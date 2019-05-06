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Range Rover Evoque: драйверы оценят, веганы поймут
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О Land Rover Range Rover Evoque

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Ленд Ровер Эвок

Тест-драйвов
7 (все тесты)
Двигателей
5 (открыть)
Комлектаций
26 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
2 (прочитать)
Цены
от 2 929 000
до 4 694 000
Land Rover Range Rover Evoque 2020 вид спереди
В основе новинки лежит платформа PTA с возможностью оснащать кроссовер гибридными силовыми установками
Land Rover Range Rover Evoque 2020 вид сбоку
Шасси с независимыми подвесками может быть дополнено адаптивными амортизаторами с тонкими настройками
Land Rover Range Rover Evoque 2020 вид сзадиLand Rover Range Rover Evoque 2020 салон
Land Rover Range Rover Evoque 2020 сенсорный тачпад
Сенсорные тачпады на спицах руля срабатывают четко
Land Rover Range Rover Evoque 2020 приборная панель
Приборка» в зависимости от комплектации предлагается в аналоговом или цифровом формате
Land Rover Range Rover Evoque 2020 центральная консоль
Медиасистема поддерживает подключение до восьми гаджетов
Land Rover Range Rover Evoque 2020 центральная консоль
«Прозрачный капот», позволяющий видеть вперед на 8,5 м и по бокам – на 15 м, работает на скорости до 30 км/ч
Land Rover Range Rover Evoque 2020 система Terrain Response 2
Система Terrain Response 2 управляется как виртуальными кнопками, так и поворотной шайбой
Land Rover Range Rover Evoque 2020 АКПП
«Автомат» имеет спортивный и ручной режимы
Land Rover Range Rover Evoque 2020 подлокотник
К традиционной отделке тканью и кожей добавлены варианты из шерстяного текстиля и полиуретана
Land Rover Range Rover Evoque 2020 панорамная крыша
Шторка панорамной крыши сдвигается с помощью электропривода
Land Rover Range Rover Evoque 2020 задний диван
Пассажиры заднего ряда получили больше пространства для коленей и ступней
Land Rover Range Rover Evoque 2020 передняя фара
Вся оптика Evoque светодиодная, фары за доплату могут быть матричными
Land Rover Range Rover Evoque 2020 колесо
Колесные диски диаметром 21 дюйм для предшественника были недоступны
Land Rover Range Rover Evoque 2020 выдвижная ручка
В выдвижные ручки интегрированы кнопки бесключевого доступа
Land Rover Range Rover Evoque 2020 двигатель
Кроссовер оснащается четырехцилиндровыми 2-литровыми бензиновыми и дизельными моторами серии Ingenium
Land Rover Range Rover Evoque 2020 багажное отделениеLand Rover Range Rover Evoque 2020 багажное отделениеLand Rover Range Rover Evoque 2020 вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Range Rover Evoque 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Range Rover Evoque 2020

Моим соседом по столику на презентации нового Evoque оказался главный дизайнер по интерьеру автомобилей Land Rover Алан Шепард. Грех не получить эксклюзивную информацию из первых рук, а потому сразу же перехожу к атаке: почему в ходе смены поколений самый компактный Range Rover скинул пластиковый обвес? зачем понадобилось менять шайбу «автомата» на селектор-джойстик? на кого ориентирована необычная обивка из полиуретана?..

Эти вопросы интересовали меня не меньше, чем новая платформа, допускающая установку вспомогательного 48-сильного стартер-генератора и такие электронные ухищрения, как «Прозрачный капот» и ранее недоступное салонное зеркало ClearSight, на которое можно транслировать видеопоток. Ходовые же качества «британца» раскрылись во время теста в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.

По-взрослому

После перехода на новую платформу PTA внешние габариты «беби-Рейнджа» изменились минимально (длина +1 мм, ширина +4 мм, высота +14 мм), но колесная база прибавила 21 мм, кузовные свесы, соответственно, стали короче, угол наклона стоек увеличился, а в топовых комплектациях теперь предлагаются ранее недоступные «взрослые» 21-дюймовые колеса. Во внешности в то же время стало больше лоска. «Мы намеренно лишили Evoque пластиковых накладок на колесных арках, заузили оптику, которая отныне может быть матричной, усовершенствовали фонари, теперь заходящие на пятую дверь. В результате исчезла недосказанность, а премиальное звучание, характерное для линейки Range Rover, усилилось», – делится Алан Шепард. Ну и, конечно, на статус работают выдвижные дверные ручки, как у «старшей» модели Velar. Они, спору нет, ухватисты, потрясающе эффектны и при этом заряжены… магией эгоизма. Вот типичный пример. Напарник по тесту закрылся в машине, я подхожу к передней пассажирской двери, пытаюсь взяться за ручку, а ее и нет. Пришлось стучать в окно, чтобы коллега разблокировал замки и ручки соблаговолили явить себя.

Салон окутывает шлейфом высоких технологий и ультрамодного декора. Передняя панель и карты дверей теперь могут быть обшиты мягчайшим фактурным полиуретаном. Оказывается, такое покрытие создавалось с прицелом на… веганов и «зеленых», не приемлющих натуральную кожу. Но есть и кожаная отделка, и экокожа, и искусственная замша, и шерстяной текстиль Kvadrat. А еще новый селектор 9-диапазонного «автомата» отправил в отставку фирменную поворотную шайбу. Маркетологи подумали, что с таким рычажком легче заполучить новых клиентов, привыкших к традиционным компоновочным решениям.

Электронных инноваций в интерьере при этом хоть отбавляй! Главное – дуэт 10-дюймовых сенсорных экранов на центральной консоли. Верхний меняет угол наклона с помощью электропривода, устраняя тем самым блики с картинок навигации и системы кругового обзора. С нижнего удобно менять режимы движения системы Terrain Response 2. Для этого, кстати, предусмотрены не только виртуальные кнопки, но и поворотный тумблер. Он же отвечает за регулировку микроклимата.

«Приборка» в зависимости от комплектации может быть аналоговой или цифровой, причем оба варианта отлично читаются. Еще одна полезная фишка – «умное» зеркало ClearSight. Система четко и без задержек передает на зеркальный элемент видеокартинку за «кормой». Такое решение особенно ценишь в темное время суток.

Эргономика салона скрупулезно доработана. Центральная консоль стала крупнее, здесь теперь больше емкостей для мелочевки. Пространства сзади заметно прибавилось. Кресла удивительно удобны, рулевое колесо в «старших» комплектациях имеет электронную регулировку. Придраться можно, наверное, лишь к отсутствию верхних поручней со стороны водителя и переднего пассажира, да к коротковатым солнцезащитным козырькам, оставляющим бреши для лучей. Наконец, багажник увеличился сразу на 10%, проем расширился, в подполье имеется «докатка», а над фальшполом – сетки для крепления багажа.

Архитектура комфорта

Что дала нашему герою новая платформа помимо увеличения межосевого расстояния? С растянутой колесной базой и более жестким кузовом (+13%) «британец» еще увереннее стоит на скоростной прямой – не спрыгивает с траектории, даже когда колеса попадают в продольную асфальтовую волну или яму. Упругие элементы подвески настроены чуть мягче, чем у предшественника. Сразу ощущается прогресс в шумоизоляции. Пожалуй, единственный раздражитель – набегающие потоки ветра на скорости выше 120 км/ч.

Попробовав Evoque в связке поворотов, понимаю, что в сравнении с машиной прошлого поколения он стал чуть менее юрким и воспринимается как модель следующего размерного класса. Тем не менее драйверский характер налицо. Перенастроенную заднюю «многорычажку», систему векторизации тяги и опциональные адаптивные амортизаторы точно оценят любители активной езды. Да и информативность рулевого управления по-прежнему замечательная, отклик живой (примерно 2,3 оборота от упора до упора), при этом баранка кажется более плотной у дизельных версий.

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К слову, о моторной линейке. На греческий тест привезли машины с 2-литровыми «турбочетверками» – бензиновым 249-сильным и дизельным 240-сильным агрегатами. Но на российском рынке на старте продаж кроссовер предложат с 2-литровыми дизелями мощностью 150 и 180 л.с. и 2-литровыми бензиновыми моторами (200, 249 и 300 л.с).

Впечатления от машин с мощными двигателями Ingenium самые положительные. Бензиновый вариант, оснащенный базовой пассивной подвеской, способен придать Evoque мощное ускорение, но разгон получается ровным, без выраженных пиков. При кик-дауне ощутимы задержки «автомата», однако они практически сходят на нет с переводом селектора в «спортивный» режим. К тому же трансмиссия здесь самообучаемая – стоит вам пару раз хорошенько нажать на «газ», и коробка станет менее «задумчивой».

Машина с дизельным 240-сильным мотором и адаптивным шасси ведет себя еще собраннее бензинового Evoque, чуть меньше кренится в виражах и охотнее реагирует на подачу «газа». Словом, активным водителям рекомендую смотреть в сторону вариантов на тяжелом топливе. Есть, правда, один нюанс – подвеска такого кроссовера реагирует на дорожные неровности довольно нервно, даже если амортизаторам заданы «комфортные» настройки. Поэтому при выборе версии на тяжелом топливе не стоит засматриваться на модные 21-дюймовые колеса – лучше взять 20-дюймовый вариант с более высоким профилем.

Ну а что с бездорожьем? Езда по специально подготовленному участку на Пелопоннесе убедила меня, что джиперский потенциал этого SUV как минимум не ухудшился. Компенсацией за незначительно уменьшенный угол съезда (с 33 до 30,6°) стало увеличение (c 500 до 600 мм) порога форсирования брода при неизменившемся клиренсе (212 мм). К тому же новый Evoque еще проворнее ползает вверх и вниз по склону: все, что от вас требуется, – это двигать виртуальные ползунки внедорожного круиз-контроля на правой спице руля. А новая функция «Прозрачный капот» добавляет уверенности на сложном рельефе, транслируя на верхний дисплей картинку перед передними колесами. 

Цены на автомобиль стартуют с 2 941 000 руб­лей за машину со 150-сильным турбодизелем. В российском офисе главную ставку делают на вариант с новым для нашего рынка 200-сильным бензиновым мотором, интересным как по динамике (8,5 с до 100 км/ч), так и по цене – 2 979 000 рублей. Самым же дорогим окажется 300-сильный Range Rover Evoque, дополненный стартером-генератором (мягкий гибрид). За верхнюю комплектацию такого SUV попросят 4 293 000 рублей.

   

Технические характеристики Range Rover Evoque

Габариты, мм

4371х1904х1649

Колесная база, мм

2681

Дорожный просвет, мм

212

Объем багажника, л

591

Снаряженная масса, кг

1770

Диаметр разворота, м

11,6

Тип двигателя

бензиновый L4 с турбонаддувом

Рабочий объем, см³

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

340/1300–4500

Привод

полный

Трансмиссия

9-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

216 

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,5

Расход топлива (средний), л/100 км

7,7

Объем бака, л

65

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