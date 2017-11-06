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Lexus LC500 2017 вид спереди
В Сочетании спортивного и премиального – суть LC 500
Lexus LC500 2017 вид спереди
Lexus LC500 2017 вид сбоку
Курсовая устойчивость дополнена во флагманском купе высокой плавностью хода
Lexus LC500 2017 вид сзадиLexus LC500 2017 вид сзади
Lexus LC500 2017 салон
Салон ориентирован на водителя, отделка – дело рук специалистов такуми (в переводе с японского – «мастер»)
Lexus LC500 2017 кресла
Опциональные спортивные кресла держат мертвой хваткой
Lexus LC500 2017 крыша
Затемненная карбоновая крыша и «парящие» задние стойки выглядят стильно
Lexus LC500 2017 передняя фара
Lexus LC500 2017 ручка двери
Спрятанные в корпусе ручки – слагаемое отличной аэродинамики
Lexus LC500 2017 задний фонарь
Замок багажника интегрирован в молдинг фонарей
Lexus LC500 2017 камера заднего видаLexus LC500 2017 двигатель
Lexus LC500 2017 вид сзади сверху
Источником вдохновения для создателей блоков фонарей послужили сопла двигателей реактивных истребителей

Для понимания сути флагманского купе Lexus стоит узнать смысл загадочного японского слова «омотенаши» и прочитать наш рассказ о телепортации из Мюнхена в Милан. За время знакомства с LC 500 мы обнаружили в этой новой модели бренда много восточной мудрости и стремление превратить любую поездку в праздничную церемонию

Омотенаши – это японская философия гостеприимства, которой Lexus строго придерживается практически во всем. Идет ли речь о дизайне экстерьера или интерьера, настройке звучания аудиосистемы или системы выхлопа, работе по шумоизоляции салона или калибровке двигателя и трансмиссии, специалисты бренда демонстрируют подход, в основе которого лежит радушие по отношению к клиентам и скрупулезное внимание к деталям.

Однако новое флагманское купе LC – даже больше чем гостеприимство. Это воплощенное в металле стремление удивлять. «Автомобилям Lexus десятилетней давности это качество было свойственно лишь в минимальном объеме, – говорит заместитель главного инженера проекта LC Хидеки Ватанабе, – но сегодня ситуация в корне изменилась. Заднеприводное купе LC со своей уникальностью – тому подтверждение». Что ж, проверим, так ли это.

Высокое искусство

Когда японцы представили в 2012 году концепткар LF-LC, многие сочли новинку несбыточной дизайнерской и инженерной мечтой. Каково же было удивление, когда через четыре года дебютировало серийное купе LC, максимально приближенное к концепту, похожее одновременно на истребитель и на гигантскую инсталляцию в стиле оригами!

Огромная ячеистая решетка радиатора в форме веретена, «парящие» задние стойки, парашютоподобный купол крыши, агрессивные росчерки светотехники, низкий капот и огромные (от 20 до 21 дюйма) колеса – эти детали экстерьера переводят купе в статус произведения искусства. В то же время LC еще и удачный конструкторский эксперимент. В рамках проекта инженеры и дизайнеры работали в непривычно жесткой связке, иначе, пояснил Ватанабе-сан, проект вряд ли был бы реализован. Такое сотрудничество позволило, к примеру, вписать в низкий кузов исполинские колеса. Для этого пришлось колдовать с подвеской, экспериментировать с углом установки стоек активных передних амортизаторов.

Интересно, что при создании кузовной конструкции и построении схемы органов управления использовался опыт создания суперкара Lexus LFA. Но в отличие от него LC позиционируется не как экстремальный спорткар, а как автомобиль класса Gran Turismo. Он базируется на новой заднеприводной платформе GA-L, обеспечившей низкий центр масс, развесовку в соотношении 52:48 и позволившей внедрить систему динамического управления с подруливаемыми задними колесами. В кузов интегрировали также крышу из углеволокна, капот, передние крылья и элементы подвески сделали из алюминия, а пол багажника и внутренний каркас дверей – из углепластика.

В исполнении LC 500 под капотом расположился 5-литровый 477-сильный бензиновый атмосферный V8, знакомый по спорткупе RC F и состыкованный с инновационным 10-диапазонным «автоматом». Именно такие автомобили в топовом исполнении Sport+ поступили в конце лета в российские дилерские центры по цене от 7 886 000 рублей. На других же рынках купе доступно и в заднеприводном гибридном исполнении LC 500h, где 3,5-литровый атмосферный V6 состыкован с двумя электромоторами, вариатором и 4-диапазонным «автоматом», обеспечивая совокупную отдачу 359 л.с.

Просим в гости!

Разберемся теперь, как в LC 500 реализован принцип омотенаши. Салон модели организован по схеме 2+2. Передние кресла спрофилированы таким образом, что кажется, будто их конфигурировали специально под тебя. Подушки максимально приближены к центру масс – так усиливается связь между водителем и автомобилем. Посадка за рулем низкая, как в гоночных болидах. Однако обзорность на удивление хороша благодаря низкой линии капота, внешним зеркалам, не страдающим излишней «худобой», и информативной камере заднего вида, которая выводит информацию на 10,3-дюймовый широкопрофильный дисплей. Эргономика тщательно продумана – крупные подрулевые «лепестки» из магниевого сплава, сенсорная панель Remote Touch и селектор выбора режимов движения всегда под рукой. Показания настраиваемой «приборки» и мультимедийной системы дублируются на цветном проекционном экране.

Атмосфера в салоне шикарная и… эмоциональная. Скажем, два рычажка по флангам настраиваемой цифровой «приборки» напомнили мне усики улитки. Замшевые углубления в картах дверей явно стилизованы под морские раковины, а поручни по обеим сторонам центральной консоли – под гарды сабель. В целом же салон производит впечатление уютного кабинета, обустроенного в восточном стиле. И все это окутано шлейфом эксклюзивности. Вот показательные детали: двухзонный климат-контроль снабжен не просто противопылевым фильтром, но и фильтром против пыльцы растений, алькантара и кожа – ручной выделки, а аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками разработана специально для данной модели.

Компоновка салона явно намекает, что это автомобиль для водителя. Не скрою, я был немало удивлен, обнаружив, что бокс в центральном подлокотнике открывается не вверх, а вбок – в сторону того, кто за рулем. А еще я не нашел таких атрибутов «сладкой жизни», как, скажем, массажная система и автопарковщик. «Все просто, LC 500 – автомобиль, призванный дарить прежде всего драйверское удовольствие. Настройки шасси, узлов и агрегатов и подбор оборудования подчинены именно этому», – объясняет Хидеки Ватанабе.

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Что же касается заднего ряда, там при желании могут устроиться два взрослых пассажира не очень большого роста. Но детям и подросткам будет явно вольготнее. Чтобы пробраться на «галерку», нужно сложить переднее сиденье, отжав рычажок в торце его спинки. После этого кресло начнет степенно отъезжать вперед с помощью электропривода, расширяя проем.

Чайная церемония

Процесс перемещения на LC 500 в пространстве напоминает… чайную церемонию. По паспорту японский автомобиль ускоряется до «сотни» за 4,7 с. Начав движение, невольно ожидаешь, что при нажатии на «газ» купе впечатает тебя в кресло и молниеносно катапультирует к горизонту. И «японец» действительно катапультирует, но делает это удивительно плавно, деликатно, будто опекая. Пробую менять настройки привода, выкручивая рукоятку над «приборкой» от усыпляющего положения Eco до пугающего экстремальностью Sport+. И что же? Автомобиль сохраняет деликатные манеры даже в самом экстремальном «спортивном» режиме – разгон остается уверенным, но плавным, линейным, да и 10-диапазонная коробка со сближенными передаточными числами работает тоже плавно и столь же быстро, как высококлассная секвентальная трансмиссия.

Однако глаза и слух меня не обманывают – с установкой тумблера смены режимов в положение Sport+ стрелка тахометра устремляется вверх, а точки переключений трансмиссии смещаются в зону более высоких оборотов. Двигатель же начинает звучать по-настоящему грозно, на спортивный манер, и объясняется это не только повышением оборотов, но и активацией резонаторов и клапанов, настраивающих звучание системы выпуска.

«На стадии настройки привода мы столкнулись с тем, что купе реагировало на «газ» излишне резко. Такое поведение совершенно не вписывалось в философию модели, и мы потратили немало времени и сил, чтобы добиться от LC 500 респектабельных манер», – комментирует Ватанабе-сан. Что ж, с этой задачей инженеры справились на отлично. Управлять ускорением в LC 500 – одно удовольствие, причем это действительно уникальный грантурер, позволяющий ездить в городе в режиме Sport и Sport+ без намека на трансмиссионные рывки и нервозность машины при резком нажатии на «газ».

Кстати, в роли автомобиля для путешествий на большие расстояния LC 500 тоже хорош. Когда на немецких безлимитных автобанах я разогнался до 230 км/ч, то не сразу ощутил экстремальность ситуации: потрясающая курсовая устойчивость и мощная шумоизоляция просто-напросто выключили чувство страха. На региональных же дорогах в Италии отлично показала себя подвеска, оснащенная адаптивными амортизаторами. Оказалось, что шасси «японца» умеет сглаживать дорожные изъяны. К слову, принудительно кнопкой настроить адаптивную подвеску нельзя – амортизаторы приспосабливаются к боковым перегрузкам и разбитым дорогам автоматически.

Управляемость – еще один конек этого Lexus. Он цепко держится за траекторию, несмотря на то, что подвеска настроена по меркам «заряженных» купе на удивление мягко. Тем не менее боковые крены в поворотах и вертикальная раскачка на волнах асфальта этой машине не свойственны. Азартной управляемости способствуют также точный и не слишком острый руль, полноуправляемое шасси (задние колеса в зависимости от скорости могут подруливать, увеличивая маневренность) и активный задний спойлер, автоматически выдвигающийся из кромки багажника на скорости 80 км/ч.

Словом, большое купе Lexus LC 500 оказалось автомобилем с уникальным драйверским характером, который предлагается в комбинации с шикарной отделкой и передовыми системами безопасности (активный круиз-контроль, система контроля рядности и мертвых зон). Все эти качества – серьезный аргумент в борьбе с Porsche 911 и купе BMW 6 Series, которых японцы видят в числе ключевых соперников своего детища. 

Технические характеристики Lexus LC 500 Sport+

Габаритные, размеры, мм

4770х1920х1345

Колесная база, мм

2870

Дорожный просвет

133

Объем багажника, л

197

Снаряженная масса, кг

1935

Диаметр разворота

10,8

Тип двигателя

бензиновый V8

Рабочий объем, куб. см

4969

Макс. мощность, л.с./об/мин

477/7100

Макс. момент, Нм/об/мин

540/4800

Привод

задний

Трансмиссия

10-диапазонная автоматическая 

Макс. скорость, км/ч

270

Время разгона 0–100 км/ч, с

4,7

Расход топлива (средний), л/100 км

11,5

Объем бака, л

82

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