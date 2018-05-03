Несмотря на «похолодание» в российско-британских отношениях, обновленные Range Rover и Range Rover Sport 2018-го модельного года вовсю готовятся к прибытию на наш рынок. В частности, в продаже появится первая в истории компании гибридная модификация Range Rover PHEV с суммарной мощностью силовой установки 400 л. с.

На плацу дворца герцогов Мальборо в английском Бленхайме выставлена, как на парад, целая шеренга новых «Рейндж Роверов». Несмотря на значительный контраст трехсотлетнего сооружения в стиле вычурного английского барокко и обтекаемого, обточенного произведения новейшего автомобильного дизайна, эти автомобили смотрятся здесь как нельзя более уместно. Большим «кораблям» – высокий статус, а как иначе?

История и современность

Каждый из «кораблей» покоряет роскошью внутренней отделки. Заметны и внешние изменения: новая фальшрадиаторная решетка с «дверцей», под которой скрывается гнездо для подзарядки бортовой батареи от электросети. Вообще, это целый пульт с индикаторами заряда, причем, не боящийся воды: внедорожник способен преодолевать броды глубиной 90 см.

Еще немного об изменениях во внешности. Если вы сомневаетесь, какое поколение «Рейнджа» стоит перед вами, пересчитайте «жабры» на боковинах, их теперь по четыре, а раньше было по три. Это практически всё, то есть, флагман линейки остался на все сто процентов узнаваемым, но при этом чуть лучшим, чем предшественник.

Немного позже, вечером того же дня, нам удалось лицезреть машины двух поколений рядом друг с другом. Исторический первый «Рейндж», 1970-го года, соседствовал с представителем четвертого поколения в рестайлинге. Честно говоря, преемственность прослеживается слабо (судите по фото). Владельцы этих автомобилей считают иначе. Когда маркетологи интересовались у них, какие изменения они хотели бы видеть в своих внедорожниках, они отвечали: «Не нужно ничего менять, сделайте всё так же, только лучше!» Намёк на проблемы с качеством и надежностью? Думаю, вряд ли. Скорее, желание по-английски следовать старым добрым традициям.

Интерьеры этих машин в 70-е годы прошлого века, честно говоря, сильно напоминали салон вазовской «Нивы», рождавшейся в те же годы. Три двери. Гигантская кочерга рычга коробки передач. Третья дверь без внутренней обшивки – и это люкс?? Вот только сиденья пухлые, как кресла в гостиной, и отделаны светло-бежевой кожей. Говорят, они мягкие и удобные. Но со стороны кажется, будто они вообще не отсюда. То есть, о каком-либо дизайне, тем более, премиальном, речи почти что не шло. Особенно, если взглянуть на флагман 2018-го года.

Исторический «Рейндж» был выкрашен в желтовато-горчичный колер, такого давно нет у современных представителей топовой линейки. Почему? Ведь сегодня это трендовый цвет (загляните в магазин одежды Marks&Spenser и проверьте). Задал этот вопрос одному из ведущих специалистов Range Rover, Элизабет Хилл и та ответила неожиданно: «Я не хотела бы ездить на автомобиле желтого цвета». Ее Range Rover – черный, тестовые – серо-голубые, этот цвет называется Byron Blue.

Водитель модификации PHEV может использовать два режима движения. В режиме EV (Electric Vehicle) автомобиль движется только на электротяге, используя энергию аккумулятора. В параллельном гибридном режиме работа бензинового мотора сочетается с работой электрического. При этом, можно задать функцию «Сохранение» (SAVE), предохраняющую аккумулятор от разряда ниже определенного уровня, а также использовать систему предиктивной оптимизации энергии (PEO). Работая совместно с системой навигации, она помогает рассчитать маршрут до пункта назначения с учетом оптимального чередования бензиновой и электрической тяги для максимальной экономии топлива.

Интерьеры их тоже выполнены в бежевых тонах, только очень светлых. Прекрасно для люксового автомобиля, но для внедорожника... Хотя покупатель может выбрать один из нескольких вариантов цветовых сочетаний, кресла могут быть и черными. Труднее выбрать уровень роскоши пониже, он у всех версий очень высок. Мы начинаем знакомство с длиннобазными версиями, в них пространство для ног задних пассажиров на 188 мм больше, чем в варианте со стандартной базой. Впервые оказываюсь задним пассажиром в движении и, конечно, отмечаю высочайший комфорт. Оба задних кресла обладают массой электронастроек, отдельный моторчик «заведует» выдвижной площадкой для ног. Спинку можно отклонить назад для положения полулежа (40 градусов). Это, может быть. удобно, если вы хотите вздремнуть на ходу, но наблюдать проносящуюся за окнами добрую старую Англию труднее. Хочется сесть близко к вертикали, как за рулем. Но такого положения задняя спинка не достигает.

Центральный бокс-подлокотник сзади огромен, но это не стационарный объект, его можно поднять и получить среднее посадочное место. Шторка панорамной крыши имеет управление жестом, достаточно поднести руку, но только водительскую, ближе к пульту с кнопками на потолке. Задние пассажиры могут управлять шторкой, используя клавиши на дверях. Там же есть клавиши для «уборки» шторок с окон. В них, честно говоря, вообще нет большой необходимости: при ярком солнечном свете стекла затемняются автоматически, становятся слегка «шоколадными».

Перед пассажирами сзади закреплены экраны-планшеты с сенсорным управлением. Однако, усевшись за руль, понимаешь, что задние пассажиры в этом «Рейндж Ровере» – просто парии. Потому что перед водителем теперь три экрана, ничуть не худшего качества. Они такие же, как в новых моделях Jaguar – Touch Pro Duo. Два 10-дюймовых сенсорных экрана высокого разрешения расположены на центральной консоли. Верхний экран может быть слегка развернут в сторону водителя. Нижний дисплей заведует климат-контролем, электронастройками сидений, функцией массажа, а также мобильными приложениями подключенного смартфона. Приборная панель тоже представляет собой 12-дюймовый экран высокого разрешения. Есть еще и четвертый дисплей – проекционный, на ветровом стекле, тоже очень четкий и яркий. На него выводятся показатели скорости и подсказки навигационной системы.

Однако управление в новом Range Rover не только виртуальное (через экраны), но и физическое, то есть, кнопочное. К нему нам приходится прибегнуть практически сразу, поскольку тест начинается, хоть и в герцогском замке, но... на бездорожье.

Маленькое темное пятнышко

Такова особенность нынешней богатой Англии: чтобы содержать гигантские родовые поместья и платить огромные налоги на обширные угодья, требуется немало финансов, которых у потомков аристократических семейств частенько не хватает. Выручает возможность пускать на свои территории туристов и экскурсантов, позволять снимать кинофильмы, устраивать платную рыбалку и охоту, а также презентационные мероприятия, подобные нашему.

Естественно, мы движемся по строго обозначенному маршруту. Сначала катимся по пешеходным дорожкам, причем, беззвучно – в электрорежиме. Следуя американским законам (за океаном продается примерно треть продукции Range Rover), электромобили и гибриды не могут быть абсолютно бесшумными, они обязаны генерировать какой-то звук, который не позволял бы им незаметно подкрадываться к пешеходам, Судя по всему, те, снаружи, что-то слышат, потому что оборачиваются на нас. Мы в салоне не слышим ничего.

Гибридная модель Range Rover носит обозначение P400e, в нем зашифрована паспортная мощность силовой установки – 404 л. с. Они складываются из мощности бензинового двигателя Ingenium (300 л. с.) и электромотора (116 л. с.). Объединенный крутящий момент составляет 640 Нм. С таким «вооружением» этот лендлорд среди «Ленд Роверов» разгоняется с места до 100 км/ч за 6,8 с, способен развить 220 км/ч, выбрасывает не более 64 г СО2 на километр пути и расходует всего около 2,8 л бензина на 100 км.

Кое-что из этих фантастических данных мы проверим в дальнейшем, А пока должны удостовериться, что электромотор – не халявщик, а партнер на бездорожье, где, благодаря ему, появляется возможность более плавно и точно контролировать момент на колесах. Фактически, трансмиссия здесь может работать при одной только электрической тяге, и преодоление трудных участков станет... бесшумным? Как вы это себе представляете? Да, агрегаты могут «молчать», но широкие шины, так или иначе, будут с чавканьем месить грязь, так что до походки охотника-индейца в мокасинах даже новейшему «Рейнджу» далеко. Английские фазаны не разбегаются от него лишь потому, что не боятся людей: в поместье Мальборо их никто не обижает.

Итак, перед выездом на красивую зеленую лужайку мы кнопкой на центральной консоли включаем понижающую передачу и с помощью примененной на автомобиле системы Land Rover Terrain Response 2 активируем режим Grass Gravel Snow (трава – гравий – снег). Другие режимы предполагают лучшее сцепление на песке, в грязи/колее и по крупным камням, Отдельная система – Low Traction Launch – помогает увереннее, без проскальзывания, трогаться на скользких поверхностях: мокрой траве, рыхлом гравии или влажном снегу.

Но после относительно сухой травы весеннего английского газона мы трогаемся на поверхности, напоминающей сенд-траки: такими дырчатыми «плитами» выложен брод через один из прудов в имении Мальборо. Брод обозначен вешками, меж которыми мирно плавают утки. И тут мы поднимаем небольшую волну на новейшем «Рейндж Ровере»...

На Range Rover PHEV установлена тяговая аккумуляторная батарея суммарной емкостью 13,1 кВт*ч. Полностью зарядить ее можно за 2 ч 45 мин, если подключиться к специальному 32-амперному стенду. От домашней розетки батарея будет полностью заряжена примерно за 7,5 ч. Можно запрограммировать время начала зарядки от бытовой электросети с учетом наиболее выгодного тарифа (например, в ночное время). Мобильное приложение InControl Apps позволяет следить за процессом зарядки дистанционно.

Брод взят без проблем, они начинаются немного позже. По берегу идет глинистая колея, через некоторое время она подводит нас к глубокой яме, ныряет в нее и круто поднимается на противоположную сторону. Там стоит инструктор и жестами показывает: держите руль прямо! Мой коллега делает ошибку и вращает руль. Результат – внедорожник застревает на подъеме и беспомощно буксует. Приходится откатываться назад. Да, и такое возможно с всемогущим «Рейндж Ровером».

Во время этого подъема я попытался снять видео, и камера зафиксировала важный момент. Он виден на стоп-кадре: обратите внимание на темное пятно. Это след от переднего левого колеса, попытавшегося выехать из колеи. Виден и фрагмент колеса, оно слегка повернуто. На бездорожье же, при преодолении подобных препятствий, следует держать колеса прямо, иначе колесо упрется в край колеи и встретит сильное сопротивление. Повторное прохождение с прямо поставленным рулем дает эффект: мы – наверху.

На приборную панель и центральный дисплей Range Rover, как и раньше, можно вывести схему работы трансмиссии, в частности, степень блокировки центрального дифференциала и угол поворота управляемых колес. Возможно, я стал что-то забывать, но мне сейчас кажется, что прежде эта индикация была более наглядной. Теперь же угол поворота колес на экране выглядит невнятно. Или так он воспринимается с пассажирского места?

Подтверждаю: сидя за рулем, я удостоверился, что прямое положение колес на глине гарантирует возвращение в колею, которую автомобиль покинул. Только при этом надо еще и не спешить, наращивая обороты, а ювелирно дозировать тягу. Иначе при всех своих мыслимых и немыслимых возможностях мощный внедорожник будет совершенно излишне месить дорогущую землю герцогов Мальборо.

«Слалом» на дредноуте

Новый Range Rover практически не изменился в размерах. На английских дорогах общего пользования он воспринимается, как гигантский дредноут, маневрирующий в узком проливе. Да еще с немалой скоростью!

Вообще, он способен ускоряться с места до сотни меньше, чем за семь секунд, но, честно говоря, даже при резких разгонах особого «огня» никто из нас не почувствовал, и это вызвало легкое разочарование. В абсолютных цифрах роскошный внедорожник быстр, по ощущениям же, он невероятно «тяжелый на подъем». Хотя заявлено, что многие его системы при обновлении потеряли в весе, в частности, кузов благодаря алюминиевой конструкции, полегчал на 39 процентов по сравнению со стальным.

Для любителей ураганной мощности предназначена модификация Range Rover SVAutobiography Dynamic, оснащенная бензиновой V-образной «восьмеркой» с нагнетателем, развивающей 525 л. с. и 700 Нм. Этот автомобиль подготовлен подразделением Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Он способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 5,4 с.

Пусть не обольщаются те, кто считает английские дороги эталонами качества, особенно в сравнении с российскими. Наши лучше! Во всяком случае, они лучше подходят для британских «Рейндж Роверов», чем в доброй старой Англии. Здесь узкие и очень узкие ряды, местами разметки нет вообще, поскольку ширина потенциальных рядов ниже нормативной. Встречаются каменные мостики шириной едва-едва в один ряд. Похоже, они сохранились со времен римских завоевателей. А обочин нет вообще и нигде! Поэтому край проезжей части практически по всей ее длине заезжен, представляет из себя полосу из глины и луж. Во время движения мы не раз захватывали его левыми колесами. Когда разъезжаешься правыми бортами, все время кажется, что надо держаться левее. Но вплотную к дороге подступают то земляные брустверы, то каменные изгороди, то огромные старые деревья. У нас такое недопустимо, потому что опасно.

Не лучше и в маленьких попутных городках со сквозным движением. Автомобили здесь часто бывают припаркованы прямо на полосах для движения, что вынуждает объезжать их по «встречке». А вообще, «населенка» здесь очень плотная, порой кажется, что, выезжая из одной деревни, тут же попадаешь в другую. Дорожная сеть очень густая, без системы навигации иностранцу здесь делать нечего, не сориентируется. Вокруг – ни пяди необустроенной дикой земли, повсюду огороженные пастбища овец или поля для посевов. Некоторые дороги имеют названия, являясь как бы улицами, на которые «нанизаны» мелкие населенные пункты. И везде множество перекрестков, примыканий, развилок, участков кругового движения с многочисленными выездами.

В мастерстве английских водителей сомневаться не приходится, разъезжаются они мастерски, на кругах не «тормозят», но при этом и не вклиниваются друг перед другом, а строго соблюдают очередность проезда. На новом красивом «Рейндж Ровере» приходится, так сказать, соответствовать. Поддерживать скорость потока. На автомагистралях не опережать слева, а делать это только справа, по-английски. И не превышать скорость в населенных пунктах (30 миль в час) и на местных дорогах (50 миль в час). Камеры контроля скорости здесь повсюду, как стационарные, так и передвижные. Избежать штрафов нам помогает система распознавания дорожных знаков, проецирующая их на ветровое стекло. Ну и, конечно, система навигации.

В новейшем «Рейндж Ровере», продажи которого в недалеком будущем еще только начнутся в России, все системы уже русифицированы. Только вот подсказки навигации выполнены в милях и ярдах. Не слишком-то удобно, но можно изменить единицы измерения в настройках, тогда звуковые подсказки будут сообщать о метрах и километрах. А борткомпьютер – сообщать о расходе топлива не в милях на галлоне бензина, а в литрах на 100 километров.

Об этом мы узнаем чуть позже, к концу же дня «привезли» расход в 20 mpg. В более понятных единицах это около 12 л на 100 км. Честно говоря, это далековато от заявленных в рекламном проспекте 2,8 л на 100 км. Как с электрорежимом? Реализовать его, честно говоря, не удалось, хотя мы пытались. Сложно было понять, в какой момент автомобиль находится в электрорежиме, в какой – вкомбинированном, когда подключается бензиновый мотор. Range Rover не бесшумен ни в одном из режимов, хоть салон и тщательно изолировали от внешнего мира (даже толщина стекол повышена до 6 мм), в нем хорошо прослушиваются шины. Тут может сказываться, кстати, шершавость английского бетона покрытий. Не сразу определишь, когда вступает в работу бензиновый мотор. Тем не менее, после дневной поездки бортовой компьютер показал, что у нас остался 24-километровый запас для движения на электротяге. Впрочем, судя по отзывам коллег-журналистов, никому из них не удалось вести Range Rover в электрорежиме дольше, чем на протяжении двух километров.

Подвеска, в целом, комфортная, плавность хода очень высокая. Пневматические элементы автоматически понижают автомобиль на 15 мм при скоростях движения выше 105 км/ч. Можно уменьшить высоту автомобиля и на 50 мм для более комфортной посадки или доступа в низкий подземный паркинг. На бездорожье, напротив, можно повысить клиренс на 40 мм (положение Off-Road Ride Height 1, доступное на скоростях до 80 км/ч) или 75 мм (положение Off-Road Ride Height 2, доступное на скоростях до 50 км/ч).

Руль с электроусилителем воспринимается как легкий, его хотелось бы «утяжелить». Однако слушается его автомобиль беспрекословно, реагирует точно. Интересны кнопки на руле, они сгруппированы на своеобразных овалах и видны не всегда, а только тогда, когда подсвечиваются.

Передние сиденья в новом Range Rover можно регулировать с помощью электроприводов в 16-ти, 20-ти и даже 24-х направлениях. Причем, делать это не только непосредственно в автомобиле, но и дистанционно, с помощью приложения, установленного на смартфон. Плюс к этому, кресла предлагают седокам 25 массажных программ, в том числе «горячие камни», в этом случае движение валиков внутри спинки сочетается с функцией подогрева в отдельных точках.

На автомобилях с правым рулем, садясь на водительское место, постоянно ищешь ремень безопасности не с той стороны. Левой руке не хватает опоры, ведь она привыкла лежать на внутренней панели двери, на уровне нижней кромки стекла. А тут слева – низкий центральный бокс-подлокотник (естественно, он же холодильник), более привычный для правой руки. Но сиденья даже в новейшем «Рейндже» оснащены такими же опускными регулируемыми подлокотниками, как и все модели этой марки. Традиция старой доброй Англии...

17 точек для подключения различных устройств, точка доступа 4G Wi-Fi, поддерживающая до 8 мобильных устройств... Что еще добавить об этом дворце на колесах? Естественно, не ждите, что новое поколение будет дешевле предыдущего. Сколько будут стоить обновленные «Рейндж Роверы» у нас, на время теста известно не было. Но вот интересный факт. Считается, что эти внедорожники когда-то создавались для того, чтобы богатые лендлорды могли с комфортом перемещаться по своим владениям. Какое поголовье кроликов должен продать сегодняшний английский фермер, чтобы купить Range Rover? На этот вопрос представители фирмы мне ответить не смогли: они не знают стоимость кроликов в Англии. А я знаю их стоимость в России. Таким образом, новый «Рейндж», по очень приблизительным неофициальным данным, будет предлагаться у нас по цене пятнадцати-двадцати маленьких пушистиков, то есть, за 6 900 000 – 11 000 000 рублей.

Технические характеристики Range Rover PHEV ГАБАРИТЫ, ММ 5000 х 1983 х 1869 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2922 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (МИН. / МАКС.), ММ 220 (170 – 295) СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2509 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 802 / 1845 ТИП ДВС Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ / МИН 300 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Нм ПРИ ОБ / МИН 400 ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ синхронный, на постоянных магнитах МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 116 МАКС. МОМЕНТ, Нм 275 МАКС. МОЩНОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, Л. С. 404 МАКС. МОМЕНТ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, Нм 640 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД постоянный полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 6,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 2,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 90