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Lexus RC 2015 вид сбокуLexus RC 2015 вид сзади
Lexus RC 2015 салон
Салон RC 200t – это низкая спортивная посадка, продуманная эргономика и материалы отделки премиального уровня
Lexus RC 2015 приборная панельLexus RC 2015 мониторLexus RC 2015 центральная консольLexus RC 2015 центральный тоннель
Lexus RC 2015 шайба выбора режимов движения
Характер спорткупе меняется кардинально с поворотом «шайбы» выбора режимов движения
Lexus RC 2015 переднее кресло
Lexus RC 2015 задний диван
Излишками пространства на заднем ряду RC 200t похвастать не может, но два взрослых пассажира там разместятся
Lexus RC 2015 передняя фараLexus RC 2015 задний фонарьLexus RC 2015 вид сзади

Хорош ли спорткар Lexus RC 200t в роли модного аксессуара? Не напугает ли модное купе милых дам экстремальными драйверскими повадками? Устроит ли их такой автомобиль в плане практичности? Эти и другие вопросы мы обсудили с нашим экспертом Евой Моторной, изучившей RC 200t досконально

Купе Lexus RC 200t находится в сегменте премиальных спорткаров на особом положении – его уникальный статус проистекает из японской родословной, создающей вокруг нашего героя экзотическую ауру. Хотя не менее важную роль играет идеология, которой руководствовались разработчики. Инженеры и стилисты старались совместить в одном автомобиле броский дизайн и технологии премиального сегмента, а также драйверский характер и комфорт высокого уровня. Удался ли их эксперимент?

С этим вопросом мы обратились к нашей тест-пилотессе, которая провела почти две недели в компании RC 200t с пакетом оснащения F Sport. Он предполагает решетку радиатора с более крупными ячейками, стильные 19-дюймовые колесные диски и без преувеличения шикарный интерьер. Неудивительно, что Ева просто влюбилась в ультрамариновое купе, и эмоции в ее рассказе о «японце» били через край.

Ищите женщину!

Чтобы настроить Моторную на нужный лад, начинаю разговор с провокационного вопроса: «Как думаешь, RC 200t – мужской автомобиль или женский?» По мнению Евы, все зависит от конкретного исполнения. «Машину, оказавшуюся у меня на тесте, мне кажется, создавали специально для девушек. Глубокий синий цвет кузова и столь же изысканный оттенок бордо в сочетании с серыми тонами в салоне – это настоящий вызов модницам. Им не остается ничего другого, как подбирать одежду под эти колеры. И модных штучек, или, как я их называю, завлекалочек, в RC 200t хоть отбавляй. На хитроумный рисунок спиц колесных дисков и изгибы решетки радиатора можно смотреть без отрыва, как на какое-нибудь украшение. Фары тоже очень интересные – волнообразные, со светодиодной подводкой. А в салоне меня очаровали фиксаторы ремней безопасности на передних креслах – похожие хлястики бывают на сумках или сапогах. Плюс ко всему это практичное решение – за ремнем не приходится тянуться», – рассказывает Моторная.

А что же тогда щедрая электронная начинка, как не верный помощник девушек? «Думаю, когда инженеры работали над RC 200t, они старались учесть все прихоти потенциальных клиентов. К примеру, диапазон электрорегулировок руля и водительского кресла здесь попросту колоссальный, с комфортом разместится даже девушка модельного роста. Звук магнитолы Mark Levinson глубокий и богатый на оттенки. Картинка с камеры заднего вида четкая и внятная. Это компенсирует не лучший обзор назад, ведь задние стойки у купе огромны и перекрывают почти всю картину за «кормой». Не понравился же мне, наверное, только алгоритм управления тачпадом Remote Touch – тут японцы как-то перемудрили. Или я просто привыкла к традиционным сенсорным экранам. А тут, чтобы попасть по нужной пиктограмме, нужно хорошенько прицелиться», – оценивает Ева.

Лимит на гонки

Ездовые характеристики купе, по ее мнению, тоже вполне соотносятся с запросами энергичных и амбициозных девушек. «Взять хотя бы силовой агрегат. Его хватает (с 2-литрового турбомотора снято 245 л.с.), чтобы почувствовать себя немножко гонщицей. Но ключевое слово здесь – «немножко». Тех девушек, кто смотрит в сторону RC 200t, но откладывает покупку из опасений, что спорткар окажется экстремальным, могу успокоить: этот автомобиль способен пощекотать вам нервы, но до экстрима дело не дойдет. Во-первых, вы всегда можете умерить его пыл, установив «шайбу» выбора режимов движения в положение Eco или Normal, а во вторых, даже в режимах Sport и Sport+ машина остается послушной и предсказуемой», – поясняет Моторная.

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О подвеске и рулевом управлении Ева высказывается опять-таки в комплиментарном ключе: «Никогда бы не подумала, что у такого динамичного спорткара столь комфортная подвеска. Даже там, где асфальт скверный, «японец» не досаждает тряской». Отмечу, что свою лепту в плавность хода вносят адаптивные амортизаторы, которыми автомобили с пакетом F Sport оснащаются по умолчанию. Настройки рулевого привода тоже прекрасно сбалансированы, и Ева по достоинству оценила этот симбиоз спортивности и комфорта. «На парковке точный руль можно крутить буквально одним пальцем – усилие на ободе, я бы сказала, нежное. Но как же классно при этом F Sport управляется при перестроениях и в связке поворотов! Машина четко слушается руля и провоцирует ехать активнее, нежели я привыкла. При этом руль тяжелеет с набором скорости, и управлять купе не страшно даже на 150 км/ч», – откровенничает наша тест-пилотесса.

На спорткаре в… магазин

А как обстоят дела с практичностью? Ведь за спорткарами закрепилась репутация машин для эгоистов, быстрых, но далеко не всегда удобных. По признанию Евы, японское спорткупе превзошло в этом смысле ее ожидания. «Конечно, мне есть к чему придраться. Скажем, посадка получается, как ни крути, слишком низкая, садиться и выходить не очень удобно. Длинные двери не всегда широко откроешь на тесной парковке, из-за чего нужно подыскивать площадку посвободнее. Второй ряд – не хоромы, хотя мой 12-летний сын, который уже почти с меня ростом, устроился там вполне комфортно. И он, как и я сама, остался под впечатлением от услужливой электроники, сдвигающей переднее сиденье без помощи рук. Вот только выбраться сам не смог – до дверной ручки с заднего ряда нужно тянуться и тянуться. Пришлось прийти ему на помощь. А вот багажник, вопреки моим ожиданиям, понравился безоговорочно – вместит не только сумки из супермаркета, но и поклажу дачников.

Подводя итог, соглашаемся, что в любом случае Lexus RC 200t в целом отлично сбалансированный автомобиль. Правда, и плата за такой баланс немалая – за машину, побывавшую у нас на тесте, просят 3 926 000 рублей.  

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