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май 2018

Концепт Lincoln Aviator - Полетели!

Новый Lincoln Aviator - Lincoln Aviator Concept 2018 Полетели!
В 2019 году концепт-кар Lincoln Aviator перевоплотится в серийный кроссовер, которому предстоит сражаться со среднеразмерными конкурентами в премиальном сегменте рынка

Сильными сторонами 7-местного «американца» можно считать классическую внешность, шикарную и вместе с тем лаконичную отделку салона, цифровую «приборку», медиацентр с 12-дюймовым дисплеем и комплекс систем безопасности Co-Pilot360. Производительная гибридная установка объединяет бензиновый и электрический моторы. Альтернатива ей – бензиновый битурбированный V6. Aviator имеет несущий кузов, базируется на заднеприводной платформе с возможностью комплектации подключаемым полным приводом. Известно также, что серийный автомобиль получит адаптивную подвеску Suspension Preview Technology с системой, сканирующей дорогу и заблаговременно настраивающей упругие элементы на отработку того или иного рельефа. Наконец, некоторыми функциями можно будет управлять при помощи смартфона. Что же касается внешности серийного кроссовера, она, как уже заявили в американской компании, будет отличаться от одноименного шоу-кара лишь в нюансах. Добавим, что многие решения, задействованные в Aviator, найдут применение и в Ford Explorer нового поколения. Ведь Lincoln является премиальным подразделением промышленной группы Ford Motor.

Фото Lincoln Aviator

  • Lincoln Aviator Concept 2018 Полетели!
  • Lincoln Aviator Concept 2018 вид спереди
  • Lincoln Aviator Concept 2018 вид спереди! сбоку
  • Lincoln Aviator Concept 2018 вид спереди сбоку
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