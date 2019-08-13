Новый Lincoln Aviator оказался мощнее ожидаемого

Концерн Ford поделился окончательными характеристиками нового «Авиатора». Гибридная версия кроссовера Grand Touring выдает 501 лошадиную силу и 854 Нм крутящего момента — на 45 лошадиных сил и 41 Нм крутящего момента больше, чем было анонсировано в ноябре

Чем вызвана такая сумятица в данных? Дело в том, что американские автопроизводители всегда осторожничают — перед сертификацией модели концерны указывают меньшую отдачу двигателя, а накануне старта продаж раскрывают настоящие характеристики. Кстати, десятипроцентная прибавка мощности для подключаемого гибрида стала приятным исключением, так как базовый Aviator с 3,0-литровой 405-сильной (563 Нм) «шестеркой» по сравнению с ноябрьскими данными прибавил лишь 21 Нм крутящего момента при той же мощности.

Между тем, динамические характеристики кроссоверов Lincoln пока не обнародовал, не разглашается запас хода гибридной версии на чистой электротяге, и даже расход топлива электрифицированного «Авиатора» держится в секрете.