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Lexus LC 500 (2021) вид спереди
LC500, как каждый сегодняшний Lexus, имеет фирменное «веретено» на радиаторе
Lexus LC 500 (2021) вид спереди
Купе положены безрамочные двери
Lexus LC 500 (2021) вид сбоку
Развесовка по осям почти идеально равномерная, 52/48
Lexus LC 500 (2021) вид сзади
Колея задних колес шире колеи передних на 5 мм, задние шины шире передних на 30 мм
Lexus LC 500 (2021) вид сзади
LC500 выглядит как концепт, который дошел до конвейера с минимумом изменений
Lexus LC 500 (2021) ручка двери
Конструкция дверных ручек сохраняет руки водителя и пассажиров чистыми
Lexus LC 500 (2021) дверь
Эту дверь хочется рассматривать, словно картину в музее
Lexus LC 500 (2021) дверь
Замшевая вставка – непрактична и роскошна
Lexus LC 500 (2021) передние кресла
Кресло водителя, как и весь автомобиль, образец сбалансированности спорта и комфорта
Lexus LC 500 (2021) салон
Если брать LC500, то только с таким цветом салона
Lexus LC 500 (2021) боковое зеркало
Бонус при каждом взгляде в боковое зеркало – вид на «мускулы» задних арок
Lexus LC 500 (2021) приборная панель
Тахометр приборной панели в режиме Eco
Lexus LC 500 (2021) приборная панель
Он же – в режиме Sport S+
Lexus LC 500 (2021) приборная панель
Можно открыть диаграмму продольных и поперечных ускорений
Lexus LC 500 (2021) подрулевой лепесток
Режим движения выбирается вращением рифленого кольца
Lexus LC 500 (2021) салон
Табличка-шпаргалка на центральном тоннеле не лишняя: у АКПП не самый распространенный алгоритм включения
Lexus LC 500 (2021) центральный дисплей
Центральный дисплей выглядит по нынешним временам скромно
Lexus LC 500 (2021) кнопки
Автоматический спойлер можно выдвинуть принудительно
Lexus LC 500 (2021) перчаточный ящик
Длинная металлическая кнопка включает электропривод крышки перчаточного ящика
Lexus LC 500 (2021) бокс подлокотника
Бокс подлокотника открывается по сегментам и в разных направлениях
Lexus LC 500 (2021) CD
В дисководе нашелся CD с треками, демонстрирующими все, на что способна бортовая акустика.
Lexus LC 500 (2021) переднее кресло
Часто в купе ремень безопасности подается выезжающим кронштейном, здесь он пристегнут к боковине спинки...
Lexus LC 500 (2021) переднее кресло
...и отстегивается, чтобы открыть проход на задний ряд...
Lexus LC 500 (2021) задний диван
...хотя пассажирам там откровенно не рады
Lexus LC 500 (2021) задний диван
На месте подлокотника – один из 13 динамиков аудиосистемы
Lexus LC 500 (2021) кресло пассажира
А вот переднему пассажиру будет так же удобно, как водителю
Lexus LC 500 (2021) багажное отделение
Объема багажника хватит для двух небольших чемоданов
Lexus LC 500 (2021) багажное отделение
Тяжелая крышка багажника открывается и закрывается только вручную
Lexus LC 500 (2021) крыша
Карбон тут, как говорится, сверху…
Lexus LC 500 (2021) порог
…и донизу
Lexus LC 500 (2021) порог
Воздуховоды для охлаждения задних тормозных дисков
Lexus LC 500 (2021) передний свес
930 мм переднего свеса вкупе с клиренсом в 133 мм требуют внимания при проезде неровностей
Lexus LC 500 (2021) задний свес
Задний свес длиннее на 40 мм, но это уже не так критично
Lexus LC 500 (2021) моторный отсек
477 л.с., 540 Нм, 4,7 секунд до 100 км/ч
Lexus LC 500 (2021) задний спойлер

Возвращая его после недельного тест-драйва, я попросил сотрудника Lexus сообщить, когда у тестовых LC500 закончится срок эксплуатации в пресс-парке и их начнут распродавать

Это был поступок совершенно иррациональный. Чистая эмоция, порыв страсти, которой невозможно противостоять. Цена? Плевать, готов к любым кредитам на любые сроки. Стоимость обслуживания и транспортный налог? Ерунда, буду больше зарабатывать. Это как в юности, когда делаешь девушке предложение, не думая, где и на что вы с ней будете жить – все неважно, все само собой как-нибудь устроится. Только бы не расставаться ни на секунду, только бы знать, что можешь снова и снова спускаться с крыльца на парковку и ходить вокруг этого чуда, словно кот вокруг сметаны, слушать этот басовый рык двигателя, садиться за руль, выезжать из ворот и катить – все равно куда, без всякой цели и повода.

Восхитительно непрактичный

При том, что на самом деле этот автомобиль мне совершенно не нужен. По современным меркам Lexus LC500 восхитительно, вызывающе непрактичен: прожорливый пятилитровый V8, фактически двухместный салон – ну в лучшем случае «два плюс два», несмотря на заявленные паспортные четыре места. С чисто асфальтовым клиренсом в 133 миллиметра. С практически несуществующим (197 литров полезного объема) багажником. С нескромным средним расходом 17,5 литров на сотню – причем, редкого 98-го бензина.  Транспортный налог за 477 сил в Москве – 72 тысячи в год, а цена Lexus LC500 вообще рушится на обычного человека могильной плитой –  9,7 миллиона рублей за новый, цены на вторичном рынке начинаются от 5,6 миллионов за четырехлетний.

Совершенно необходимый

Но именно такой автомобиль, как Lexus LC500, оказалось, на самом деле и нужен. Потому что, сев в него, можно сбросить многолетний морок массового автопрома и, словно впервые оказавшись за рулем, ощутить, что такое автомобиль с большой буквы и для чего он создан. «Живут не для радости, а для совести», наставительно говорит герой фильма «Покровские ворота», и подавляющее большинство современных автомобилей живут именно «для совести». Мы покупаем их, чтобы с удовольствием и комфортно перевозить пассажиров и грузы из точки А в точку Б. А это спорткупе – чистая беспримесная радость, произведение искусства.

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Сегодня автомобиль чаще всего – результат компромисса, плод вынужденного союза дизайнеров и инженеров с маркетологами, и вклад маркетологов все заметнее. Но Lexus LC500 создавали, похоже, люди, просто влюбленные в автомобили – свободно творили. В сегменте, где прибылей особенных не ожидается и можно делать то, что хочется. И сделали – без особенной оглядки на то, что и как было принято в 2017-м, когда LC 500 выходил на рынок. В чистом виде демонстрация возможностей. И получилось здорово.

Как пожелаем, так и сделаем

Оказывается, чтобы создать шедевр, совершенно не обязательно покорно следовать всем последним трендам. Можно, например, соединить продвинутый 10-диапазонный «автомат» с пятилитровым атмосферным V8 – это в 2017-то году, когда мировые автопроизводители массово перешли на двухлитровые «пакеты сока», увешанные гроздьями турбин. Выбрать классический задний привод с самоблокирующимся Torsen, добиться почти идеально равномерной развесовки по осям. Зарядить кузов алюминием и карбоном, но оставить тормозные диски стальными. У LC500 полноуправляемая подвеска и автоматический спойлер, при этом бескомпромиссно роскошный интерьер: настоящие кожа, замша, алюминий. В салоне, оказывается, можно не гнаться за количеством и размерами супермодных тачскринов, а ограничиться одним 10,3-дюймовым экраном, который управляется трекпадом и кнопками. У аудиосистемы Mark Levinson есть слот для CD – где еще такое найдешь в 2021-м?

Изображение и звук

Вообще оказывается, что модность решений для настоящего автомобиля могут быть совершенно не важны. А что важно? Внешность. С первого же взгляда на LC500 видны все признаки автомобиля, созданного, чтобы получать удовольствие от его пилотирования. Большая база, огромная «дистанция престижа» – расстояние от передней оси до низа передней стойки. Дело вкуса, но мне Lexus LC500 кажется одним из самых красивых автомобилей. И уж точно он один из самых эффектных: все головы прохожих на улице поворачиваются ему вслед, как подсолнухи за солнцем. Хотя, неизвестно еще, что тут больше работает, картинка или звук – «голос» Lexus LC500 инженеры настраивали специально и отдельно, причем так, чтобы он был слышен не только снаружи, но и внутри, система выпуска транслирует его в салон. Звучание выпускной системы – второй повод полюбить LC 500. А третий – конечно, то, как он едет. Или это все-таки первый?

Комфортный

Мое знакомство с этим пятилитровым V8 в Lexus состоялось на тесте модели RC-F. И тогда к его характеру пришлось привыкать: в повседневной жизни, в диапазоне скоростей, разрешенных ПДД, RC-F откровенно «спал». LC500 тоже выдает максимум крутящего момента не сразу, на 4500 оборотов, но он, в отличие от спартанского RC-F, больше сделан «для людей», на нем можно получать удовольствие на мирных скоростях 90-110 километров в час. Удовольствие от работы подвески с адаптивными амортизаторами – ее возможностей хватает на то, чтобы даже при 21-дюймовых колесах, низкопрофильных и разношироких, спереди 245/40, сзади 275/35, комфортно проходить на скорости лежачих полицейских и грунтовку. От точных и мощных тормозов, предсказуемо осаживающих двухтонный автомобиль. От руления. От тишины в роскошном салоне при равномерном движении, и от звука двигателя при разгоне. Так что LC500 если и спорткар, то один из лучших – на каждый день.

Хотя в первый час теста я поведением LC500 был несколько удивлен: в режимах Eco и Comfort автомобиль «подтупливал». Нет, если продавить педаль, он в итоге разгонялся, но как бы уточняя сначала: «ты уверен?». За что тогда эти 9,7 миллионов? Как минимум за комфорт, конечно. На Lexus LC500 можно прекрасно съездить на выходные из Москвы в Питер и обратно, и при этом не устать. То же путешествие, например, на Porsche неизбежно превратится в тренировку. Но все же, где обещанные 4,7 секунды до сотни?

Спортивный

Их можно ощутить, провернув барашек, расположенный справа в верхней части торпедо, один или два раза. Включить режим Sport S или еще лучше предельный Sport S+ – тогда при нажатии на педаль акселератора белая шкала тахометра вся вплоть до красной зоны будет вспыхивать тревожным оранжевым, а LC500 проснется и покажет себя. Полностью богатый внутренний мир машины раскрывается в верхнем диапазоне оборотов двигателя, от 5000 и выше. Причем, максимум мощности двигатель LC500 выдает на 7100, что называется, под конец – на 7200 начинается «красная зона». Из десяти передач коробки при активной езде можно добраться максимум до четвёртой. И то, как автомобиль ускоряется с нуля до ста, не идет ни в какое сравнение с ускорением от ста до двухсот… Тут мне, как Шахерезаде, придется прекратить дозволенные речи, чтобы оставаться в этом рассказе законопослушным водителем. Получается, в «мирной жизни», если двигатель не раскручивать, LC500 не реализует и трети своего потенциала. Зачем же он тогда? Как уже было сказано, демонстрация возможностей. Которые меня, среднестатистического водителя, не знакомого со спортивным вождением, просто покоряют. Устойчивость, запас мощности под педалью… Привычные извилистые участки подмосковной лесной дороги на LC500 можно проходить на скоростях, удвоенных против обычных. Правда, ощущение безопасности, которое автомобиль тебе транслирует, может быть опасным, коллега, «надевший» тестовый Lexus LC 500 на зимней дороге на отбойник, не даст соврать.

Сбалансированный

И вот теперь, после недели на LC500, мне хочется, чтобы все автомобили сегодня были такими, как он. Нет не по форм-фактору – понятно, что одними спортивными купе сыт не будешь. Но вот бы хоть капелька LC500 была в каждой машине! Этот Lexus словно возвращает автомобилю как виду его основное предназначение, напоминая, что задача – не выходить в интернет, а ехать. И что важна не скорость соединения или отклика экрана мультимедиа, а просто скорость – и удовольствие от нее. Это уходящая натура, один из последних бензиновых воинов XX века, которым уже наступают на пятки их электрические собратья. И это одно из лучших сегодня по балансу спорта и комфорта быстрых и роскошных купе.

   

Технические характеристики  Lexus LC500

ГАБАРИТЫ, ММ

4770x1920x1345

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2870

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

133

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

197

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ

2010-2045

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V8, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

4969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

477 при 7100 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

540 при 4800 об/мин

ПРИВОД

Задний

ТРАНСМИССИЯ

10-ст., АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

270

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

4,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

11,5

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