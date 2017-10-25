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окт 2017

Концепт MINI Electric - Электрическая мимикрия

Новый MINI Electric - Mini Electric Concept 2017 Электрическая мимикрия
Концепт-кар MINI Electric – предтеча серийного электромобиля, который появится в линейке британского бренда в 2019 году

Базой для концептуальной «трехдверки» стал серийный хэтчбек последнего поколения. «Донор» легко угадывается в чертах прототипа, однако имеются и стилевые сюрпризы. Например, у MINI Electric вместо решетки радиатора – ее имитация, воздухозаборники в переднем бампере – еще одна яркая «обманка», 19-дюймовые колесные диски имеют пластиковые заглушки между спицами для улучшения аэродинамики, дверные ручки утоплены в боковинах, пороги прикрыты накладками из стеклопластика, диодные секции блок-фар напоминают спираль лампочки, а графика задних фонарей выполнена в стиле британского флага. При создании большинства аэродинамических элементов использовалась 3D-печать. Технические данные о силовой установке британцы, увы, не раскрывают. Известно лишь, что электроагрегат питается от блока литий-ионных аккумуляторов, запас хода составляет порядка 350 км, а подвеска перенастроена с учетом увеличившейся снаряженной массы. Производство серийной версии электрокара организуют на заводе MINI в Оксфорде.

Фото MINI Electric

  • Mini Electric Concept 2017 Электрическая мимикрия
  • Mini Electric Concept 2017 вид спереди
  • Mini Electric Concept 2017 вид сверху
  • Mini Electric Concept 2017 вид сбоку
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