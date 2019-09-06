Баварцы вторгаются в новый для себя сегмент, пытаясь навязать собственные правила игры.

Этот BMW X7 столь велик, что на его фоне теряется даже Lexus LX, а Range Rover и вовсе кажется компактным автомобилем. Одни огромные «ноздри» решетки радиатора чего стоят. Вживую, кстати, они смотрятся органичнее, чем на фото. В целом же «баварец» выглядит очень грозно – сразу хочется уступить дорогу, даже если ему не мешаешь. Lexus LX, получивший при рестайлинге более агрессивную переднюю часть кузова, тоже внушает уважение. Ну а Range Rover здесь самый элегантный – у английского «аристократа» великолепные пропорции, чего не скажешь об остальных участниках нашего сравнения.

BMW X7 продается в России с тремя силовыми агрегатами, причем два из них турбодизельные: оба 6-цилиндровые, имеют объем 3 л, но развивают разную мощность – 249 и 400 л.с. Потому что один вариант оснащен одной турбиной, а другой – сразу четырьмя! Бензиновый мотор тоже 6-цилиндровый 3-литровый, с одной турбиной, развивает 340 л.с. У всех модификаций полный привод, 8-диапазонный «автомат» и пневматическая подвеска. Диапазон цен на базовые комплектации – от 5 930 000 до 7 620 000 рублей.

Японский внедорожник имеет у нас две ипостаси – бензиновую и дизельную. Дизельная модификация оснащена 4,5-литровым турбо­двигателем V8 мощностью 272 л.с. За нее просят от 6 411 000 рублей. Бензиновый вариант несет под капотом 5,7-литровую атмосферную «восьмерку» с отдачей 367 л.с. и предлагается от 6 861 000 рублей. Полный привод и 8-диапазонный «автомат» есть у обеих модификаций. Подвеска регулируемая, гидравлическая, хотя почему-то многие называют ее пневматической или гидропневматической, притом что «пневмы» там нет в принципе.

«Англичанин» на российском рынке предлагается аж в девяти вариантах мощности – от 249 до 565 л.с. В линейке турбодизели и бензиновые наддувные агрегаты с шестью и восемью цилиндрами, а также гибрид с «четверкой» и электромотором. Словом, на любой вкус и кошелек, знакомиться же с ними лучше на официальном сайте марки. Скажем лишь, что «вилка» цен на начальные комплектации находится в диапазоне 7 127 000–12 039 000 рублей. А есть ведь еще и длиннобазные модификации, которые дороже. Все версии оснащаются полным приводом, пневмоподвеской и тоже 8-диапазонным «автоматом».

Словом, Range Rover, как и подобает представителю высшего света, в нашем сравнении самый дорогой, поэтому мы взяли на тест наиболее доступную модификацию с 249-сильным турбодизелем, цены на которую начинаются с 7 127 000 рублей. За честь Lexus борется 367-сильная бензиновая версия LX 570 (от 6 861 000 рублей). От BMW выступает вариант с 3-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с., цены на который начинаются с 6 100 000 рублей.

Цена не имеет значения

Несмотря на то что BMW X7 здесь самый доступный, по качеству отделки салона он обходит соперников. В первую очередь это касается внимания к деталям и их подгонки. Зазоры маленькие, а рычажки-кнопочки смотрятся дорого, даже если выполнены без металлического напыления. Зато яхтенный дизайн интерьера Range Rover мы признаем самым уютным, кожа и дерево в нем выглядят наиболее натурально. А какой здесь запах кожи! Вот только клавиши и регуляторы на центральной консоли смотрятся простовато, особенно это заметно на контрасте с остальными элементами салона. Lexus LX на фоне соперников воспринимается неоднозначно: дело в том, что отделка у него «контрастная» – богатые материалы соседствуют с недорогим пластиком. Впрочем, могу предположить, что это сделано специально, ведь внедорожник в принципе выполнен в брутальном, мужественном стиле.

Вот и «мультимедийка» этого «японца» не претендует на подиумы хай-тека – джойстик на центральном тоннеле, являющийся аналогом компьютерной мыши и управляю­щий курсором на экране, очень чувствительный, отчего периодически промахиваешься мимо нужного пункта меню. На этом фоне интерфейс Range Rover – сама простота: два сенсорных экрана с логичным управлением и отличной графикой. Но BMW предлагает совершенно иной уровень взаимодействия водителя с автомобилем. В баварском кроссовере можно пользоваться удобным джойстиком либо сенсорным экраном, да и голосовое управление здесь самое продвинутое. Отметим также лучшее на фоне соперников меню, функцию управления жестами и самый крупный монитор с наиболее детализированной графикой.

Геометрия посадки не вызывает нареканий ни у кого из конкурентов, хотя сиденья совершенно разные. Так, наибольшее количество регулировок кресла, включая наклон верхней части спинки, предлагает «немец», так что удобно устроиться в нем смогут люди самой разной комплекции. В Range Rover сиденья мягче, но профиль не хуже, поэтому удобная посадка подбирается в два счета, да и сидишь в английском автомобиле по королевски – выше всех. Сиденья же «японца» широкие и мягкие, больше похожи на домашние кресла.

Теперь проверим, у кого самый просторный второй ряд сидений. И здесь нет равных BMW X7. Так, перед коленями 180-сантиметрового пассажира, настроившего переднее кресло для себя, остается около 25 см свободного пространства. Это значит, что места для ног в Х7 больше, чем в представительских седанах со стандартной колесной базой (хотя и меньше, чем в их длиннобазных версиях). В Lexus тоже очень просторно – перед коленями пассажиров лишь на пяток сантиметров меньше места, чем у «баварца», в то время как Range Rover по пространству для ног на 5 см теснее, нежели японская модель.

Впрочем, «англичанин» предлагается и в длиннобазной версии, где места на втором ряду аж на 20 см больше. К тому же можно выбрать раздельные кресла с множеством регулировок (с любой колесной базой). Правда, стоить такой вариант будет еще дороже – и он явно выходит за рамки этого сравнения. Однако и у нашего Range Rover задний диван чрезвычайно удобен. Профиль сидений BMW не столь удачен: «баварец» тоже может оснащаться раздельными креслами, но их смысл в том, чтобы обеспечить удобный проход на третий ряд. Нам больше понравился цельный диван, как у нашего тестового экземпляра, поскольку у раздельных кресел чересчур узкие подлокотники. Диван же Lexus хорош тем, что позволяет легко разместиться троим пассажирам, в то время как соперники, несмотря на номинальное наличие трех мест, явно намекают, что второй ряд желательно использовать лишь для двоих. Регулировки спинок есть у всех троих, как и раздельный климат-контроль на втором ряду. При этом в X7 есть третий ряд сидений. Взрослый там вряд ли будет доволен, а вот детям – раздолье.

Зато по части перевозки багажа однозначный лидер – Lexus. Пространства в нем – вагон и маленькая тележка. Чтобы получить приличный объем отсека в BMW, нужно сложить третий ряд сидений. Важно, что у всех троих можно подвинуть второй ряд кресел вперед или вообще сложить. Правда, у «немца» и «британца» он складывается только при наличии трехместных диванов – раздельные двухместные варианты этого не позволяют. У Lexus LX запасное колесо по-внедорожному подвешено под днищем, в то время как у конкурентов оно находится под полом, причем у «баварца» – лишь узкая «докатка».

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Пожалуй, нет столь разных на ходу автомобилей, как наши соперники, каждый из которых проповедует собственную философию перемещения в пространстве. И это замечаешь уже с пуском двигателя. У BMW стрекочет бензиновая «шестерка», в Range Rover недовольно тарахтит 6-цилиндровый турбодизель, а под капотом Lexus солидно басит атмосферный бензиновый V8.

Первоначальная реакция педали акселератора при трогании с места у японского внедорожника очень резвая – такой прыти явно не ожидаешь. Затем реакции становятся более гладкими, разгон ровный и довольно интенсивный, хотя чувствуется, что LX – самый тяжелый автомобиль в тесте. «Автомат» переключается мягко, внедорожник плавно разгоняется и плавно тормозит.

Руль у «японца» самый тяжелый, особенно на низких скоростях, с информативностью – порядок. На поворот баранки внедорожник отвечает степенно, с чувством собственного достоинства. При движении по автомагистрали Lexus совершенно игнорирует неровности и колейность, вселяя в водителя чувство уверенности. В крутых поворотах автомобиль диктует спокойный стиль езды, дескать, не пристало на большом внедорожнике носиться сломя голову. На нем нужно ездить с чувством, с толком, с расстановкой; суета – не для него.

Кстати, только Lexus LX среди наших соперников имеет рамную конструкцию, и это чувствуется по совершенно бесшумной работе подвески, которая растворяет в своих недрах всю дорожную мелочь. Но крупные неровности заставляют кузов вздрагивать (особенно к этому склонна задняя ось). Зато этот автомобиль, единственный из участников сравнительного теста, вселяет чувство полной безнаказанности на грунтовках, потому что довести до пробоя его шасси «танковой» энергоемкости, кажется, невозможно. Что касается шумо­изоляции, то ветер здесь на скорости слышен, а вот шины – нет.

В BMW X7 кажется, что сел в «легковушку». С места он трогается не так ретиво, как «японец», но реакции на подачу топлива быстрые независимо от скорости, «автомат» молниеносно меняет передачи, а тормоза обес­печивают мертвую хватку. Разгон, которому вторит боевой звук мотора, здесь самый резвый, и хочется ехать быстро. Ведь даже без опционных активных стабилизаторов «баварец» моментально отвечает на действия информативным рулем, кстати самым острым в тесте (чуть меньше двух с половиной оборотов от упора до упора), и почти не кренится в виражах. Огромные габариты автомобиля совершенно не мешают активной езде. А какой «держак» на крутых виражах без капли недостаточной поворачиваемости! По прямой кроссовер летит стрелой, и лишь колейность сбивает его с курса.

Подвеска у баварского кроссовера самая плотная на фоне соперников, при этом на асфальте она успешно гасит неровности любого калибра, кроме мелочи, которая ощущается из-за огромных 22-дюймовых «катков» с «дубовой» резиной типа runflat. Колеса бы ему поменьше да «ранфлеты» выкинуть, и плавность хода должна стать близкой к идеалу. На втором ряду комфорт не хуже, чем спереди. Шумоизоляция отличная в плане аэродинамики и защиты от внешних звуков, но шины слышны в BMW сильнее, чем в салонах соперников.

Турбодизель Range Rover плавен и бесшумен. Звук работы мотора можно различить лишь на высоких оборотах при выключенной музыке. Разгон по паспорту уступает соперникам по тесту, но по ощущениям (за счет быстрых реакций на нажатие педали «газа») бодрый. Тормоза тоже эффективны, хотя педаль настроена и не так резко, как в X7. Рулевое управление не слишком острое, но информативное и точное. На управляющие действия «англичанин» реагирует быстро и при этом плавно. Крены заметны, но они не достигают пугающей величины. Словом, быст­рой езде Range Rover не противится, хотя ее и не поощряет. Курсовая устойчивость на высокой скорости отличная, однако заметна легкая реакция на колейность.

Плавность хода великолепна. Подвеска английского внедорожника мягко покачивает седоков на волнах, уверенно справляется с кочками и ямами. Задняя ось работает чуть жестче, чем передняя, но не настолько, чтобы пассажиры второго ряда чувствовали дискомфорт. Словом, по этому параметру Range Rover в нашем тесте лидер, причем независимо от того, по асфальту в нем ехать или по грунтовой дороге, потому что энергоемкость здесь тоже хороша благодаря огромным ходам подвески. Изоляция от аэродинамических шумов не хуже, чем в BMW, но шины слышны меньше, хотя и сильнее, чем в салоне Lexus.

Вне дорог за звание лидера борются Range Rover и Lexus LX, в то время как у BMW X7 попросту страшно повредить агрессивный М-обвес. Хотя нельзя сказать, что он на грунте беспомощен: пневмоподвеска может обеспечить достаточный клиренс, а электронные системы успешно имитируют блокировки дифференциалов. То есть, если приспичит, «баварец» с бездорожьем справится.

По части электронных ассистентов в лидеры выходит BMW X7: он следит за всем и вся, оберегая водителя от ошибок. Впрочем, нужно понимать, что этот автомобиль – самый новый среди трех соперников. Два других выпускаются уже не первый год, и очевидно, что по оснащенности новейшими системами, которые развиваются семимильными шагами, они «баварцу» объективно уступают.

По итогам теста мы назовем Range Rover наиболее универсальным. BMW X7, верный приоритетам бренда, станет выбором любителей активной езды и, как ни парадоксально, тех, кому нужен большой семейный автомобиль (его вместимость больше конкурентов). Наконец, Lexus LX никому не уступит свою нишу – по надежности он превосходит соперников на голову. И только он дает непередаваемое ощущение передвижения на танке, что для многих остается одним из важнейших качеств при выборе автомобиля.



Технические характеристики BMW X7 xDrive40i Габариты, мм 5151х2000х1805 Колесная база, мм 3105 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 221 Объем багажника, л 326 Снаряженная масса, кг 2395 Тип двигателя L6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2998 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5500–6500 Макс. момент, Нм/об/мин 450/1500–5200 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 275/50 R20 Макс. скорость, км/ч 245 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,1 Расход топлива (средний), л/100 км 9,5 Объем бака, л 83

Технические характеристики Lexus LX 570 Габариты, мм 5065х1980х1910 Колесная база, мм 2850 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 225 Объем багажника, л 701 Снаряженная масса, кг 2585 Тип двигателя V8, бензиновый Рабочий объем, см³ 5663 Макс. мощность, л.с./об/мин 367/5600 Макс. момент, Нм/об/мин 530/3200 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 285/60 R18 Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 Расход топлива (средний), л/100 км 14,4 Объем бака, л 93

Технические характеристики Range Rover TDV6 Габариты, мм 5000х1983х1852 Колесная база, мм 2922 Диаметр разворота, м 12,3 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 550 Снаряженная масса, кг 2241 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3500–4250 Макс. момент, Нм/об/мин 600/2000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 275/55 R19 Макс. скорость, км/ч 209 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,0 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 86

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.