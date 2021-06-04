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Lexus UX 250H (2019) вид спереди
Лицо всех Lexus – фирменное «веретено» радиатора
Lexus UX 250H (2019) вид сбоку
Форма накладок на колесных арках выдает родство с Toyota RAV4
Lexus UX 250H (2019) вид сзади
Задняя оптика, соединенная цветовой перемычкой, особенно эффектно смотрится в темноте
Lexus UX 250H (2019) передняя фара
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с тремя линзами – признак топовой комплектации
Lexus UX 250H (2019) задний фонарь
Фигурные «крылышки» задних фонарей – один из акцентов яркой внешности
Lexus UX 250H (2019) салон
Черное со светло-коричневым – классический, вроде бы, пример неправильного сочетания цветов. А тут красиво
Lexus UX 250H (2019) передние кресла
Подушки сиденья, в отличие от спинки, не имеют боковой поддержки
Lexus UX 250H (2019) салон
Центральная консоль развернута к водителю – плюс
Lexus UX 250H (2019) приборная панель
Блики на приборной панели и центральном экране – минус
Lexus UX 250H (2019) приборная панель
В левой части приборной панели – монитор энергии
Lexus UX 250H (2019) руль
Традиционные лексусовские «рожки». Правый управляет сменой режимов движения
Lexus UX 250H (2019) монитор
Экран отражает все, как зеркало
Lexus UX 250H (2019) трекпад
Трекпад в UX обзавелся новыми клавишами и улучшил четкость управления
Lexus UX 250H (2019) кнопка «сеть»
У блока индукционной зарядки есть кнопка «сеть»
Lexus UX 250H (2019) центральная консоль
Центральная консоль – многоярусная, у каждого этажа свой функционал 16. Пульт управления медиасистемой – буквально под рукой
Lexus UX 250H (2019) пульт управления медиасистемой
Пульт управления медиасистемой – буквально под рукой
Lexus UX 250H (2019) подлокотник
В маленьком отделении подлокотника – лоток для мелочи...
Lexus UX 250H (2019) подлокотник
...в основном – набор разъемов
Lexus UX 250H (2019) передние кресла
Оба передних кресла их седоки завалили по-легковому назад неспроста. Вертикальная «кроссоверная» посадка в UX как-то не к месту
Lexus UX 250H (2019) передняя панель
Передняя панель – тоже многоярусная
Lexus UX 250H (2019) второй ряд
Задняя дверь открывает достаточно широкий проем
Lexus UX 250H (2019) задний диван
На заднем диване комфортной ширины хватит для двоих...
Lexus UX 250H (2019) второй ряд
...а места для ног – буквально впритык
Lexus UX 250H (2019) второй ряд
И если передний пассажир крупный, заднему места не будет
Lexus UX 250H (2019) второй ряд
USB-разъемы в торце подлокотника пригодятся самым маленьким пассажирам
Lexus UX 250H (2019) пороги
Низ дверей прикрывает пороги, они остаются чистыми
Lexus UX 250H (2019) багажное отделение
272 литра объема багажника достаточны для пакетов с покупками «на каждый день»
Lexus UX 250H (2019) багажное отделение
При складывании задней спинки образуется «ступенька», ее прикрывают специальные выступы обивки
Lexus UX 250H (2019) багажное отделение
В выступе, скрывающем аккумулятор, есть отсек для мелочей
Lexus UX 250H (2019) моторный отсек
В открытом положении капот премиального автомобиля фиксируется совсем не премиальной «кочергой»
Lexus UX 250H (2019) передний свес
Довольно короткий передний свес вместе с заявленным клиренсом в 160 миллиметров дает некоторую уверенность на рельефном проселке
Lexus UX 250H (2019) задний свес
А задний свес – просто короткий
Lexus UX 250H (2019) колесо
Может быть, большая часть шума и тряски – именно от этой резины
Lexus UX 250H (2019) шильдик

Короткая преамбула. Один из руководителей motorpage.ru рассказал: его знакомый, глава офшорной фирмы, задумался вдруг о Subaru, на которых никогда не ездил: мол, легенда, асимметричный полный привод, оппозитный двигатель. Человеку стало интересно – и он просто послал к ближайшему дилеру своего водителя, чтобы тот купил для него Outback. Чисто попробовать. Финансист покатался на машине, понял все, что хотел, и продал.   Пошел пробовать следующую

Вот поступок богатого человека. Будет такой автовладелец разбираться в матчасти, вникать в детали, читать отзывы в интернете? Если и будет, то наверное, не ради словесных описаний экстерьера и интерьера – для этого есть фотографии, в конце концов, – ему будут важны живые детали. Чтобы понять, интересна ли ему такая машина и если да, то для чего.
Например, Lexus UX 250h.

Не ту машину назвали кроссовером

Почему я говорю о человеке непременно богатом? Потому что Lexus UX 250h – это сразу, с порога, никак не рациональный выбор. Цена тестового автомобиля в комплектации Feel – чуть меньше 4,1 миллиона. «За такую маленькую?!» – поразился офицер ДПС, остановивший меня на проспекте Мира для проверки документов. И дальше даже слушать моих рассказов про UX не стал, махнул рукой сокрушенно и пошёл тормозить приближающийся S-класс.

Дисклеймер: следующие пять абзацев человек богатый для экономии своего времени может смело пропустить, там как раз описания – и переходить к абзацу шестому.

Так вот, о цене Lexus UX 250h: и правда, как-то дорого. Соплатформенный Toyota C-HR, практически идентичный по габаритам, стоит ровно вполовину меньше, 2,1 млн. А вся разница-то между ними, на первый взгляд, – дизайн, внешний и внутренний, и полный привод, который у нашего Lexus UX 250h тоже номинальный: в автомобиле кроме 146-сильного бензинового двигателя с приводом на переднюю ось трудятся два электромотора, основной передний на 109 сил, работающий в связке с ДВС, и вспомогательный задний на 7 сил, который подключается при пробуксовке передней оси.

Lexus UX 250h, конечно, красив, как ни крути. В смысле – с любого ракурса (см. подборку фото). Красота, конечно, страшная сила, но все-таки? За эти четыре с небольшим миллиона есть хороший выбор среди гораздо более функциональных и не менее премиальных кроссоверов, европейских и американских. Причем, даже полноразмерных. При том, что Lexus UX 250h, если по-честному, никакой не кроссовер, а приподнятый на 160 миллиметров над землей хэтчбек.

Первая мысль, когда заглядываешь в салон, а потом садишься на водительское место, – «мы с вами где-то встречались». Ассоциации у каждого свои, но мне UX 250h напомнил снятый c производства два года назад Volvo V40 Cross Country – такой же хэтчбек, который маркетологи тоже выдавали за кроссовер. Салон Lexus UX 250 точно так же сориентирован на водителя и переднего пассажира – удобные передние кресла, хоть и не полностью анатомические, как в том Volvo: нижняя подушка здесь не ковшом, а плоская. Такой же чисто символический задний ряд – или для детей, или сумку положить, – и такой же скромный багажник.

Материалы салона все добротные, но дорогих немного – разве что горизонтальная вставка на торпедо. Сиденья – кожа молодого дермантина благородного желтого цвета. Водительское кресло отъезжает при выходе из автомобиля и приезжает обратно, когда садишься в него – функция комфортной посадки. Водительская половина чуть уже пассажирской – наплыв центральной консоли влево съедает часть пространства, но сама консоль, как на старых BMW, чуть развернута к водителю лицом, создавая эффект «обнимания» – сидишь плотно, рулишь уверенно. Хваткий удобный трехспицевый руль, на правой спице которого логично собрано все нужное для включения помощников: настройки активного круиз-контроля, включение режима удержания в полосе, регулирование дистанции до впереди идущего – все кнопками.

Под правой рукой – кулиса вариатора, честная металлическая палка. Перед ней – блок управления Remote Touch с целым семейством колесиков и кнопок: регулировка громкости, настройка частоты, выбор медиа, вкл/выкл – все лежит под пальцами естественно. Даже фирменная «лексусовская» мышь-трекпад работает не так ужасно, как обычно в Lexus: в нужные иконки на 10,3-дюймовом экране в центре торпедо её курсором стало попадать гораздо легче. Но есть и вечные ценности: чтобы воспользоваться встроенным навигатором, терпения у меня тут, как и во всех Lexus, не хватило: набирать адрес буквами неудобно, голосовой ввод русского языка не понимает. Цифровая приборная панель и центральный экран немного бликуют. А так в младшем Lexus – все, как в старших: топовая музыка Mark Levinson, традиционные стрелочные часы на торпедо, беспроводная зарядка  смартфона. В целом Lexus UX 250h обещает если не драйв, то fun. А что в реальности?

Откуда это напряжение

По паспорту Lexus UX 250h едет до сотни за 8,5 секунды, по ощущениям – даже чуть быстрее. Почему?

Левую часть приборной панели занимает «монитор энергии»: внизу значок, изображающий аккумулятор, справа вверху – другой символ, фрагмент моторного отсека с ДВС, слева вверху – изображение колеса. Между тремя значками движутся стрелочки, синие, жёлтая и красная, время от времени меняя направление. Стрелка бежит от аккумулятора к колесу – значит автомобиль едет в EV, режиме чистой электротяги. При торможении генератор возвращает энергию в аккумулятор – голубая стрелка бежит к значку аккумулятора, это режим рекуперации. При энергичном нажиме на педаль акселератора красные стрелки бегут к значку колеса сразу с двух сторон, от аккумулятора и из ДВС – максимальная отдача мощности и момента. По наблюдениям, чистая электротяга включается в спокойных режимах, на низкой скорости – в пробках, например, и, по умолчанию, на старте. Пошел разгон – оживает ДВС. Следить за этой цветомузыкой совершенно необязательно, главное – эффект. Нам же не стрелочки, нам ехать.

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В чем смысл и сила гибрида: не столько в полном приводе, хотя и не без него, а в том, что при трогании с места первым включается электродвигатель и сглаживает провал. Пик крутящего момента у ДВС далеко впереди, на 4400 оборотах, а электродвигатель весь момент выдает сразу, рывок, как у троллейбуса, поэтому весь цикл разгона получается у UX более уверенным и ровным. И вторая особенность гибридного UX: если батарея заряжена, в пробках он будет ехать на электромоторе – и бесшумно, и экологично. Кстати, «голос» у гибридного Lexus – особый, ненавязчивый, но характерный, и при разгоне, и при торможении: в обоих случаях к звуку ДВС добавляется тихий электрический гул. Следующий результат «гибридности» – средний расход топлива в 6,8 литров, при том, что автомобиль весит больше полутора тонн и в удовольствии нажать на педаль акселератора я себе не отказывал. Так что запас хода на одном баке – 600-700 километров. Ничего особенного, если бы не деталь: бак здесь всего 43 литра.

Три режима движения на выбор: Eco, Sport S, Sport S+. При переходе в Sport S руль тяжелеет, в Sport S+ – тяжелеет еще больше, тут без открытий. В режиме Sport S в городских условиях ездить чуть приятнее – другая динамика. А в Sport S+ еще приятнее – Lexus дает водителю легкий пинок под пятую точку. Но разогнавшись, придется рано или поздно тормозить – и тормоза у UX позволяют точно дозировать усилие: нет чрезмерной чувствительности, истеричного схватывания, но буквально на первом сантиметре нажима на педаль возникает замедление, которое растёт мощно и пропорционально нажиму.

UX прекрасно стоит на дороге и прекрасно рулится: чётко, вкусно, породисто. Но его «обувь», Bridgestone Turanza 225/50 R18, да еще runflat, очень хорошо чувствует колейность, на невинной скорости в 90 километров в час на МКАД автомобиль приходится удерживать рулем. Еще один интересный эффект: в первую секунду энергичного разгона UX чуть переставляет влево-вправо переднюю ось, и его тоже приходится контролировать. Что-то похожее я помню по Jaguar XJS 1991-го года. Но там все было понятно: чуть ли не большая часть длины автомобиля – капот, когда сидишь за рулем, передние колеса – где-то у линии горизонта, при малейшем движении руля длинный «клюв» автомобиля валится в сторону и если переборщить с корректировкой, начинаются «качели». А тут – загадка.

Ложки дегтя

На трассе, с ростом скорости, выясняется что обутый в шины runflat Lexus UX – автомобиль неожиданно шумный. Из колесных арок идёт устойчивый ровный гул. И если для вас признак премиальности – это шумоизоляция, которая позволяет разговаривать на ходу, не повышая голоса, автомобиль вас неожиданно разочарует. Это не «Нива», конечно, но уровень шума – неожиданный, и с ростом скорости все больше давит на уши, кажется, слышна каждая гранитная крошка в асфальтовой массе. На свежеположенных гладких участках шум пропадает, так что на ходу смена участков асфальта с различной фактурой сопровождается целой симфонией звуков: шшш – дзззз – шшш – дззз. А после 130 километров в час к гулу колёс добавляются аэродинамические шумы.

Вторая проблема Lexus UX – настройка подвески. Точнее даже, не проблема, а загадка. Подвеска ведёт себя то хорошо, то плохо, и переход от «хорошей» к «плохой» неуловим. Гладкий асфальт – хорошо. Люки и стыки – только что было все нормально, но вот проходишь точно такую же, казалось бы, неровность или ямку –  и подвеска моментально, без перехода, сдается,
раздается грохот, причем, какой-то неожиданно не породистый – дешевый, «пластмассовый». На городских скоростях даже на дорожных лёгких стыках машину подбрасывает и неприятные удары слышны. Особенно неприятно проходятся металлические стыки на эстакадах. При этом железнодорожный переезд UX преодолевает без нареканий – но только ползком. И на просёлке даже на невинных ямках, если не ползти, а пытаться пройти их даже легким ходом, подвеска сразу пробивается, в салоне становится очень некомфортно – тряска, неприятные удары. Там, где на других тестовых кроссоверах можно ехать 60 км/ч и даже 80 км/ч, как на Subaru XV, здесь – неа, максимум 20 км/ч. Как на Volkswagen Teramont.

Мне кажется, это в чистом виде ошибка позиционирования и эффект ложных ожиданий – ожиданий обманутых, конечно. «Назвался кроссовером – полезай в грязь»? Не надо воспринимать UX как кроссовер, он – хэтчбек. И не стоит ждать от его подвески кроссоверных возможностей – она чисто асфальтовая.

Богатые тоже платят

Итог: премиальный, модный, прогрессивный, скорее женский, чем мужской. Кому может быть интересен такой Lexus начального уровня с интересной технической эко-добавкой? Эффектный, породистый хэтчбек, на котором можно получать удовольствие от руления, от комфортного разгона. Очень чёткая, точная машинка, хорошо настроенная по управлению, по тормозам. По-настоящему богатые люди, ау, это для ваших дочек, девушек, жен. Что такое для вас 4,1 миллиона рублей? Пусть попробует, поездит. Не понравится – продадите.

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS UX 250H

ГАБАРИТЫ, ММ

4495х1840х1540

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2640

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

272

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1755

ДВИГАТЕЛЬ

R4, 16 клапанов, DOHC, система изменения фаз газораспределения Dual VVT-I

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1987

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

Бензиновыи? двигатель: 146 при 6000 об/мин Переднии? электродвигатель: 109?Заднии? электродвигатель: 7

МАКС. МОМЕНТ, НМ

188 при 4400–5200 об/мин

ПРИВОД

Подключаемый полный

ТРАНСМИССИЯ

Гибридная автоматическая бесступенчатая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

177

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

4,6

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