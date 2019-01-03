Во время путешествия на Land Rover Discovery по Памирскому тракту особого бездорожья не встретилось. Но, пожалуй, это был наиболее сложный маршрут из всех прошедших экспедиций в рамках проектов «Открывая Россию» и «Время новых открытий»

В горах я не впервые. Вот даже сосем недавно состоялась экспедиция Land Rover по Киргизии, где мы покоряли высоту почти 4000 м над уровнем моря, да и раньше я ездил по горным районам разных стран. Словом, кое-какое представление о высоте имею и с горной болезнью встречаться приходилось. Но сейчас, после перевала Ак-Байтал на высоте 4655 м, все не так, как раньше. Я за рулем, а в глазах темнеет от подскочившего давления. Инструктор, находящийся в автомобиле, то и дело дает подышать из баллона с чистым кислородом, да и сам к нему прикладывается. Но облегчения не наступает, по крайней мере у меня. Чувствую, как кровь пульсирует в висках, глазами больно двигать, как при сильнейшем гриппе, а жажда такая, словно три дня провел в пустыне без воды. И вдруг вдобавок ко всему начинается сильнейшее головокружение на грани потери сознания. Срочно надо останавливаться. Кажется, за рулем я больше не ездок…

Река Пяндж и столица Памира

А начиналось все довольно прозаично. Новенький Boeing 737-900 авиакомпании Somon Air доставил нас в Душанбе, откуда мы отправились в путешествие по Памирскому тракту. За четыре дня предстояло проехать по маршруту Душанбе – Калаи-Хумб – Хорог – Мургаб – Ош. То есть заканчивалась экспедиция уже в Киргизии.

Душанбе, надо сказать, город идеально чистый – улицы тут метут с пяти утра. И не только метут, но и моют. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что и за пределами столицы, даже в самых бедных кишлаках, тоже идеальная чистота. Люди при этом очень гостеприимные. А представители местной автоинспекции и вовсе нашему «каравану» честь отдавали.

Первый пункт автопробега – город Калаи-Хумб, откуда Памирский тракт пойдет вдоль реки Пяндж, являющейся природной границей с Афганистаном. Дорога от Душанбе большей частью отличная, движение спокойное. Land Rover Discovery в новом поколении стал значительно лучше вести себя на асфальте, поэтому за рулем фактически отдыхаешь, наслаждаясь великолепной курсовой устойчивостью и четкими реакциями на управляющие действия. Пневмоподвеске в таких «тепличных» условиях трудиться почти не приходится – внедорожник словно парит над немногочисленными дорожными изъянами.

Но, чтобы жизнь медом не казалась, сворачиваем на старую дорогу, которая ведет через перевал Хабуработ высотой 3720 м. Здесь уже «пневме» приходится стараться, чтобы нейтрализовать удары на каменистой грунтовке. Впрочем, комфорт передвижения от этого не ухудшился. Растительность быстро заканчивается, и пейзаж становится первобытно суровым – одни голые скалы. Появляется снег. Land Rover легко взбирается на перевал, не показывая никаких признаков кислородного голодания, чего не скажешь о людях. Стоило мне спрыгнуть с подножки внедорожника на вершине перевала, как появилась одышка, а сердце учащенно забилось. Благо на высоте были недолго и после спуска все пришло в норму.

Следующий участок маршрута Калаи-Хумб – Хорог проходит, как уже говорилось, вдоль Пянджа. Река течет по горному ущелью, на противоположном берегу видны афганские поселения – местные жители ведут свой размеренный быт. Никакой колючей проволоки, хоть плыви на другой берег. Но делать это ни в коем случае нельзя – граница охраняется скрытыми постами. Да и обычных патрулей хватает – часто видны группы пограничников, идущих вдоль реки.

Дорога грунтовая – то яма, то канава, то острые камни. Временами путь сужается из-за постоянных оползней и обвалов, которые едва успевают расчищать. Периодически встречаются фуры, направляющиеся в Китай или обратно. Движутся они практически ползком. Как водители управляются с ними на такой дороге, ума не приложу.

Местные жители передвигаются в основном на старых «Крузаках» с дисками минимально возможного диаметра и резиной максимально высокого профиля. У наших «британцев» колеса для этих мест, мягко говоря, неподходящие – 20-дюймовые, и у шин, соответственно, профиль далеко не внедорожный. Хотя это не мешает поддерживать достаточно высокую скорость без ущерба для комфорта. А все благодаря… Правильно, пневматической подвеске, уверенно гасящей удары от разнокалиберных неровностей.

Вот наконец и Хорог, носящий неофициальное название столицы Памира. Населенный пункт расположен на высоте 2200 м над уровнем моря. Это транзитная точка для путешествующих по Памиру и по совместительству важный региональный центр торговли, образования и туризма. Здесь тоже все стерильно чисто, и отсюда наш путь лежит на север.

Все выше, и выше…

Сразу после Хорога высота начинает расти, причем быстро: буквально за час она увеличилась почти вдвое – высотомер показал, что мы преодолели отметку 4000 м. Вот здесь нехватку кислорода чувствует и автомобиль – в узких «шпильках» серпантина приходится вручную задействовать вторую передачу, так как в «автоматическом» режиме трансмиссии тяги явно не хватает. Но я чувствую себя гораздо хуже, чем Discovery: уже не только тяжело дышать, но и голова, кажется, превратилась в чугунный котел. Это означает, что мы поднялись на Памир!

Движемся по безжизненному горному плато на высоте примерно 3600–4000 м над уровнем моря. Практически равнина, на которой тут и там вздымаются снежные горные пики. Растительности нет, кругом лишь камни и сыпучий грунт. Наверное, так выглядела Земля, когда людей на ней еще не было. Собственно, и сейчас здесь homo sapiens не наблюдается, кроме нас, конечно. От просторов и расстояний захватывает дух.

После обеда быстро темнеет, окрестности затягивает облаками, словно молоком. Начинает идти снег. Памирский тракт в этой местности, на удивление, пытается сохранить «человеческий» облик. На дороге довольно ровный асфальт, хотя попадаются и разбитые участки. Правда, очень скоро все засыпает снегом так, что становится трудно распознать направление движения. Скорость падает, но Discovery продолжает методично прокладывать курс, играючи справляясь со снежными переметами. Поселок Мургаб мы проезжаем уже в кромешной темноте.

Мургаб, расположенный на высоте более 3600 м над уровнем моря, носит звание самого высокогорного поселения на территории бывшего СССР. Климат здесь весьма специфический – летом 40 °C, зимой –50 °. Хорошо, что мы едем осенью и за бортом чуть ниже нуля. Общественный транспорт сюда не добирается: уехать можно только на попутке или на военном вертолете. Наши телефоны в последний раз на территории Таджикистана ловят сеть (об Интернете не стоит и мечтать), и через несколько километров от поселка начинается нескончаемый «поиск сети». Мы поднимаемся еще на пару сотен метров, и на высоте около 3800 м останавливаемся на ночлег в полевом лагере.

Я выхожу из автомобиля, и через минуту тело пробивает страшный озноб, будто у меня температура под сорок. Очень хочется пить. Аппетит отсутствует полностью. Экспедицию сопровождает врач, он сразу распознает симптомы «горняшки» и командует вернуться в машину, включить печку посильнее и пить больше воды. В течение следующих нескольких часов я из внедорожника не выходил, находясь на грани реальности и сна, тщетно пытаясь отвязаться от бредовых мыслей. Полегчало только под утро, которое встретило нас ярчайшим солн­цем и безоблачным небом.

Чувствую себя вроде неплохо, поэтому принимаю решение сесть за руль. Двигаться, правда, приходится словно в замедленном кино, потому что любое более-менее резкое движение «бьет» в голову так, что темнеет в глазах. Впрочем, на водительском кресле Land Rover мне гораздо легче. Сегодня нам предстоит подняться на Ак-Байтал (4655 м), являющийся одним из самых высоких перевалов в мире, по которым проходят автомобильные дороги.

В окрестностях высшей точки лежит плотный снег, но всесезонные шины, установленные на Discovery, уверенно «гребут», даже не требуя использования «внедорожных» режимов автомобиля. Но двигателю «дышать» явно тяжело – выше второй передачи подниматься смысла нет. Несмотря на это, тяги хватает для уверенного движения. Делаем короткую остановку на вершине перевала и начинаем спуск. Правда, ненамного, до 3900 м, где сверкает водная гладь потрясающего по красоте озера Каракуль, обрамленного снежными пиками гор шеститысячников.

Вот тут-то меня и накрыл второй приступ горной болезни, о котором шла речь в начале рассказа. С дороги я не улетел, но пришлось делать остановку и дальше ехать пассажиром, заодно приняв таблетку от давления. Так что красоты озера я созерцал в полуобморочном состоянии. В роли сомнамбулы прошел границу с Киргизией и сквозь боль в висках на спуске с Памира пытался отыскать среди гор семикилометровый бывший пик Ленина (теперь он носит имя Абу Али ибн-Сины). Не нашел. Оказалось, чтобы его увидеть, надо ехать на запад около 20 км. Но мы движемся на юг, в долину, где раскинулся киргизский город Ош. Собственно, отпустило меня только там.

Последние двое суток пути мне сейчас кажутся сном. Еще ни одна экспедиция не давалась с таким трудом, но тем выше ее значимость для меня. Что же касается Land Rover Discovery, то ему, как обычно, все нипочем. Внедорожник уверенно справился с разбитыми дорогами Памира, и даже разреженный воздух не смог помешать работе его турбодизеля. Ну а мне почему-то хочется вернуться туда снова. Наверное, первого раза не хватило…