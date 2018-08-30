Обновленный Lexus RC - еще более дикий

Флагманское купе LC, наделавшее много шума, задало внешний стиль для модели Lexus RC, которая будет представлена в октябре в рамках Парижского автосалона.

Отличия модели от дорестайлинговой буквально налицо - передняя оптика поменяла форму, воздухозаборники изменились, а радиаторная решетка приобрела еще более дерзкое хитросплетение линий. Похожие радиаторные решетки присутствуют у свежих флагманских внедорожников компании Лексус.

На новинке будут применяться новые модели амортизаторов, тем самым будут улучшены параметры работы подвески. Аэродинамика кузова станет лучше, купе будет эффективнее рассекать потоки воздуха.

Добавилась возможность кастомизировать салон и отделку (в том числе кожаных элементов) во множестве цветов. На центральной консоли появятся аналоговые часы.

Больше подробностей будет известно непосредственно перед началом автосалона в Париже. Текущая модель Lexus RC, доступная в продаже, стартует от 4 миллионов рублей. У нее на борту турбированный 4-цилиндровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил.