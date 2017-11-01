Знакомство со вторым поколением Mazda CX-9, флагманской моделью бренда, состоялось в Грузии. Благодаря чему нам удалось протестировать автомобиль практически на всех возможных трассах и покрытиях – на скоростных шоссе и узких улочках, на горных серпантинах и загородных грунтовках

Первое, чем поразил новый флагманский кроссовер японского бренда, – облик. С одной стороны, дизайнеры привели экстерьер новинки к фирменному стилю KODO, с другой – действительно крупный и просторный автомобиль с тремя рядами сидений визуально таковым не ощущается. От полнотелого облика прежнего поколения «девятки» не осталось и следа, отныне балом правит лаконичность, стремительность и поджарость. Причем в эту концепцию отлично вписываются и роскошная решетка радиатора в половину передка, и «рога» противотуманных фар, соединенных хромированной накладкой нижней части бампера. Благодаря чему во внешности автомобиля чувствуется здоровая агрессия, заданная хищным прищуром черненых диодных фар спереди и росчерком задних фонарей, поднятых до линии остекления. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но лично мне искрящийся лук CX-9 нового поколения нравится куда больше прежнего – японцам удалось создать действительно харизматичную машину.

Внутри не хуже. Будто ковер, задававший стиль всей комнаты главного героя комедии «Большой Лебовски», тон внутреннему убранству Mazda CX-9 задает трехспицевый руль. Миниатюрный, пухлый, отделанный кожей и алюминиевыми вставками, обрамляющими клавиши. В него просто хочется вцепиться и не отпускать, а после теста – унести с собой. И пусть сама кожа кажется шершавой, обогрев, который я, несмотря на теплую погоду, включал, позволяет закрыть глаза на все остальные мелочи.

Следом за баранкой, регулирующейся в двух плоскостях, настроение поддерживает и тройка «колодцев» приборной панели. В двух первых живут стрелочные спидометр и тахометр, в третьем – цветной монитор, отображающий множество полезной информации. В том числе, например, положение автомобиля в полосе. Там же высвечивается и изображение чашки кофе – тонкий намек на то, что водителю пора отдохнуть. Причем система контроля усталости водителя действительно работает: мне передохнуть автомобиль предложил как раз в тот момент, когда я и сам задумался о «перекуре».

Кроме того, показания спидометра дублируются – цифры проецируются на лобовое стекло. А в середине передней панели расположен 8-дюймовый монитор с навигацией и мультимедийной системой. На ее экран выводится также изображение с камеры заднего вида, и в случае опасного сближения с препятствиями об этом дополнительно предупреждают писком и схематическим изображением датчики контроля слепых зон.

Как дома

Отделка салона приятна, а замысловатые мягкие элементы обшивки панели приборов вообще вызывают восторг. Да, материал, которым, к примеру, обтянуты стойки, не поражает воображение выделкой или текстурой, зато практичность тут на высоте, да и с чисткой, полагаю, проблем не возникнет. А вот за светлую кожу сидений страшновато. Разумеется, выбор цвета останется за покупателем, но я бы делал ставку именно на немаркие темные цвета – благо таковые предлагаются.

Но если цветовое оформление оставляет возможность для дискуссий, то эргономика хороша без всяких споров. Попадать в салон через огромный проем передней двери комфортно даже с ростом под два метра, внутри тоже нигде не жмет, не давит. Причем как на первом, так и на втором ряду кресел. Пожалуй, тесновато будет только тем, кто решит проехаться на третьем ряду, и то лишь в случае, если рост пассажиров превышает 180 см.

Еще один большой (в прямом и переносном смысле) плюс – багажник. Он кажется чуть ли не безразмерным (если сложить третий ряд сидений). Привыкнув к такому, пересесть на другой автомобиль будет чрезвычайно трудно. Судите сами, 230 л объема с третьим рядом, 810 без него, а если сложить еще и второй ряд кресел, то получится не только ровный пол, но и 1641-литровый отсек! А ведь есть еще и традиционный бардачок (пусть и невеликий), и вместительная емкость в подлокотнике, и прочие карманы-полочки.

Для тех, кто не мыслит путешествия без всевозможных гаджетов, помимо двух разъемов USB имеется еще слот для карт памяти, куда можно закачать музыку. Кроме того, любой девайс подключается по Bluetooth к «мультимедийке», которая позволит даже меломанам наслаждаться музыкой – в этом помогут десять динамиков аудиосистемы Bose. А также отличная шумоизоляция – на высокой скорости в салоне можно разговаривать вполголоса, над этим компонентом японцы потрудились основательно.

Полезная диета

Бензиновая 2,5-литровая «четверка» с наддувом тоже работает довольно тихо. И если кому-либо кажется, что флагманская модель должна иметь «шестерку» (хотя бы в качестве опции), я не соглашусь: мощности в 231 л.с., предлагаемой двигателем SkyActiv-G 2.5T, вполне достаточно для достойной динамики. Разгон до первой «сотни» заявлен на уровне 8,6 с и, кажется, соответствует реальным цифрам, по крайней мере в режиме Sport.

Турбина всего одна, но то ли благодаря технологиям SkyActiv, выражающимся в повышенной до 10,5:1 степени сжатия и конструкции выпускного коллектора, то ли за счет грамотных настроек 6-диапазонного «автомата» турбояму мне, несмотря на все старания, выявить так и не удалось. Передачи переключаются быстро и едва заметно, кик-даун работает молниеносно, поэтому обгоны на трассе даются играючи.

Разумеется, расход при активной езде, к примеру, по горному серпантину, шоссе и городским пробкам отличается от заявленных 7,2 л, но даже при всех активностях он не ушел далеко от 10 л/100 км – очень неплохо для такого крупного автомобиля! К слову, Mazda CX-9 второй генерации ощутимо легче своего предшественника, в том числе благодаря алюминиевым капоту и крыльям.

Сказалось «похудение» и на управляемости – новый флагман бренда хоть и ощущается большим кроссовером, но остается послушным и прогнозируемым. Электроусилитель руля обеспечивает приятную плотность, поэтому езда по извилистым дорогам как-то незаметно переходит из категории банального управления в разряд пилотирования. Тому же способствуют и упругие подвески: стабильность на высоте, крены минимальны, да и на недостаток комфорта сетовать не приходится.

Достаточно и тормозов – замедление прогнозируемо, педаль адекватно реагирует на нажатие. Возможно, динамичные прохваты по горам требуют от механизмов большей прыти, но для повседневной езды тормоза идеальны, да и антиблокировочная система радует своей ненавязчивостью.

Кстати, электронных помощников тут вообще много. Помимо традиционной «антипробуксовки» ESP новая маздовская «девятка» может похвастаться системами динамической стабилизации, боковой устойчивости, распределения тормозных усилий и динамическим контролем распределения крутящего момента. Кроме того, кроссовер распознает пешеходов и в случае опасного сближения может автоматически затормозить, а в качестве опции предлагается еще и система считывания дорожных знаков.

Не бойтесь грязи!

Итак, на асфальте новый CX-9 хорош во всем. А что за его пределами? В поисках ответа съезжаю на размытую грунтовку, изрядно «покалеченную» самосвалами. Однако полноприводный автомобиль как будто и не замечает разницы – движется в колее надежно, лишь переваливаясь на ухабах. При этом 220-миллиметровый клиренс позволяет не елозить днищем по камням да кочкам и спокойно преодолевать даже глубокие лужи. Наверняка можно говорить и об уверенной езде зимой по снегу – в случае необходимости электроника поспособствует. Возможно, оффроудного потенциала этого «японца» хватит и на большее, но в ходе нынешнего теста проверить это мне не удалось – в Грузии ведь тоже надо знать, где искать истинное бездорожье.

В сухом остатке второе поколение Mazda CX-9 производит впечатление весьма комфортабельного и просторного автомобиля, идеально подходящего для многочисленной семьи и ежедневных поездок как по мегаполису, так и на природу. При этом новинка полностью соответствует идеологии компании Mazda – модель динамичная, послушная, эмоциональная. Что тоже, согласитесь, много значит. Добавим лишь, что дилеры компании уже начали принимать заказы на автомобиль, стартовая цена которого определена в 2 890 000 рублей.

Технические характеристики MAZDA CX-9 Габариты, мм 5075х1969х1747 Колесная база, мм 2930 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 230–1641 Снаряженная масса, кг 2500 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 231/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 420/2000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 9,2 Объем бака, л 74