кто знает, душа автомобиля – потемки. Если, конечно, она в нем вообще присутствует. А, вот, его создатели справились, проявив при этом смелость, и даже, пожалуй, решимость – решимость перелистнуть страницу и начать новую главу в истории Discovery. Глядя на выставленные в рядок все пять поколений легендарного внедорожника, понимаешь, что размеренная и неспешная эволюция, которую так ценят британцы, кончилась. Дизайнеры долго собирались (предыдущие весьма схожие Discovery 3 и 4 продержались на конвейере более 12 лет), осторожничали и наконец-то решились.

*Новая волна — музыкальное направление; этим термином обозначают новые формы рок-музыки, возникшие в 80-х годах прошлого века и стилистически порвавшие с предыдущими жанрами рока.

Так чем же, спросите, новый Discovery отличается от своего предшественника? Всем. Прежним, как когда-то очень любили писать журналисты, осталось только имя. Это не тот случай, когда под видом «all new» нам подсовывают автомобиль с новыми фарами и бамперами. Кузов Discovery 5 целиком спроектирован «с чистого листа». Начиная от силового каркаса и заканчивая самыми мелкими шильниками и декоративными решеточками. И все это из алюминия! Ну, или почти все. Разработчики утверждают, что 85% кузова нового Discovery изготовлено из легкого «аэрокосмического» сплава. Причем, не только алюминиевого, но даже магниевого – из него сделана, например, рамка радиатора. Таким образом инженерам удалось сэкономить почти полтонны веса без ущерба для жесткости конструкции. Представители Land Rover с гордостью утверждают, что нынешний Discovery не только самый легкий, но еще и самый прочный за всю историю модели.

Они, понятное дело, утверждают, а нам интересно проверить. Прямо здесь и сейчас. Поэтому, едва только получив ключи от тестового «Диско», мы тут же отъехали за угол и вскарабкались передним колесом на лежавший на обочине валун. Еще, еще, давай, давай! Есть, висит! Классическое диагональное вывешивание – беда даже для многих рамных автомобилей. При этом незамысловатом испытании у них что-то там поскрипываеНат и пощелкивает внутри. А в совсем уж клинических случаях перестают открываться двери. На моей памяти когда-то этим страдал и наш редакционный Discovery 1. В новом Discovery тихо. Двери открываются и закрываются без малейшего усилия. Все пять, в том числе и задняя, которая сделана не из металла, а из какого-то композитного пластика. В пресс-релизе написано, что это самая большая композитная деталь, которую когда-либо производили на заводе land Rover в Соллихале.

Кстати, здесь задняя дверь цельная, а не раскрывающаяся на верхнюю и нижнюю половинку, как на модели прошлого поколения. Ассиметричную линию раздела, за долгие годы ставшую фамильной чертой всех «Диско», имитирует характерная выштамповка, номерной знак в которой располагается не по центру, а со смещением. Спешу утешить всех почитателей Discovery, привыкших пользоваться нижней частью двери как удобным откидным столиком или скамейкой: здесь, не смотря ни на что, такая возможность тоже осталась. Но только вниз теперь откидывается не часть двери, а специальная полка в багажнике. Она тоже достаточно крепкая, заявлено, что допустимая нагрузка на нее составляет аж 300 кг. Я не смог удержаться от соблазна, чтобы со своими 100+ не попрыгать на ней. Даже не хрустнула!

Словом, убедились – все крепко и надежно. А заодно, вывесив машину, рассмотрели и подрамники, на которых крепится силовой агрегат и подвеска. Они, в отличии от всего остального кузова, не алюминиевые, а стальные, и в этом, оказывается, тоже есть свой смысл. Во-первых, при тех же значениях прочности они получаются компактнее, и это позволяет сделать днище машины практически плоским, что очень неплохо на бездорожье. А во-вторых, сталь значительно лучше, чем алюминий гасит паразитные колебания и вибрации. Благодаря этому в автомобиле становится тише. Даже не просто тише, а совсем-совсем тихо! Это первое, что поразило меня, когда мы выехали на дорогу. На ровном асфальте и при неспешном темпе движения, создается полное ощущение, что едешь на… электромобиле. В салон не проникает ни звука. Слышен только слабый шелест резины. Так и подмывает лишний раз бросить взгляд на тахометр: а заведен ли мотор? Заведен. Но, чтобы услышать его, надо вдавить педаль акселератора в пол. И это, обратите внимание, на дизеле!

На первом этапе продаж новый land Rover Discovery будет доступен в России только с трехлитровыми шестицилиндровыми двигателями. Бензин или дизель, на выбор. Мощность первого – 340 л.с., второго – 258 л.с., соответственно. Оба они сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической КПП, других вариантов нет и не будет. Кстати говоря, предыдущая версия Discovery в принципе могла оснащаться «механикой», но в нашей стране такие модификации уже не продавались.

Я, кажется, еще не сказал, что первой на тест нам досталась машина с трехлитровым дизелем TdV6 мощностью 258 л.с. Первое время в России помимо этого двигателя будет доступна еще и 340-сильная бензиновая «шестерка», но о ней мы поговорим чуть позже. А, вот, четырехцилиндровых моторов, ради возможности использования, которых, собственно говоря, и затевалось масштабное облегчение всей конструкции Discovery, у нас не будет. По крайней мере, пока. Сложно сказать, по какой причине. То ли, предприятиДля того, чтобыю банально не хватает мощностей, чтобы обеспечить новыми двигателями всех желающих. То ли, российский офис Land Rover просто не хочет начинать продажи долгожданной новинки с самых ее доступных модификаций. А, скорее всего, и то, и другое.

Итак, мы едем на автомобиле с дизельной «шестеркой» под капотом. Ни характерных звуков, ни характерных «дизельных» вибраций нет и в помине. Двигатель уверенно тянет с самых низов – максимальный крутящий момент (ровно 600 Нм) он выдает уже с 1750 об/мин. Восьмиступенчатый автомат от ZF неслышно перебирает передачи. Едем аккуратно. Даже чересчур аккуратно – премьерный тест-драйв Discovery 5 почему-то было решено проводить в Америке, а здесь за превышение скорости можно запросто угодить за решетку. Но вот, как только дорога раскрывается до горизонта и в зоне видимости не наблюдается ни одной подозрительной машины, я решаюсь на обгон неспешно плетущегося впереди кемпера. Право слово, надоело мне смотреть на наклейку «Trump & Putin – stolen selection» на его заднем бампере. Педаль в пол и… И? Кажется, что сейчас на проекционном дисплее, транслирующем прямо на лобовое стекло показания спидометра и навигатора, появится любимое виндоузовское предупреждение: Are you sure you want to replace this file? Да, уверен, еще как уверен, и поскорее, пожалуйста!

На самом деле, никакая надпись, конечно же, не появляется – это, все же, не компьютер, а автомобиль, хотя и здорово компьютеризированный – не зря же сами англичане зовут его «Digital Discovery». Но подумать о том, где тут может находиться клавиша Enter, успеваешь. И только потом машина выстреливает вперед. Хотя, нет, не выстреливает, а просто начинает разгоняться. Что-то не похоже на 600 Нм! Куда они дели такую прорву крутящего момента? Если взять ситуацию в свои руки и подрулевым лепестком принудительно перещелкнуть пару, а то и тройку передач вниз, разгон идет куда веселее. Начинаешь верить в паспортные 7-8 секунд до первой «сотни». Исходя из этого можно предположить, что «виноват» в таком поведении скорее не мотор, а трансмиссия, настроенная на максимально экономичную и экологичную эксплуатацию. Уж не калифорнийский ли вариант исполнения нам подсунули?

За счет широкого применения в структуре кузова алюминиевых и магниевых сплавов новый Discovery весит всего 2080 кг. Он на 20% легче своего предшественника, что позволило инженерам использовать более экономичные четырехцилиндровые двигатели. Еще одно достоинство нового кузова, это практически идеальная развесовка автомобиля по осям – 50:50. Благодаря этому Discovery 5 управляется заметно лучше модели прошлого поколения.

Не понятно. А представители Land Rover таких деталей не уточняют. Даже наоборот, предупреждают, что машины предсерийные и заранее извиняются за возможные мелкие огрехи. Что ж, извинения принимаются. К тому же, из возможных «огрехов» лично я заметил только излишнюю задумчивость автомата и заедающие кнопки открывания бардачков. Их тут, кстати, много. Бардачков, разумеется, а не кнопок. Самые неожиданные из них нашлись под сдвижными вперед подстаканниками и под откидной панелью управления «климатом». Последний – вещь, словно специально под пистолет проектировали! И всегда под рукой и при досмотре вряд ли найдут, особенно, если кнопка открывания будет заедать по-прежнему.

Впрочем, ствол в новом Discovery, пожалуй, неуместен. Не про то эта машина. Не на ту аудиторию рассчитывали ее создатели. Именно поэтому в объемистом подлокотнике предусмотрено место сразу для… четырех iPad. Увидев это, я сразу вспомнил диалог между семейством Бейнсов и Мартином МакФлаем из моего любимого «Back to the Future»:

- Do you have a television?

- Well, yeah. You know we have two of them…

- Oh, honey, he's teasing you. Nobody has two television sets!

И правда, кому нужны сразу четыре iPad? У проектировщиков салона Discovery 5 есть ответ на этот вопрос. Большому семейству, нужны. Мама, папа, много я – не дружная семья. Каждый со своим планшетом. Когда кто-то из родителей озвереет, он может отобрать у детей все гаджеты и сложить их, с глаз долой, в подлокотник. Пусть мучаются без интернета, который щедро раздает всем желающим штатный бортовой роутер. Правда, развлечений хватит и без них. Штатная мультимедийная система Incontrol Touch Pro умеет петь песни, рассказывать сказки и показывать фильмы сразу на четырех экранах. Два из них вмонтированы в подголовники передних кресел и видны пассажирам второго ряда, а еще два находятся по центру передней консоли. Точнее, физически там один дисплей, но водитель и передний пассажир могут видеть на нем разную картинку. Рискуют заскучать без своих «айпадов» лишь пассажиры третьего ряда сидений.

Третий ряд кресел здесь не опция, а стандартное оснащение всех без исключения версий автомобиля. Да, Disciovery 5 бывает только семиместным. Причем, полноценно семиместным! Места на третьем ряду сидений здесь даже больше чем, например, в каком-нибудь Tahoe. Ногам не тесно, места над головой хватает, сидеть удобно. Вот, только забираться туда, не очень… Зато по старой лендроверовской традиции все кресла расположены амфитеатром. Это значит, что второй ряд сидений установлен чуть выше первого, а третий – выше второго. Благодаря этому, все находящиеся в машине пассажиры могут видеть переднюю панель и лобовое стекло. На моделях предыдущего поколения крыша была сделана с ярко выраженной ступенькой, чтобы обеспечить больше пространства над головами сидящих сзади. Здесь такая ступенька тоже есть, но совсем небольшая и снаружи практически незаметная. Понятно – боролись за лучшую аэродинамику. У нового Discovery коэффициент CD равняется н0,33. Вам это о чем-то говорит? Нет? Расслабьтесь, мало кто знает, что он означает. Просто это на целых 17% лучше, чем было у Discovery 4.

Для того, чтобы создать уникальную интеллектуальную систему складывания сидений Intellegent Seat Fold разработчикам пришлось написать, протестировать и отладить более 23 000 строк компьютерного кода. Работа была проделана титаническая. Зато теперь для владельцев Discovery доступна 21 конфигурация салона. Все пять кресел второго и третьего ряда можно полностью сложить за 14 секунд. Причем, сделать это можно даже находясь вне машины. Например, со своего мобильного телефона, используя фирменное приложение.

Но вернемся к сиденьям. Для семейного автомобиля, а именно так прежде всего позиционируется новинка, это важно. Их можно складывать и раскладывать в бесчисленное количество комбинаций, в зависимости от того, что и кого вы собираетесь перевезти. Делается это все при помощи электроники. Складываются подголовники, перемещаются взад-вперед подушки, ложатся и поднимаются спинки… Все это происходит под легкое жужжание электроприводов, управлять которыми можно как с экрана на центральной консоли, так и со специального пульта, вмонтированного в стенку багажника. Можно даже со своего мобильного телефона, но для этого на него придется установить специальное приложение. Наверное, это действительно здорово, дать команду сложить ненужные тебе кресла еще из дому, а когда спустишься к машине с сумками, уже все будет готово. Даже ставить их на землю не придется – для открывания багажника вовсе не обязательно искать ключи в кармане, достаточно просто элегантно махнуть ногой где-то под задним бампером.

До чего техника дошла! Инженеры land Rover рассказывают, что их уникальная система складывания кресел обладает некими зачатками искусственного интеллекта – электроника, мол, сама поймет, что на каком-то сидении что-то лежит и его нельзя складывать, чтобы не раздавить поклажу или не сбросить ее на пол. Представляю, как будут удивляться ваши соседи, увидев, что в припаркованной около дома машине сами по себе начинают двигаться кресла! Это, пожалуй, будет даже покруче дистанционного запуска двигателя.

Боюсь, что дочитав до этого места немногочисленные настоящие джиперы уже успели расстроиться, сочтя, что Discovery из бескомпромиссного покорителя бездорожья превратился в очередной семейный минивэн. Поспешу их утешить – это не так! Внедорожные качества Discovery 5 вовсе не были принесены в жертву «умным» креслам и многочисленным розеткам для «айпадов». Подвеска тут, естественно, полностью независимая, практически полностью позаимствованная у нового Range Rover и очень длинноходная. Даже более длинноходная, чем была на старом «Диско». Артикуляция колес – 50 см! С геометрией тоже полный порядок. Передний угол съезда – 34 градуса, задний – 30. А про клиренс стоит поговорить отдельно.

Заявленное значение, которым очень гордятся представители компании Land Rover, 283 мм. Это, понятно, максимум. Причем, для машины с пневмоподвеской, которая входит в число опций, и которую настоятельно рекомендуется заказать, если вы намереваетесь штурмовать серьезное бездорожье. Переведя пневматику во «внедорожный режим», машину можно приподнять на 75 мм (как раз до заявленных 283 мм). Но если скорость вашего движения превысит 50 км/ч, она сама автоматически «присядет» на 35 мм. Несложно посчитать, что дорожный просвет при этом составит примерно 248 мм. Клиренс автоматически уменьшается и на трассе. Как только стрелка спидометра преодолеет отметку 105 км/ч, кузов опустится на 13 мм. Кажется, мелочь? Но это повышает устойчивость машины и позволяет снизить коэффициент лобового сопротивления на 2%. Кстати. Чуть не забыл сказать, что заявленная глубина преодолеваемого брода для Discovery 5 – 900 мм. Почти метр! Если я не ошибаюсь, то у предшественника она была меньше.

Новый Land Rover Discovery рассчитан на буксировку трейлера массой до 3 500 кг. А для того, чтобы водителю было проще с ним управляться, автомобиль оснащен системой Tow Assist, позволяющей легко припарковать прицеп при движении задним ходов. Для этого водителю надо ориентироваться по дисплею, на который транслируется картинка с камеры заднего вида , а вместо руля вращать колесико Terrain Response, направляя прицеп по нужной ему траектории. Подруливать машина будет самостоятельно.

Дорожный просвет базовых версий, оснащенных обычной традиционной подвеской, не превышает 220 мм для переднего моста и 228 – для заднего. Это значение указано в технической спецификации, и проверить его у нас не было никакой возможности. Все, предоставленные для теста автомобили были на «пневматике». Мало того, они еще были и с продвинутым вариантом трансмиссии. Да, да, теперь и тут могут быть варианты. Самый простой, так называемая «Single-speed Transmission», лишен раздатки с понижающей передачей. И на нем используется иной межосевой дифференциал, который по умолчанию передает 42% крутящего момента на переднюю ось и, соответственно, 58% на заднюю. При пробуксовке еще до 20% момента может перераспределиться на передние или задние колеса, имеющие лучшее сцепление с поверхностью. Физическая блокировка межколесных дифференциалов в данном случае не предусмотрена. Они имитируется тормозными механизмами, «поджимающими», в случае необходимости, буксующее колесо.

А что? По нынешним временам, когда 90% владельцев внедорожников вовсе не съезжают с асфальта, вполне себе приемлемый вариант. Поездить на такой машине мне не довелось, у нас все было «по максимуму». Но можно предположить, что на практике автомобиль с «односкоростной» трансмиссией будет демонстрировать породистое слабо выраженное заднеприводное поведение. Проходимость тоже должна быть на уровне. Для семейного минивэна, даже более чем! Но мы-то говорим о Discovery! О внедорожнике-легенде, об иконе для джиперов всего мира… Для них land Rover предлагает продвинутую «Twin-speed Transmission». Здесь уже все по-взрослому: раздатка с пониженной передачей и возможность принудительной блокировки как межосевого, так и заднего межколесного дифференциала. За этот процесс отвечают специальные муфты с электронным управлением. И работают они уже иначе. Во-первых, по умолчанию крутящий момент поровну делится между осями. А во-вторых, при необходимости. Все 100% тяги можно передать на передние или задние колеса.

Испытать весь этот арсенал нам предложили на специально подобранных внедорожных участках. Первый из них, честно говоря, меня не особо вдохновил. Простите за банальность, но это было примерно то, по чему «мужики на Жигулях проезжают». Ну, может быть и не на Жигулях, колея для них, пожалуй, все же была глубоковата, но на чем-нибудь более-менее простецком. Ни для кого не стало сюрпризом, что Discovery преодолел все это играючи. Не потребовалось даже выбирать какой-либо специальный режим работы системы All-Terrain Response. За глаза хватило и автоматического режима, который здесь задействован по умолчанию. Думаю, что он будет уместен как минимум в 90% случаях. Дело в том, что на новом «Диско» используется система Terrain Response тоже нового второго поколения, которая сама мониторит состояние дорожного покрытия и автоматически подстраивается под текущие дорожные условия. Переключающую режимы шайбу, за которую я временами по привычке хватался, крутить не надо, достаточно один раз нажать на нее и убедиться, что горит лампочка «Auto».

Самые проблемные, на мой взгляд, участки, где дорога раскисла и превратилась в вязкий пластилин, организаторы заранее обнесли ленточками и флажками. А кое-где, для верности, поставили еще и маршалов, показывающих, куда ехать не стоит. Такая осторожность понятна – все наши автомобили были обуты в стандартную, более «шоссейную», чем внедорожную резину, на которой в тяжелой грязи делать нечего. Когда протектор забьется глиной и напрочь потеряет все свои сцепные свойства, не поможет даже самая продвинутая трансмиссия. Сюрприз поджидал нас чуть дальше.

Интересная опция: «умный» браслет Activity Key позволяет оставить ключи в машине и запереть ее снаружи, если вы, например, идете на пляж или в фитнес зал. Браслет полностью водонепроницам и выдерживает температуры от -40 до +85 С. А для того, чтобы открыть автомобиль, достаточно поднести Activity Key к букве D на крышке багажника. Безопасность, как утверждают, на высоте – радиус действия встроенного в браслет транспондера всего пара-тройка сантиметров.

Очередной внедорожный участок оказался уже вовсе не шуточным: каменистые холмы, постепенно переходящие в самые натуральные песчаные дюны – это уже серьезно. И для машины, и для ее водителя. Шины приспустили, пневмоподвеску привели в самое высокое состояние, перешли на пониженный ряд передач, шайбой Terrain Response выбрали режим камни и поползли. Поползли медленно, то и дело оскальзываясь на отполированных дождями и ветрами валунах. Вот, это уже серьезно! Инструктор советует задействовать систему All-Terrain Progress Control – это такой, своего рода, внедорожный круиз контроль, он позволят водителю сосредоточиться непосредственно на выборе оптимальной траектории и на рулении, а машина сама ползет с постоянной скоростью. Не тормозя и не разгоняясь. Причем, как вверх, так и вниз по крутому склону. Очень удобно!

К этому времени мы уже успели поменяться с коллегами и пересесть с дизельной машины на бензиновую. Под капотом у нее, напомню, трехлитровая шестерка мощностью 340 л.с. На трассе она ведет себя заметно бодрее дизельной версии. И набор скорости явно веселее, и задумчивости нет и в помине. Хотя, если верить официальным цифрам, то разница в динамике у бензиновой и дизельной модификаций не столь критична: ровно одна секунда – 7,1 с. против 8,1 до «сотни». Но в данном случае, дело вовсе не в динамике, карабкаясь по скользким валунам скорее ощущаешь нехватку крутящего момента, чем мощности. У «дизельных» коллег как-то все получается ловчее... До поры, до времени.

Камни сменяются песком – переводим Terrain Response в режим «Sand» и приоритеты меняются. Здесь уже надо аккуратнее работать с педалью газа и излишек момента на колесах может привести к тому, что машина закопается. Идти за лопатой не хочется, поэтому еду вдумчиво и регулярно поглядываю на экран, расположенный на центральной консоли. На нем наглядно отображаются режимы работы трансмиссии. В «песочном» режиме и на пониженной передаче оба дифференциала у меня заблокированы. Но на редких ровных участках межосевая блокировка ненадолго размыкается, чтобы вновь замкнуться, как только машина пойдет вверх или вниз по склону. Понятно, в первом случае надо больше тяги, а во втором требуется обеспечить максимально эффективное торможение двигателем. Муфта в заднем межколесном дифференциале просыпается, когда меняется траектория движения. Повернул руль – блокировка разомкнулась. Поставил колеса прямо – вновь замкнулась. Что ж, все понятно и логично.

Эдакий автомобильный серфинг по песчаным дюнам – упражнение хорошее. Главное, наглядное. Оно напрочь разбивает сомнения во внедорожных способностях нового «Диско». Даже у самых отчаянных скептиков. Думаю, что уже никто из присутствовавших лично на тех песках не рискнет назвать новый Discovery семейным минивэном. Он едет, а значит и легенда продолжается.

* * *

В классической музыке есть такой художественный прием, который называется «ложный финал». Воспользуюсь и я им. Частенько, после прочтения очередного материала, посвященного той или иной новинке, к автору подходят друзья и знакомые с вопросом, а стоит ли покупать этот автомобиль? Обычно это ставит в тупик. Вы же все прочитали! Неужели не понятно? Оказывается, не всегда. То ли плохо писал, то ли плохо читали. Поэтому, дабы избежать подобных недоразумений, сформулирую свою мысль в максимально доступной форме: покупать Discovery 5 стоит. Он ни в чем не уступит своему легендарному предшественнику. Ни в практичности, ни в комфорте, ни в проходимости. Если пункт за пунктом дотошно анализировать его технические характеристики и потребительские качества, то везде вы увидите прогресс. Где-то меньше, где-то больше, но везде.

Да, шероховатости тоже присутствуют. Лично мне не понравилось, как работает ассистирующая водителю электроника. Система автоматического удержания в полосе временами теряет даже вполне четкую разметку, потом спохватывается и чересчур резко возвращает автомобиль в свой ряд. Активный круиз контроль порой задумывается и непозволительно, опять же на мой взгляд, резко тормозит перед остановившемся впереди автомобилем. После этого мы даже не стали проверять, как работает система автоматического экстренного торможения перед пешеходом. Желающих не нашлось. Поэтому будем надеяться, что она работает.

А может быть я зря наговариваю напраслину, и это все шероховатости конкретных предсерийных экземпляров? Очень может быть, что и так. Тогда, тем более надо брать. Но только один совет: прежде чем вносить за машину задаток, посмотрите на нее живьем. Желательно с разных ракурсов. Просто походите вокруг. Вспомните, как выглядел старый Discovery… Вас ничего не смущает? Нет? Тогда милости прошу в кассу. Впрочем, как свидетельствует статистика, на момент написания этого материала, более 20.000 человек по всему миру уже внесли деньги за новый «Диско», видев его прежде лишь на картинках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAND ROVER DISCOVERY 5 ГАБАРИТЫ, ММ 4970 x 2073 x 1846 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2923 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 12,7 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 610/1030/1410 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2080-2298 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, дизель V6, бензин РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2993 2995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 258 при 3750 об/мин 340 при 6500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 600 при 1750 об/мин 450 при 3500 об/мин ПРИВОД полный полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст. автомат 8-ст. автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 209 215 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,1 7,1 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,2 10,9 ОБЪЕМ БАКА, Л 89 89