Хорош ли спорткар Lexus RC 200t в роли модного аксессуара? Не напугает ли модное купе милых дам экстремальными драйверскими повадками? Устроит ли их такой автомобиль в плане практичности? Эти и другие вопросы мы обсудили с нашим экспертом Евой Моторной, изучившей RC 200t досконально

Купе Lexus RC 200t находится в сегменте премиальных спорткаров на особом положении – его уникальный статус проистекает из японской родословной, создающей вокруг нашего героя экзотическую ауру. Хотя не менее важную роль играет идеология, которой руководствовались разработчики. Инженеры и стилисты старались совместить в одном автомобиле броский дизайн и технологии премиального сегмента, а также драйверский характер и комфорт высокого уровня. Удался ли их эксперимент?

С этим вопросом мы обратились к нашей тест-пилотессе, которая провела почти две недели в компании RC 200t с пакетом оснащения F Sport. Он предполагает решетку радиатора с более крупными ячейками, стильные 19-дюймовые колесные диски и без преувеличения шикарный интерьер. Неудивительно, что Ева просто влюбилась в ультрамариновое купе, и эмоции в ее рассказе о «японце» били через край.

Ищите женщину!

Чтобы настроить Моторную на нужный лад, начинаю разговор с провокационного вопроса: «Как думаешь, RC 200t – мужской автомобиль или женский?» По мнению Евы, все зависит от конкретного исполнения. «Машину, оказавшуюся у меня на тесте, мне кажется, создавали специально для девушек. Глубокий синий цвет кузова и столь же изысканный оттенок бордо в сочетании с серыми тонами в салоне – это настоящий вызов модницам. Им не остается ничего другого, как подбирать одежду под эти колеры. И модных штучек, или, как я их называю, завлекалочек, в RC 200t хоть отбавляй. На хитроумный рисунок спиц колесных дисков и изгибы решетки радиатора можно смотреть без отрыва, как на какое-нибудь украшение. Фары тоже очень интересные – волнообразные, со светодиодной подводкой. А в салоне меня очаровали фиксаторы ремней безопасности на передних креслах – похожие хлястики бывают на сумках или сапогах. Плюс ко всему это практичное решение – за ремнем не приходится тянуться», – рассказывает Моторная.

А что же тогда щедрая электронная начинка, как не верный помощник девушек? «Думаю, когда инженеры работали над RC 200t, они старались учесть все прихоти потенциальных клиентов. К примеру, диапазон электрорегулировок руля и водительского кресла здесь попросту колоссальный, с комфортом разместится даже девушка модельного роста. Звук магнитолы Mark Levinson глубокий и богатый на оттенки. Картинка с камеры заднего вида четкая и внятная. Это компенсирует не лучший обзор назад, ведь задние стойки у купе огромны и перекрывают почти всю картину за «кормой». Не понравился же мне, наверное, только алгоритм управления тачпадом Remote Touch – тут японцы как-то перемудрили. Или я просто привыкла к традиционным сенсорным экранам. А тут, чтобы попасть по нужной пиктограмме, нужно хорошенько прицелиться», – оценивает Ева.

Лимит на гонки

Ездовые характеристики купе, по ее мнению, тоже вполне соотносятся с запросами энергичных и амбициозных девушек. «Взять хотя бы силовой агрегат. Его хватает (с 2-литрового турбомотора снято 245 л.с.), чтобы почувствовать себя немножко гонщицей. Но ключевое слово здесь – «немножко». Тех девушек, кто смотрит в сторону RC 200t, но откладывает покупку из опасений, что спорткар окажется экстремальным, могу успокоить: этот автомобиль способен пощекотать вам нервы, но до экстрима дело не дойдет. Во-первых, вы всегда можете умерить его пыл, установив «шайбу» выбора режимов движения в положение Eco или Normal, а во вторых, даже в режимах Sport и Sport+ машина остается послушной и предсказуемой», – поясняет Моторная.

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О подвеске и рулевом управлении Ева высказывается опять-таки в комплиментарном ключе: «Никогда бы не подумала, что у такого динамичного спорткара столь комфортная подвеска. Даже там, где асфальт скверный, «японец» не досаждает тряской». Отмечу, что свою лепту в плавность хода вносят адаптивные амортизаторы, которыми автомобили с пакетом F Sport оснащаются по умолчанию. Настройки рулевого привода тоже прекрасно сбалансированы, и Ева по достоинству оценила этот симбиоз спортивности и комфорта. «На парковке точный руль можно крутить буквально одним пальцем – усилие на ободе, я бы сказала, нежное. Но как же классно при этом F Sport управляется при перестроениях и в связке поворотов! Машина четко слушается руля и провоцирует ехать активнее, нежели я привыкла. При этом руль тяжелеет с набором скорости, и управлять купе не страшно даже на 150 км/ч», – откровенничает наша тест-пилотесса.

На спорткаре в… магазин

А как обстоят дела с практичностью? Ведь за спорткарами закрепилась репутация машин для эгоистов, быстрых, но далеко не всегда удобных. По признанию Евы, японское спорткупе превзошло в этом смысле ее ожидания. «Конечно, мне есть к чему придраться. Скажем, посадка получается, как ни крути, слишком низкая, садиться и выходить не очень удобно. Длинные двери не всегда широко откроешь на тесной парковке, из-за чего нужно подыскивать площадку посвободнее. Второй ряд – не хоромы, хотя мой 12-летний сын, который уже почти с меня ростом, устроился там вполне комфортно. И он, как и я сама, остался под впечатлением от услужливой электроники, сдвигающей переднее сиденье без помощи рук. Вот только выбраться сам не смог – до дверной ручки с заднего ряда нужно тянуться и тянуться. Пришлось прийти ему на помощь. А вот багажник, вопреки моим ожиданиям, понравился безоговорочно – вместит не только сумки из супермаркета, но и поклажу дачников.

Подводя итог, соглашаемся, что в любом случае Lexus RC 200t в целом отлично сбалансированный автомобиль. Правда, и плата за такой баланс немалая – за машину, побывавшую у нас на тесте, просят 3 926 000 рублей.