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Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин
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Lexus UX 200 2019 вид спередиLexus UX 200 2019 вид сзадиLexus UX 200 2019 салон
Lexus UX 200 2019 поворотный тумблер
Режимы движения переключаются шайбой и кнопкой поворотного тумблера
Lexus UX 200 2019 приборная панельLexus UX 200 2019 центральный дисплейLexus UX 200 2019 управление климатомLexus UX 200 2019 АКПП
Lexus UX 200 2019 тачпад
Тачпад работает по алгоритму сенсорной площадки ноутбука
Lexus UX 200 2019 кресло водителя
Lexus UX 200 2019 задний диван
Диван снабжен откидным подлокотником с подстаканниками
Lexus UX 200 2019 багажное отделение
В багажном отсеке предусмотрено вместительное подполье

Когда премиальный автомобиль создает талантливая женщина, запросы состоятельных представительниц слабого пола ставятся во главу угла

Усилиями главного инженера проекта Lexus UX – харизматичной Чики Како – самая компактная модель японской премиальной марки стала центром притяжения для представительниц слабого пола. Сказались и форм-фактор, и привязка к моде, и национальный колорит, и эргономика, рождающая столь ценимое женщинами чувство комфорта и защищенности. В то же время талантливый конструктор, неоднократно признававшаяся в любви к спорткарам, постаралась вдохнуть в UX драйверский дух. Еще одним приоритетом стала практичность. Компактный кроссовер предлагается в переднеприводной бензиновой и полноприводной гибридной модификациях. Мы выбрали для теста первый вариант и обнаружили в нем множество комфортных решений и оптимальный баланс экономичности с динамикой.

Статус подтвержден

Для успешной женщины, а UX рассчитан именно на них, автомобиль – это в первую очередь атрибут стиля и престижа. Чего стоит один только насыщенный синий оттенок кузова, поднимающий настроение и источающий гламур! В хищном передке и резких кузовных гранях буквально растворены энергия и национальная идентичность. Салон удивительно самобытен. Архитектура водительской зоны навевает мысли об искусстве оригами, а материалы отделки – о модном ателье. Обивка передней панели напоминает отутюженную костюмную ткань, комбинация контрастных оттенков кожи и дизайнерские стежки выглядят шикарно.

В то же время вы погружены в атмосферу хай-тека. Под правой рукой – удобный тачпад для навигации по меню широкоформатного 7-дюймового дисплея, а батарея «самолетных» тумблеров на консоли – гимн эргономике. Из аудиоколонок доносится объемный звук системы Mark Levinson, глубокие и мягкие кресла снабжены множеством электрических регулировок.

Эксплуатировать UX приятно и сподручно. Двери можно открывать, не вынимая ключа из сумки. Дверные проемы широкие, легко пробираться на вместительный задний ряд и устанавливать детское кресло. Пятая дверь снабжена электроприводом. Посетую разве что на отсутствие памяти положения кресел, функции подогрева задних сидений и на большую погрузочную высоту багажника емкостью 272 л. Еще жаль, что нет запаски, она предлагается только для начальных комплектаций модели. Зато в багажнике вместительное подполье, а доехать до шиномонтажа при проколе помогут штатные шины Runflat.

Не хочу вылезать!

Уверена, Чика Како вместе с главным стилистом проекта Тецуо Микки намеренно прорабатывали эргономику так, чтобы из машины не хотелось выходить. Взять хотя бы обзор: из интервью разработчиков узнала, что переднюю панель специально установили ниже, чтобы вызвать ощущение открытости и единения с природой. Но благодаря этому ты еще и лучше опознаешь внешние габариты.

Спортивный акцент тоже силен: пухлый руль приятно держать в руках, консоль повернута в сторону водителя, боковая поддержка кресел мощная, подлокотники в дверях и над центральным тоннелем создают атмосферу кокпита. Наконец, отлично, что эти гоночные атрибуты не обманка. Атмосферный 2-литровый 150-сильный мотор настроен так, что машина остается приемистой вне зависимости от выбранного скоростного режима. А можно ведь еще задать «спортивные» настройки, покрутив «рожок» над цифровой «приборкой», а вариатор здесь умеет имитировать десять виртуальных передач в ручном режиме и действует при ускорении с места как «робот» – включается особый редуктор, не позволяющий машине мешкать.

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Управляемость очень азартная, хотя руль «длинноват», а подвеска совсем не плотная, настроенная, как и в «старших» моделях Lexus, с прицелом на комфорт. С геометрической проходимостью, правда, дела обстоят не столь хорошо. Несмотря на то что UX именуется кроссовером, за неимением в тестовом автомобиле полноприводной трансмиссии, при клиренсе 160 мм и переднем свесе 970 мм соваться на «пересеченку» я бы не рискнула. А вот от таких вызовов города, как высокие бордюры и не расчищенные от снега дворы, машину защитит обстоятельный пластиковый обвес.

Для дальних марш-бросков по шоссе автомобиль подходит замечательно. С одной стороны, топливный бак бензиновой версии маловат (всего 47 л), с другой – борткомпьютер по итогам теста сообщил о расходе 7,5 л/100 км. С учетом езды главным образом по городским пробкам для 2-литрового атмосферного мотора это отличный результат. Сказываются и тщательно просчитанная аэродинамика, и сниженный центр масс, и передовые технологии силового привода.

Цены же на машину такого класса отнюдь не заоблачные. Самый доступный бензиновый Lexus UX – версия за 2 316 000 рублей. Хотя тестовый кроссовер со 150-сильным мотором, представленный в топовой комплектации, обойдется заметно дороже – в 2 849 000 рублей. Но, доплатив, вы получаете такие блага, как адаптивная оптика (с функцией подсветки поворотов), шины Runflat, электрорегулировка руля, дополнительные варианты настройки кресла водителя, система бесключевого доступа в салон, премиальная акустика и многие другие решения, которые обязательно придутся по вкусу женщинам. 

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