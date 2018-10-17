Середина лета, а тут валит мокрый снег. Каменистая тропа с острыми валунами с каждой минутой становится все менее проходимой, колеса начинают соскальзывать, и автомобиль ведет вбок. Еще несколько сантиметров – и мы рухнем с обрыва… Но нет, экспедиция по Киргизии на Land Rover Discovery продолжается

Солнце на высоте более 2000 м над уровнем моря жарит так, что обгореть можно за несколько минут. Особенно страдают кончики ушей – кожа облезает с кровью. А когда поднимаешься выше 3000 м, при отсутствии ветра пекло стоит, словно находишься на пляже тропического острова, притом что температура воздуха падает сразу до 10 градусов. Из-за такого солнца местные кочевники имеют коричневый цвет лица. Понятно также, почему у них узкие глаза. Ведь смотреть на окружающие красоты при ярком свете можно лишь через темные очки – особенно на снежные вершины, слепящие не хуже сварочного аппарата. А у кочевников-то темных очков нет…

Ездовая часть нашей экспедиции заняла пять дней, за которые было пройдено около 2 тыс. км по дорогам и бездорожью Киргизии. Вместе с внедорожниками Land Rover Discovery мы штурмовали каменистые горные склоны, преодолевали броды и глотали пыль местных грунтовок. А когда путь пролегал через природную дамбу, мы чуть не сорвались в обрыв. Впрочем, об этом я расскажу чуть позже.

Жемчужина в горах

Побывать в Киргизии и не посетить Иссык-Куль – значит, не увидеть одну из главных красот этой страны. Водоем находится на высоте 1609 м над уровнем моря, с запада на восток тянется на 182 км, а с севера на юг – на 58. Озеро на севере и юге обрамлено высокими горами, даже летом на многих пиках лежит снег. С побережья открываются виды сказочной красоты. От Бишкека, откуда стартовала наша экспедиция, до Иссык-Куля чуть меньше 200 км.

Дороги в Киргизии делятся на два типа: построенные местными дорожниками и китайцами. Все, что сделано представителями Поднебесной, имеет отличное покрытие, а то, что «наваяли» местные, больше похоже на полигон для бомбометания. Китайцы укладывают основные магистрали, в число которых входит и трасса до Иссык-Куля. Шоссе сначала идет через Чуйскую долину, потом вьется по живописному Боомскому ущелью и, наконец, приводит к прибрежному поселку Балыкчы. Мы сворачиваем левее, чтобы проехать вдоль северного побережья Иссык-Куля.

Китайцы сейчас делают дорогу вокруг озера, но работы только начались, поэтому после пары десятков километров ремонта мы попадаем на тот самый полигон для бомбометания. Местные ползут здесь с черепашьей скоростью на стареньких, «убитых» иномарках: особой популярностью здесь почему-то пользуются Audi 100 1980-х годов выпуска, известные у нас как «сигары», или «селедки». Land Rover среди них – будто инопланетянин.

Кстати, модель нового поколения заметно прибавила по части управляемости на асфальте по сравнению с предшественником. И потому на шоссе с хорошим покрытием не едешь, а отдыхаешь, удобно устроившись в великолепном кресле и наслаждаясь отличной курсовой устойчивостью автомобиля, а также надежным поведением его в поворотах. А на разбитом асфальте пневматическая подвеска внедорожника успешно глотает ямы и выбоины, позволяя держать скорость в два-три раза выше, чем остальным участникам дорожного движения.

Дорога в облака

Переночевав в окрестностях города Каракол, бывшего Пржевальска, продолжаем огибать озеро, двигаясь уже по его южной стороне. Пржевальском город был назван, понятно, в честь знаменитого путешественника Н.М. Пржевальского, похороненного в этих краях. Южный берег Иссык-Куля мне нравится больше, потому что курортов здесь практически нет и природа выглядит нетронутой. По-хорошему, в этих краях остановиться бы на несколько дней, посмотреть живописные ущелья. Но нам надо ехать дальше.

Около прибрежного поселка Тосор прощаемся с Иссык-Кулем и сворачиваем на юг, в горы, – будем штурмовать перевал с одноименным поселку названием. Сначала все идет как по маслу, а при взгляде назад открываются великолепные виды на горы, между которыми виднеется водная гладь озера. С ростом высоты грунтовка превращается в каменистую тропу. Камни очень острые, и скорость падает до пешеходной. Пропороть здесь шину и заниматься заменой колеса нет никакого желания, потому что температура падает до нуля и начинает сыпать снежная крупа. Видимость уменьшается до нескольких метров. Если бы не задние противотуманные фонари идущего впереди Discovery, показывающие направление движения, было бы совсем туго.

Высотомер показывает 3982 м – мы на вершине перевала. Делаем короткую остановку. Спрыгиваю с подножки внедорожника и… начинаю задыхаться. Слегка кружится и побаливает голова. Врач экспедиции говорит, что это первые симптомы горной болезни. Впрочем, нестрашно, сейчас поедем вниз.

Дальнейший путь до города Нарын показался легкой прогулкой. Но и на перевале Тосор основной проблемой был мой собственный страх, а никак не возможности британского автомобиля, который справился с каменистой дорогой играючи. Ходы подвески у Discovery кажутся бесконечными, что позволяет ему переваливаться через огромные валуны без отрыва колес от поверхности. Только на самых сложных участках я включал режим «камни» фирменной системы Terrain Response вместе с понижающей передачей – в этом режиме лучше дозируется тяга на низких скоростях.

Озеро, которого… нет

После ночевки в Нарыне отправляемся еще дальше на юг – к китайской границе. Там, среди гор, на высоте 3500 м над уровнем моря находится бирюзовое озеро Кель-Суу, образованное естественной дамбой много тысяч лет назад. Добираться от Нарына пришлось несколько часов, причем из-за статуса приграничной территории разрешение проехать туда нужно получать заранее.

Мы уже не первый день едем по Киргизии, и, что удивительно, пейзажи практически не повторяются. На пути возникают зеленые горы с остроконечными тянь-шаньскими елями и голые скалы со снегом на вершинах, альпийские луга с растущими на них эдельвейсами и выжженные солнцем долины с марсианским ландшафтом, широкие безмятежные реки, бурные мутные потоки и высохшие русла.

Вот наконец и дамба. Нам надо забраться на нее и съехать с обратной стороны – естественно, на автомобилях. Дорога вроде есть – ею иногда пользуются геологи, но в реальности двигаться приходится по груде разнокалиберных камней, которые становятся неслабым испытанием для Discovery на геометрическую проходимость. Перегибы рельефа такие, что кажется, будто внедорожник сейчас сядет на «брюхо». Но каким-то непонятным образом Land Rover умудряется проехать, даже не пощекотав себе «пузико». Забираемся на вершину, а там…

Там, где должно быть озеро, мы видим голое глинистое дно. В этом году осадков выпало мало, и водоем, который питается горными реками, просто не наполнился. Зато мы сможем поездить по его дну! Потихонечку спускаемся вниз, движемся по глине около километра вглубь высохшего озера, и вдруг небо затягивает тучами. Прямо над головой грохочет гром и начинает сыпать мокрый снег. Глина практически моментально становится очень скользкой. Мы подрываемся обратно, пока дно водоема не раскисло совсем. Протектор шин тут же забивается, и внедорожники начинают вальсировать, словно фигуристы на катке. Впрочем, благодаря продвинутой системе управления полным приводом Land Rover успешно справился даже с таким коварным покрытием. А после этого нам предстоял обратный путь через дамбу, о чем шла речь в начале этого рассказа…

Внедорожник остановился, встав под углом к дороге (если это можно назвать дорогой), и… завис «кормой» над обрывом. Пренеприятнейшая ситуация! Отстегиваем ремни безопасности, чтобы, в случае чего, можно было быстро покинуть автомобиль. Ставлю колеса прямо, включаю пониженную передачу и потихоньку отпускаю педаль тормоза. Внедорожник медленно ползет вперед и выбирается из опасной ловушки. Дальше еду с утроенной осторожностью. В общем, если по пути на озеро мы преодолели дамбу минут за двадцать, то обратно ехали почти час.

Это была самая дальняя точка путешествия. Отсюда мы двинулись по направлению к Бишкеку, но совсем другим путем. Снова поднимались на перевалы и спускались в ущелья и в который раз удивлялись разнообразию ландшафтов. А во время ночевки на озере Сон-Куль, что на горном плато высотой 3000 м, созерцали небо с мириадами звезд. Кстати, горная болезнь меня больше не беспокоила, кончики ушей зажили, а цвет лица стал почти таким же, как у местных кочевников. Адаптировался.

Помог же адаптироваться, разумеется, Land Rover Discovery. Без него подобное путешествие вряд ли смогло бы состояться. Потому что, как ни крути, это один из самых универсальных автомобилей в мире, позволяющий передвигаться по дорогам и бездорожью с высочайшим комфортом. Надеюсь, наше путешествие с ним было не последним.