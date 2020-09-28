Автобиография - это небольшой рассказ о себе, который позволяет узнать основную информацию о человеке. В линейке Range Rover есть "автобиографическая" модель, вернее одна из ее версий получила такое название - Autobiography. Ее представили в 1993 году на автосалоне в Лондоне, а со следующего года начали продавать настоящим ценителям марки, начав со скромного объема из 25 автомобилей. Покупатели этих Range Rover тогда получили возможность включить в свою автомобильную биографию владение подлинным эксклюзивом. Ведь в тот период они, заказывая классический английский внедорожник в версии Autobiography, могли выбирать из практически неограниченного количества вариантов отделки салона и цветов кузова

С тех пор прошло чуть более четверти века и у нас на тесте как раз он, только современный - Range Rover Autobiography - с битурбированным 8-цилиндровым дизельным двигателем объемом 4.4 литра.

У каждой модели автомобиля есть формула, набор сущностей, к которому можно ее свести. В этом смысле Рейндж Ровер для меня равно солидность, плюс аристократизм, плюс порода. Комплектация Autobiography добавляет в формулу уникальность и самоощущение владельца. Глядя на Рейндж Ровер, я подумал бы, что некто хочет полностью закрыться в нем от людей, как в замке, окруженном черными стенами, через которые не пробивается свет.

Именно такое ощущение возникает, когда смотришь на окрашенные в черный цвет не только кузов, но и радиаторную решетку и даже надписи "Range Rover" на крышке капота и двери багажника.

Но в этом и заключается изначальная идея создания версии Autobiography. Автобиография - она у каждого своя. Поэтому при желании создать машину под свои запросы - прежде всего стилистические, - смело выбираем эту комплектацию и смело конфигурируем.

В нашем случае, как результат, получаем не просто черный цвет кузова, а окраску, так называемым, ультраметалликом Ligurian Black с матовым покрытием. Правда, желание водить Range Rover именно такого цвета прибавит дополнительные 548 600 рублей к финальной цене.

Внешне картину довершают 22-дюймовые черные колесные диски с девятью сдвоенными спицами и глянцевой окраской Gloss Black. На этом фоне как-то даже неожиданно смотрится небольшое вкрапление не черного цвета - серые тормозные суппорты с анодированным покрытием и надписью Land Rover.

Когда усаживаешься в водительское кресло, сразу понимаешь, что самым главным элементом, который отвечает здесь за роскошь, являются сиденья. Они не только регулируются в 24 направлениях, но и, при необходимости, помогут полностью расслабиться, ведь в них есть функция массажа.

Гипотетический владелец нашего тестового автомобиля заказал себе интерьер Ebony/Vintage Tan, что, в нашем случае, означает отделку сидений полуанилиновой кожей приятного оранжево-персикового цвета. Кстати, сейчас все больше автопроизводителей делают особый акцент на том, что в отделке ими используется именно полуанилиновая кожа. И это неспроста. Приставка "полу" привносит, вроде бы, оттенок какой-то неполноценности по сравнению с, собственно, анилиновой кожей. На самом деле главное преимущество полуанилиновой кожи в том, что она проходит обработку, при которой на нее наносится тонкий защитный слой, препятствующий загрязнениям. Да, она выглядит менее натуральной, чем кожа без такой обработки, но ее практичность - она менее склонна к выцветанию, впитыванию влаги и окрашиванию - перевешивает некоторую "неестественность".

На центральных консоли и туннеле также не обошлось без черного цвета. В отличие от кузова, вставки здесь, именуемые Grand Black Lacquer, не матовые, а глянцевые, с эффектом "рояльный лак". На мой взгляд, на фоне всего остального, они несколько простят салон. Впрочем, за эту опцию не надо доплачивать. Вкус, конечно, дело тонкое, а главное - сугубо личное, но я бы предпочел вставки с текстурой дерева, типа Shadow Wallnut. Кстати, тоже без доплаты.

Если за роскошь в интерьере отвечают удобно настраиваемые сиденья, высококлассная обивка, металлические и глянцевые вставки на торпедо и центральной консоли, то управление и контроль, не считая руля, полностью переданы мультимедийной системе Touch Pro Duo. Range Rover стал второй - после Velar - моделью, где водитель получил возможность настраивать практически все параметры при помощи двух 10-дюймовых сенсорных экранов, размещенных по центру салона.

При этом, нижний экран зафиксирован, а верхний может быть повернут на определенный угол для более удобного считывания информации водителем. С помощью первого можно пользоваться целым набором функций - тут и управление климат-контролем, и настройка положения сидений.

Настраивать все основные параметры и системы под свои требования в Рейндж Ровере и, правда, удобно. Привычка пользоваться смартфонами дает о себе знать - к использованию сенсорных дисплеев также быстро привыкаешь, благо скорость отклика и разрешение здесь отличные. Несмотря на интуитивно-понятную организацию информации, разделов в системе много. Поэтому сложности у меня вызвало запоминание "пути" к управлению той или иной функцией. Думаю, что при более длительной эксплуатации - не в режиме теста, как в моем случае - владелец "Автобиографии" через некоторое время освоится с этим, уж, по крайней мере, с теми несколькими основными функциями, которые ему будут особенно часто нужны.

Двумя дисплеями, даже сенсорными, сейчас никого не удивишь. Четырьмя - уже можно попробовать. В Range Rover непосредственно передо мной еще два экрана. Один в виде 12-дюймовой виртуальной приборной панели, а другой чуть повыше, где ему и положено быть, проекционный, нового поколения.

При движении отмечаю, что показания с "лобового стекла" хорошо считываются и полностью попадают в поле моего зрения, чего в некоторых других моделях мне, с моим немаленьким ростом, не удавалось добиться, как бы я ни старался настраивать сиденье. Там часть показаний попросту "срезалась". Проекционный дисплей несет вспомогательную функцию, тем не менее, на него можно вывести довольно много информации: и рекомендации от навигации, и настройки адаптивного круиз-контроля, и выбранную передачу, и распознанные дорожные знаки, и, само собой, текущую скорость. По желанию его вообще можно отключить.

Что я и делаю, так как мне вполне хватает цифровой приборной панели, вид которой можно настроить по своему усмотрению. Разумеется в рамках нескольких предустановленных вариантов. В отличие от аналоговых приборок говорить о "читаемости" в данном случае не приходится, так как такой проблемы в принципе не существует. Высокое разрешение обеспечивает четкую "картинку".

Хотя для вывода на приборную панель разнообразной информации подходит и дисплей на центральной консоли, проще и удобнее воспользоваться для этого рулем, вернее сенсорно-тактильными переключателями, которые на нем расположены. Кстати, дизайн рулевого колеса Рейндж Ровер не спутаешь ни с каким другим. И главным отличительным и характерным элементом здесь, как раз, и являются эти переключатели, собранные в оригинальные по конфигурации блоки на его спицах.

В движении от автомобиля премиальной марки ожидаешь ощущения "защиты" от внешнего мира и его суеты. Подтверждаю, что Range Rover по шумоизоляции теперь занимает в моем личном рейтинге одну из топовых позиций. Ограждают водителя и пассажиров от назойливых шумов и звуков снаружи, помимо всего прочего, стекла в 6 мм толщиной.

"Виртуальный" владелец тестируемого мной автомобиля явно не меломан. Его выбор пал на среднюю в линейке музыкальную систему Meridian с усилителем мощностью 825 Вт. Это означает, что звук транслируется через 19 динамиков и двухканальный сабвуфер. Самая мощная из доступных систем удваивает количество Ватт до 1700 и имеет уже 29 динамиков. Так уж совпало, что я тоже вполне могу довольствоваться тем объемным звучанием, которое имеется в наличии. Возможно, все дело в моем невзыскательном слухе.

А вот пакет опций здесь установлен самый дорогой из всех. Driver Assist включает в себя максимум систем, помогающих водителю. На самом деле, он состоит из двух других, Drive Pro и Park Pro, которые можно заказать и по отдельности. Покупая такой автомобиль, я бы не разменивался и предпочел все и сразу. Из большого списка электронных помощников, наиболее востребованным во время тест-драйва, в моем случае, стали адаптивный круиз-контроль и, учитывая немаленькие габариты Range Rover, система камер кругового обзора.

Для пятиметрового автомобиля массой в две с половиной тонны оптимально подходят все из предлагаемых для него на выбор четырех моторов. В зависимости от запросов и предпочтений покупателя каждый из них оптимален по-своему. Отличительной чертой установленного на нашем автомобиле дизельного двигателя SDV6 является его крутящий момент в 740 Нм. Это самый высокий показатель по сравнению с остальными тремя: еще одним 3-литровым дизельным, гибридной силовой установкой и даже 5-литровым бензиновым V8.

Не удивительно, что динамика тестируемого автомобиля впечатляет. Вообще, двигатель имеет хорошую репутацию. Поэтому немного жаль было недавно услышать, что появились планы изъять его из моторной линейки. Помимо того, что эта шестицилиндровая восьмерка мощно ускоряет наш Рейндж Ровер с 0 до 100 км/ч всего за 7.3 секунды, разгон получается ровным. Во многом благодаря 8-ступенчатой, адаптирующейся к индивидуальному стилю вождения, АКПП ZF.

Можно долго описывать дизайн, используемые материалы и прочие, не спорю, важные моменты, формирующие образ премиального автомобиля, особенно в случае с такой версией как Autobiography. Но понятно, что все, в конце концов, сводится к тому, как он едет.

В движении на трассе, да и в городе, я, в который раз, убедился в чем главное отличие Рейндж Ровер. При том, что все автомобили этого класса едут прекрасно, "англичанин" демонстрирует более рафинированную управляемость. Очевидно, что для этого нужно применять передовые технологии, и они здесь есть. Когда отмечал для себя стабильное поведение машины на высоких скоростях, припоминал, что это заслуга системы динамической стабилизации. Она контролирует крен кузова при проезде по неровным поверхностям - привет от внедорожного наследия Land Rover, - но она же и минимизирует крены кузова при прохождении поворотов. Прибавим сюда адаптивное управление подвеской системой Adaptive Dynamics, которая контролирует движение автомобиля 500 раз в секунду и снижает возникающие крены, регулируя амортизаторы.

При поворотах чувствуется, как весь этот комплекс включается в работу и отрабатывает на твердую "пятерку". Благодаря чему Рейндж цепко держит траекторию и не кренится. Конечно, учитывая его немаленькие габариты и массу, речь не идет о сколько-нибудь скоростном прохождении поворотов. Однако, что называется, для езды в обычном и динамичном городском режиме - устойчивости более чем хватает.

В довершение к рассказу про управляемость не забуду упомянуть и эффективный электроусилитель руля. Его чувствительность к переменам скорости помогает управлять большим внедорожником. Рулевое колесо становиться "сверхлегким" при парковке и значительно "тяжелеет" на высоких скоростях.

Объем и вес автомобиля не ощущается ни при разгоне, ни при торможении.

Подвеска скрадывает практически любые изъяны дорожного покрытия и это несмотря на довольно таки низкопрофильные шины, установленные на тестовый Рейндж Ровер.

Range Rover - это ведь одновременно и Land Rover, а значит он полностью готов к сложным бездорожным условиям. Но как же не хотелось его в них испытывать! И я не стал. Дело в том, что сама технология или система Terrain Response 2 и ее возможности уже довольно подробно исследованы и испытаны вне дорог. Эта электронная система, функция которой распределять крутящий момент между всеми колесами для движения по бездорожью на низких скоростях, была перенастроена для улучшения управляемости. Впрочем, включать разные режимы Terrain Response иногда придется и в условиях города, например, в сложных зимних условиях или на грунтовках.

Подводя черту под тестом Range Rover Autobiography и суммируя все свои впечатления, могу сказать, что, по моему мнению, этот автомобиль был задуман и создан с единственной целью. Отделить его водителя и пассажиров от большинства раздражающих и стрессовых факторов окружающего мира.

Если бы автомобиль, который был у меня на тесте, мог написать свою автобиографию, что бы мы там прочли? Родился и вырос среди элиты, воспитан в английских традициях, получил высшее техническое образование, закален в условиях жесткой конкуренции, всегда нацелен на победу... Побывавший у нас на тесте Range Rover Autobiography этому, пожалуй, соответствует.

Технические характеристики Land Rover Range Rover Autobiography ГАБАРИТЫ, ММ 5000 х 2220 x 1869 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2922 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220-297 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2570 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, дизельный, битурбо РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 4367 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 339/3500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 740/1750-2250 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 8-ступенчатая, автоматическая ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, л 707 / 1694 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 217 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 7,3 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ 8,4 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 86