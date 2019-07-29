Когда премиальный автомобиль создает талантливая женщина, запросы состоятельных представительниц слабого пола ставятся во главу угла

Усилиями главного инженера проекта Lexus UX – харизматичной Чики Како – самая компактная модель японской премиальной марки стала центром притяжения для представительниц слабого пола. Сказались и форм-фактор, и привязка к моде, и национальный колорит, и эргономика, рождающая столь ценимое женщинами чувство комфорта и защищенности. В то же время талантливый конструктор, неоднократно признававшаяся в любви к спорткарам, постаралась вдохнуть в UX драйверский дух. Еще одним приоритетом стала практичность. Компактный кроссовер предлагается в переднеприводной бензиновой и полноприводной гибридной модификациях. Мы выбрали для теста первый вариант и обнаружили в нем множество комфортных решений и оптимальный баланс экономичности с динамикой.

Статус подтвержден

Для успешной женщины, а UX рассчитан именно на них, автомобиль – это в первую очередь атрибут стиля и престижа. Чего стоит один только насыщенный синий оттенок кузова, поднимающий настроение и источающий гламур! В хищном передке и резких кузовных гранях буквально растворены энергия и национальная идентичность. Салон удивительно самобытен. Архитектура водительской зоны навевает мысли об искусстве оригами, а материалы отделки – о модном ателье. Обивка передней панели напоминает отутюженную костюмную ткань, комбинация контрастных оттенков кожи и дизайнерские стежки выглядят шикарно.

В то же время вы погружены в атмосферу хай-тека. Под правой рукой – удобный тачпад для навигации по меню широкоформатного 7-дюймового дисплея, а батарея «самолетных» тумблеров на консоли – гимн эргономике. Из аудиоколонок доносится объемный звук системы Mark Levinson, глубокие и мягкие кресла снабжены множеством электрических регулировок.

Эксплуатировать UX приятно и сподручно. Двери можно открывать, не вынимая ключа из сумки. Дверные проемы широкие, легко пробираться на вместительный задний ряд и устанавливать детское кресло. Пятая дверь снабжена электроприводом. Посетую разве что на отсутствие памяти положения кресел, функции подогрева задних сидений и на большую погрузочную высоту багажника емкостью 272 л. Еще жаль, что нет запаски, она предлагается только для начальных комплектаций модели. Зато в багажнике вместительное подполье, а доехать до шиномонтажа при проколе помогут штатные шины Runflat.

Не хочу вылезать!

Уверена, Чика Како вместе с главным стилистом проекта Тецуо Микки намеренно прорабатывали эргономику так, чтобы из машины не хотелось выходить. Взять хотя бы обзор: из интервью разработчиков узнала, что переднюю панель специально установили ниже, чтобы вызвать ощущение открытости и единения с природой. Но благодаря этому ты еще и лучше опознаешь внешние габариты.

Спортивный акцент тоже силен: пухлый руль приятно держать в руках, консоль повернута в сторону водителя, боковая поддержка кресел мощная, подлокотники в дверях и над центральным тоннелем создают атмосферу кокпита. Наконец, отлично, что эти гоночные атрибуты не обманка. Атмосферный 2-литровый 150-сильный мотор настроен так, что машина остается приемистой вне зависимости от выбранного скоростного режима. А можно ведь еще задать «спортивные» настройки, покрутив «рожок» над цифровой «приборкой», а вариатор здесь умеет имитировать десять виртуальных передач в ручном режиме и действует при ускорении с места как «робот» – включается особый редуктор, не позволяющий машине мешкать.

Управляемость очень азартная, хотя руль «длинноват», а подвеска совсем не плотная, настроенная, как и в «старших» моделях Lexus, с прицелом на комфорт. С геометрической проходимостью, правда, дела обстоят не столь хорошо. Несмотря на то что UX именуется кроссовером, за неимением в тестовом автомобиле полноприводной трансмиссии, при клиренсе 160 мм и переднем свесе 970 мм соваться на «пересеченку» я бы не рискнула. А вот от таких вызовов города, как высокие бордюры и не расчищенные от снега дворы, машину защитит обстоятельный пластиковый обвес.

Для дальних марш-бросков по шоссе автомобиль подходит замечательно. С одной стороны, топливный бак бензиновой версии маловат (всего 47 л), с другой – борткомпьютер по итогам теста сообщил о расходе 7,5 л/100 км. С учетом езды главным образом по городским пробкам для 2-литрового атмосферного мотора это отличный результат. Сказываются и тщательно просчитанная аэродинамика, и сниженный центр масс, и передовые технологии силового привода.

Цены же на машину такого класса отнюдь не заоблачные. Самый доступный бензиновый Lexus UX – версия за 2 316 000 рублей. Хотя тестовый кроссовер со 150-сильным мотором, представленный в топовой комплектации, обойдется заметно дороже – в 2 849 000 рублей. Но, доплатив, вы получаете такие блага, как адаптивная оптика (с функцией подсветки поворотов), шины Runflat, электрорегулировка руля, дополнительные варианты настройки кресла водителя, система бесключевого доступа в салон, премиальная акустика и многие другие решения, которые обязательно придутся по вкусу женщинам.