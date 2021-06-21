«Младший» SUV британской марки убедил, что дизель всему голова, а лучшие друзья женщин – вовсе не бриллианты, а гаджеты из арсенала Джеймса Бонда

После шопинга обычно везешь из магазина вагон и маленькую тележку. Но поскольку в этот раз на парковке меня ждал младшенький в семействе Range Rover, то я ничуть не беспокоилась, хотя и накупила в очередной раз немало нужного и ненужного, а приехала одна. Тестовый автомобиль поступил в этой ситуации как истинный джентльмен. Провожу ступней под бампером – и пятая дверь плавно идет вверх, открывая взгляду багажник на серьезный 591 л. Перекидываю пакеты в «трюм» и закрепляю сверху сеткой, чтобы не болтались в поворотах. Тем более что под капотом задорный 2-литровый турбодизель с 199 «лошадками». С таким эскадроном точно не захочешь плестись в потоке!

Вау-эффект

Не раз слышала, что Evoque – мастер эпатажа, и вот теперь лично убедилась. Взять хотя бы утопленные дверные ручки, которые выезжают из панелей, как только прикоснешься к любой из них. Одновременно кроссовер расправляет зеркала, точно орел крылья, и высвечивает на асфальте изображение себя любимого. Неудивительно, что в этот и другие моменты на нас с Evoque смотрят. Какой женщине такое не понравится!

Практичности – хоть отбавляй! Так, двери тут надежно прикрывают пороги и снабжены мощными уплотнителями: когда садишься или выходишь из салона, брюки или длинную юбку не испачкаешь. А проем багажника стал в новом поколении чуть шире, и теперь легче заносить детскую коляску.

Внутри же этот «Джеймс Бонд» стремится поразить твое воображение целым арсеналом гаджетов – виртуальные приборка и блок «микроклимата», центральный тачскрин, меняющий по заказу угол наклона монитора, подключение к Интернету по встроенному браузеру (через бортовую SIM-карту) и камера заднего вида с омывателем, а значит, с неизменно идеальной 3D-картинкой.

Руль, на мой вкус, тяжеловат на парковке, зато колонка настраивается с помощью электропривода, что просто замечательно, – когда фиксатор механический, легко испортить маникюр. Еще есть автопарковщик, но я такими «примочками» не пользуюсь. Для меня полезнее система обнаружения транспорта при движении задним ходом: если не замечу подкрадывающуюся машину, «британец» предупредит.

Отлично и то, что при смене поколений Evoque добавили пару сантиметров к колесной базе, перекомпоновали салон, и теперь здесь больше места на всех рядах. За рулем комфортно устроится дама любого роста – водительское сиденье регулируется аж по 14 параметрам и имеет функцию запоминания настроек. Класс! Да и замерзнуть вам этот автомобиль не даст: подогреваются все сиденья, ветровое стекло, руль и зеркала.

На работу галопом

Нажимаю на газ, и почти две сотни скакунов пускаются в галоп. Турбодизель объемом 2 л выдает такую сочную тягу на городских скоростях, что кажется, будто под капотом куда более мощный мотор. При ускорении со 110 км/ч, правда, это ощущение стирается – тут скорее бодрая рысь. Но я навострилась пришпоривать «британца», выбирая в виртуальном меню системы Terrain Response 2 режим Dynamic. Машина будто звереет и рвется вперед. Хотя 9-диапазонный автомат при таком раскладе меняет передачи резковато.

В подвеске инженеры сдвинули ползунок настроек от комфорта к азарту. Так что на серьезно разбитой дороге неженки закапризничают – будет потряхивать. Зато управляемость отточенная, а крены в поворотах минимальны. Если же асфальт приличный, Evoque еще и безукоризненно комфортен. Как по мне, так более мягкая подвеска и не требуется, иначе уйдет то ощущение спортивности, за которое мы ценим все Range Rover. А еще сразу понимаешь, насколько хороша шумо­изоляция: можешь беседовать вполголоса и наслаждаться шикарным звуком фирменной аудиосистемы даже на шоссейных скоростях.

Пропуск на бездорожье тоже имеется. Клиренс 212 мм, так что по ухабистому проселку едешь, не опасаясь, что поцарапаешь бампер или пороги. Система Terrain Response 2 автоматически распознает тип поверхности и активирует нужные настройки. То есть девушкам не надо ломать голову, какой подключить режим. Впрочем, если вам не лень, выбирайте программу – «Комфорт», «Трава-Гравий-Снег», «Грязь и колея» или «Песок» – пальчиками, через тачскрин. Или, скажем, на бездорожье можно бросить педали, двигать ползунки внедорожного круиз-контроля на спице руля, и машина будет ползти «на автопилоте». Словом, я продемонстрировала мужу, как блондинка с помощью «умной» электроники становится в сельских полях заправской джипершей.

Что же касается электронных «телохранителей», то больше всего понравилась работа адаптивного «круиза» и системы удержания полосы движения. Первый послушно держит скорость и интервал, вторая деликатно возвращает машину в ряд, если наедешь на линию разметки. Понравилась и функция контроля слепых зон – мастерски подмигивает индикаторами в зеркалах при приближении соседа по потоку.

В общем, дизельный Range Rover Evoque напомнил мне вышколенного скакуна благородных кровей – и быст­ро домчит, и глупостей не наделает. Нюансы, впрочем, зависят от комплектации. За удовольствие владения машиной, что побывала у меня на тесте, дилеры попросят 4 541 000 рублей. Самый же доступный вариант модели – бензиновый 160-сильный переднеприводный кроссовер за 3 262 000 рублей. Но лично я голосую за четыре ведущих колеса, много опций и мотор помощнее. В поиске идеального автомобиля девушки, как известно, не идут на компромиссы.

