Моим соседом по столику на презентации нового Evoque оказался главный дизайнер по интерьеру автомобилей Land Rover Алан Шепард. Грех не получить эксклюзивную информацию из первых рук, а потому сразу же перехожу к атаке: почему в ходе смены поколений самый компактный Range Rover скинул пластиковый обвес? зачем понадобилось менять шайбу «автомата» на селектор-джойстик? на кого ориентирована необычная обивка из полиуретана?..

Эти вопросы интересовали меня не меньше, чем новая платформа, допускающая установку вспомогательного 48-сильного стартер-генератора и такие электронные ухищрения, как «Прозрачный капот» и ранее недоступное салонное зеркало ClearSight, на которое можно транслировать видеопоток. Ходовые же качества «британца» раскрылись во время теста в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.

По-взрослому

После перехода на новую платформу PTA внешние габариты «беби-Рейнджа» изменились минимально (длина +1 мм, ширина +4 мм, высота +14 мм), но колесная база прибавила 21 мм, кузовные свесы, соответственно, стали короче, угол наклона стоек увеличился, а в топовых комплектациях теперь предлагаются ранее недоступные «взрослые» 21-дюймовые колеса. Во внешности в то же время стало больше лоска. «Мы намеренно лишили Evoque пластиковых накладок на колесных арках, заузили оптику, которая отныне может быть матричной, усовершенствовали фонари, теперь заходящие на пятую дверь. В результате исчезла недосказанность, а премиальное звучание, характерное для линейки Range Rover, усилилось», – делится Алан Шепард. Ну и, конечно, на статус работают выдвижные дверные ручки, как у «старшей» модели Velar. Они, спору нет, ухватисты, потрясающе эффектны и при этом заряжены… магией эгоизма. Вот типичный пример. Напарник по тесту закрылся в машине, я подхожу к передней пассажирской двери, пытаюсь взяться за ручку, а ее и нет. Пришлось стучать в окно, чтобы коллега разблокировал замки и ручки соблаговолили явить себя.

Салон окутывает шлейфом высоких технологий и ультрамодного декора. Передняя панель и карты дверей теперь могут быть обшиты мягчайшим фактурным полиуретаном. Оказывается, такое покрытие создавалось с прицелом на… веганов и «зеленых», не приемлющих натуральную кожу. Но есть и кожаная отделка, и экокожа, и искусственная замша, и шерстяной текстиль Kvadrat. А еще новый селектор 9-диапазонного «автомата» отправил в отставку фирменную поворотную шайбу. Маркетологи подумали, что с таким рычажком легче заполучить новых клиентов, привыкших к традиционным компоновочным решениям.

Электронных инноваций в интерьере при этом хоть отбавляй! Главное – дуэт 10-дюймовых сенсорных экранов на центральной консоли. Верхний меняет угол наклона с помощью электропривода, устраняя тем самым блики с картинок навигации и системы кругового обзора. С нижнего удобно менять режимы движения системы Terrain Response 2. Для этого, кстати, предусмотрены не только виртуальные кнопки, но и поворотный тумблер. Он же отвечает за регулировку микроклимата.

«Приборка» в зависимости от комплектации может быть аналоговой или цифровой, причем оба варианта отлично читаются. Еще одна полезная фишка – «умное» зеркало ClearSight. Система четко и без задержек передает на зеркальный элемент видеокартинку за «кормой». Такое решение особенно ценишь в темное время суток.

Эргономика салона скрупулезно доработана. Центральная консоль стала крупнее, здесь теперь больше емкостей для мелочевки. Пространства сзади заметно прибавилось. Кресла удивительно удобны, рулевое колесо в «старших» комплектациях имеет электронную регулировку. Придраться можно, наверное, лишь к отсутствию верхних поручней со стороны водителя и переднего пассажира, да к коротковатым солнцезащитным козырькам, оставляющим бреши для лучей. Наконец, багажник увеличился сразу на 10%, проем расширился, в подполье имеется «докатка», а над фальшполом – сетки для крепления багажа.

Архитектура комфорта

Что дала нашему герою новая платформа помимо увеличения межосевого расстояния? С растянутой колесной базой и более жестким кузовом (+13%) «британец» еще увереннее стоит на скоростной прямой – не спрыгивает с траектории, даже когда колеса попадают в продольную асфальтовую волну или яму. Упругие элементы подвески настроены чуть мягче, чем у предшественника. Сразу ощущается прогресс в шумоизоляции. Пожалуй, единственный раздражитель – набегающие потоки ветра на скорости выше 120 км/ч.

Попробовав Evoque в связке поворотов, понимаю, что в сравнении с машиной прошлого поколения он стал чуть менее юрким и воспринимается как модель следующего размерного класса. Тем не менее драйверский характер налицо. Перенастроенную заднюю «многорычажку», систему векторизации тяги и опциональные адаптивные амортизаторы точно оценят любители активной езды. Да и информативность рулевого управления по-прежнему замечательная, отклик живой (примерно 2,3 оборота от упора до упора), при этом баранка кажется более плотной у дизельных версий.

К слову, о моторной линейке. На греческий тест привезли машины с 2-литровыми «турбочетверками» – бензиновым 249-сильным и дизельным 240-сильным агрегатами. Но на российском рынке на старте продаж кроссовер предложат с 2-литровыми дизелями мощностью 150 и 180 л.с. и 2-литровыми бензиновыми моторами (200, 249 и 300 л.с).

Впечатления от машин с мощными двигателями Ingenium самые положительные. Бензиновый вариант, оснащенный базовой пассивной подвеской, способен придать Evoque мощное ускорение, но разгон получается ровным, без выраженных пиков. При кик-дауне ощутимы задержки «автомата», однако они практически сходят на нет с переводом селектора в «спортивный» режим. К тому же трансмиссия здесь самообучаемая – стоит вам пару раз хорошенько нажать на «газ», и коробка станет менее «задумчивой».

Машина с дизельным 240-сильным мотором и адаптивным шасси ведет себя еще собраннее бензинового Evoque, чуть меньше кренится в виражах и охотнее реагирует на подачу «газа». Словом, активным водителям рекомендую смотреть в сторону вариантов на тяжелом топливе. Есть, правда, один нюанс – подвеска такого кроссовера реагирует на дорожные неровности довольно нервно, даже если амортизаторам заданы «комфортные» настройки. Поэтому при выборе версии на тяжелом топливе не стоит засматриваться на модные 21-дюймовые колеса – лучше взять 20-дюймовый вариант с более высоким профилем.

Ну а что с бездорожьем? Езда по специально подготовленному участку на Пелопоннесе убедила меня, что джиперский потенциал этого SUV как минимум не ухудшился. Компенсацией за незначительно уменьшенный угол съезда (с 33 до 30,6°) стало увеличение (c 500 до 600 мм) порога форсирования брода при неизменившемся клиренсе (212 мм). К тому же новый Evoque еще проворнее ползает вверх и вниз по склону: все, что от вас требуется, – это двигать виртуальные ползунки внедорожного круиз-контроля на правой спице руля. А новая функция «Прозрачный капот» добавляет уверенности на сложном рельефе, транслируя на верхний дисплей картинку перед передними колесами.

Цены на автомобиль стартуют с 2 941 000 руб­лей за машину со 150-сильным турбодизелем. В российском офисе главную ставку делают на вариант с новым для нашего рынка 200-сильным бензиновым мотором, интересным как по динамике (8,5 с до 100 км/ч), так и по цене – 2 979 000 рублей. Самым же дорогим окажется 300-сильный Range Rover Evoque, дополненный стартером-генератором (мягкий гибрид). За верхнюю комплектацию такого SUV попросят 4 293 000 рублей.

Технические характеристики Range Rover Evoque Габариты, мм 4371х1904х1649 Колесная база, мм 2681 Дорожный просвет, мм 212 Объем багажника, л 591 Снаряженная масса, кг 1770 Диаметр разворота, м 11,6 Тип двигателя бензиновый L4 с турбонаддувом Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 340/1300–4500 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 216 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 65