Lexus RC Coupe будет основываться на шасси и двигателях Mazda

Toyota хочет воспользоваться разрабатываемой сейчас платформой Mazda Large Architecture, которую оптимизируют под автомобили с длинной колесной базой и продольным расположением двигателя. Именно она ляжет в основу нового спорт-купе Lexus

В 2013 году Lexus — премиальный бренд Toyota Motor — представил купе RC Coupe, которое впоследствии так и не снискало популярность ни в Европе, ни в США. В прошлом году продажи машины на американском рынке упали по сравнению с 2015 годом более чем в четыре раза, и это, видимо, вынуждает руководство Toyota экономить на проекте. Понятно и желание концерна заимствовать технологические решения у «коллег по цеху».

К слову, помимо платформы Lexus может заимствовать и двигатели Mazda. Как раз сейчас концерн работает над новым рядным 6-цилиндровым турбированным двигателем с «мягким» гибридом. Что касается сроков, то, по слухам, ожидать построенную на базе технологий Mazda Lexus RC Coupe стоит в 2022 году, а в 2026 году будет представлено пятое поколение седана IS, которое, как говорят японские журналисты, тоже может получить двигатель Mazda.